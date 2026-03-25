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    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो वेरिएंट: क्या इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट को खरीदना होगी बेहतर चॉइस?

    टेक्नो वेरिएंट में ना केवल अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, बल्कि इसमें कई प्रीमियम कंफर्ट अपग्रेड भी मिलते हैं

    प्रकाशित: मार्च 25, 2026 04:24 pm । स्तुति

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    Renault Duster Evolution Vs Techno

    रेनो ने तीसरी जनरेशन डस्टर को नई डिजाइन, मॉडर्न फीचर और कई सारे इंजन ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है। यह गाड़ी पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में आती है।

    डस्टर लाइनअप में इवॉल्यूशन वेरिएंट को एंट्री-लेवल ऑथेंटिक वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। वहीं, टेक्नो वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर, बेहतर कंफर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। यदि आप इसे लेकर कंफ्यूज है कि इनमें से किस वेरिएंट को चुना जाए तो आप हमारा यह कंपेरिजन देख सकते हैं जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: कीमत

    वेरिएंट 

    1-लीटर टर्बो एमटी 

    1.3-लीटर टर्बो एमटी 

    1.3-लीटर टर्बो डीसीटी 

    इवॉल्यूशन 

    11.69 लाख रुपये 

    Rs 12.99 लाख रुपये 

    14.49 लाख रुपये 

    टेक्नो 

    13.49  लाख रुपये 

    Rs 14.49 लाख रुपये 

    15.89 लाख रुपये 

    टेक्नो वेरिएंट की कीमत इवॉल्यूशन वेरिएंट से 1.8 लाख रुपये ज्यादा है। अब चलिए जानते हैं कि इसमें अतिरिक्त कीमत पर कौनसे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं :- 

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: एक्सटीरियर 

    नई रेनो डस्टर के इवॉल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट में कई सारे एक जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जिनमें एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलैंप्स शामिल है। हालांकि, टेक्नो वेरिएंट में एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स और सिल्वर फिनिश्ड फ्रंट स्किड प्लेट जैसे कई अतिरिक्त डिजाइन एलिमेंट भी दिए गए हैं जो इसके फ्रंट को एकदम आकर्षक लुक देते हैं। 

    2026 Renault Duster

    2026 Renault Duster

    इन दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम-माउंटेड टर्न इंडिकेटर और रूफ रेल्स दिए गए हैं जो इसके लुक को और बेहतर बनाते हैं। हालांकि, इनमें डुअल-टोन अलॉय व्हील्स की कमी है जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं, इसकी बजाए इन वेरिएंट में सिंगल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में ग्रे डोर डेकल्स और साइड गार्निश नहीं दी गई है, जबकि इवॉल्यूशन वेरिएंट के मुकाबले टेक्नो वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए एलईडी पडल लैंप्स दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    2026 Renault Duster

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट, एलईडी लाइट बार, एलईडी रिवर्स लैंप और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। टेक्नो वेरिएंट में पीछे की साइड पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो इसके लुक को पूरा करती है। 

    2026 Renault Duster

    2026 Renault Duster

    यदि आप नई रेनो डस्टर का टेक्नो वेरिएंट चुनते हैं तो आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिल सकेंगे जिनमें पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड, रिवर ब्लू और माउंटेन जेड ग्रीन कलर शामिल है। इसमें व्हाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन शेड के साथ डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें इवॉल्यूशन वेरिएंट में मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: इंटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में मॉडर्न लेआउट के साथ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और अच्छी प्रेक्टिकेलिटी मिलती है। टेक्नो वेरिएंट में ब्राउन कलर केबिन थीम दी गई है, जो कि लोअर वेरिएंट इवॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगती है। 

    2026 Renault Duster

    2026 Renault Duster

    इवॉल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट में 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कॉमन एलिमेंट दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, कफोलडर, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे), वन टच अप/डाउन के साथ पावर विंडो जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Renault Duster Evolution

    2026 Renault Duster

    टेक्नो वेरिएंट में इल्युमिनेटेड वैनिटी मिरर के साथ सन वाइजर दिया गया है। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर भी दिया गया है जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। मगर, इसमें लेदरेट सीटें, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साउंड रिड्यूसिंग विंडशील्ड जैसे फीचर की कमी रखी गई है, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं। 

    यहां देखें इवॉल्यूशन और बेस वेरिएंट ऑथेंटिक के बीच कंपेरिजन।  

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: फीचर 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल के इवॉल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और अतिरिक्त कंफर्ट के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। इवॉल्यूशन वेरिएंट एक फीचर लोडेड पैकेज है जिसमें 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स (डीसीटी वेरिएंट के साथ) जैसