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    रेनो डस्टर आइकॉनिक Vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : इस स्पेशल एडिशन मॉडल में क्या है अलग? जानिए यहां

    आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में कई खास स्टाइलिंग टच दिए गए हैं जो इसे स्पेशल लुक देते हैं 

    प्रकाशित: मार्च 30, 2026 03:45 pm । स्तुति

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    Renault Duster

    नई रेनो डस्टर कार कई सारे वेरिएंट में आती है, जिनमें से आइकॉनिक इसका टॉप वेरिएंट है। लॉन्चिंग के दौरान रेनो ने डस्टर एसयूवी का आइकॉनिक लॉन्च एडिशन भी पेश किया था, जो कि फुली लोडेड आइकॉनिक वेरिएंट पर बेस्ड इसका लिमिटेड एडिशन है। 

    हालांकि, यह दोनों वेरिएंट कई मामलों में एक जैसे हैं, लेकिन आइकॉनिक लॉन्च एडिशन यूनीक कॉस्मेटिक एलिमेंट और एक अलग पहचान के साथ विशिष्टता पर ज्यादा फोकस करता है। 

    यदि आप 2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार का टॉप आइकॉनिक वेरिएंट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी में कुछ यूनीक चाहते हैं तो रेगुलर आइकॉनिक वेरिएंट के मुकाबले लॉन्च एडिशन में क्या कुछ खास मिलता है इसके बारे में यहां एक नजर डाल सकते हैं :- 

    रेनो डस्टर आइकॉनिक vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : कीमत 

    वेरिएंट 

    1.3-लीटर टर्बो एमटी

    1.3-लीटर टर्बो डीसीटी 

    आइकॉनिक 

    16.99 लाख रुपये

    18.49 लाख रुपये

    आइकॉनिक लॉन्च एडिशन 

    16.99 लाख रुपये

    18.49 लाख रुपये

    इन दोनों वेरिएंट की कीमत लगभग बराबर है, ऐसे में अब आपका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप गाड़ी में 'लॉन्च एडिशन' की खास स्टाइलिंग चाहते हैं या फिर स्टैंडर्ड 'आइकॉनिक' वेरिएंट को कई सारे कलर ऑप्शन के साथ चुनना चाहते हैं। 

    रेनो डस्टर आइकॉनिक vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : एक्सटीरियर

    नई रेनो डस्टर के दोनों वर्जन में एक जैसी स्टाइलिंग और डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। आगे की तरफ इन दोनों गाड़ियों में आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी फॉग लैंप्स, बोल्ड 'डस्टर' ग्रिल और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे मजबूत रोड प्रजेंस देती है। 

    New Renault Duster

    Renault Duster Front

    इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर डिजाइन की बारीकियों का है। आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में एक्सक्लूसिव माउंटेन जेड ग्रीन शेड के साथ ब्लैक रूफ दी गई है, जो कि इस स्पेशल एडिशन के साथ उपलब्ध इकलौता कलर ऑप्शन है। इसमें कई यूनीक कॉस्मेटिक अपडेट भी दिए गए हैं जिसमें रेनो लोगो, और आगे और पीछे की तरफ दी गई डस्टर लेटरिंग पर येलो हाइलाइट के साथ दरवाजों पर येलो कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइप और हिमालयन इंस्पायर्ड ग्राफिक्स शामिल है। इसमें बॉडी क्लैडिंग पर 'आइकोनिक' लेटरिंग के साथ येलो एक्सेंट, रूफ रेल्स पर येलो 'डस्टर' ब्रांडिंग और 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स जैसे अतिरिक्त डिजाइन टच भी दिए गए हैं, जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। 

    New Renault Duster

    जबकि, स्टैंडर्ड आइकॉनिक वेरिएंट में ब्लैक आउट यूनिट की बजाए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें येलो एक्सेंट और स्पेशल एडिशन ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, जिससे इसका लुक ज्यादा साफ-सुथरा और साधारण लगता है। कुल मिलाकर, आइकॉनिक लॉन्च एडिशन को अपने बोल्ड स्टाइलिंग एलिमेंट के साथ सबसे अलग दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि स्टैंडर्ड आइकॉनिक एडिशन उन लोगों को काफी पसंद आएगा जो ज्यादा सिंपल लुक पसंद करते हैं।

    New Renault Duster

    Renault Duster Rear

    नई रेनो डस्टर के डिजाइन एलिमेंट के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें। 

    आइकॉनिक वेरिएंट के साथ कलर ऑप्शन : 

    नई रेनो डस्टर एसयूवी के आइकॉनिक वेरिएंट में ग्रीन कलर के अलावा पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड और रिवर ब्लू जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    रेनो डस्टर आइकॉनिक vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : इंटीरियर 

    2026 रेनो डस्टर के इन दोनों वेरिएंट का केबिन एक जैसा है और इनमें काफी प्रीमियम एक्सपीरिएंस भी मिलता है। इनमें डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर सॉफ्ट-टच मटीरियल और लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    New Renault Duster

    2026 Renault Duster

    आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में सीटों पर कॉन्ट्रास्ट येलो स्टिचिंग के साथ एक खास टच जोड़ा गया है, जो इसके एक्सटीरियर हाइलाइट की खूबसूरती से काफी मेल खाता है। यह इसे स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में एक खास पहचान देता है। इन दोनों वेरिएंट का लेआउट, मटीरियल की क्वालिटी और कंफर्ट लेवल एक जैसा ही है। ऐसे में आप कोई भी वेरिएंट चुनें, आपको केबिन के अंदर एक जैसा ही अनुभव मिलेगा। 

    यहां देखें नई रेनो डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन से जुड़ी जानकारी। 

    रेनो डस्टर आइकॉनिक vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : फीचर 

    चूंकि यह स्पेशल एडिशन मॉडल नई रेनो डस्टर के टॉप आइकॉनिक वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें स्टैंडर्ड आइकॉनिक वर्जन वाले कई सारे फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी, पीएम2.5 फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड और 6-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें (मैनुअल लम्बर सपोर्ट एडजस्टमेंट के साथ भी उपलब्ध), 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, रेन-सेंसिंग वाइपर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है। 

    New Renault Duster

    2026 Renault Duster

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, ऑटो हेडलैंप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट के साथ 17 एडवांस फीचर दिए गए हैं। 

    रेनो डस्टर आइकॉनिक vs आइकॉनिक लॉन्च एडिशन : इंजन ऑप्शन

    आइकॉनिक और आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में केवल ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    पावर

    163 पीएस 

    टॉर्क

    280 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी  -डुअल क्लच ट्रांसमिशन  

    यदि आप 2026 रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना... 

    नई रेनो डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में फीचर लोडेड आइकॉनिक वेरिएंट के मुकाबले कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में माउंटेन जेड ग्रीन डुअल-टोन शेड, येलो हाइलाइट, स्पेशल ग्राफिक्स और ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे अच्छी रोड प्रजेंस देते हैं।

    इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा इसकी फीचर लिस्ट, सेफ्टी और परफॉरमेंस में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसी फीचर लिस्ट और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है।

    चूंकि इन दोनों वेरिएंट की कीमत बराबर है, इसलिए आखिर में फैसला आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप एक ज्यादा यूनीक और आकर्षक एसयूवी कार चाहते हैं, जिसमें कुछ खास होने का अहसास हो, तो 'लॉन्च एडिशन' आपके लिए सबसे सही विकल्प रहेगा। यदि आप गाड़ी में ज्यादा कलर ऑप्शन चाहते हैं और एक साफ सुथरी और ज्यादा साधारण डिजाइन पसंद करते हैं, तो 'स्टैंडर्ड आइकॉनिक' वेरिएंट को चुनना अच्छी चॉइस रहेगी। 

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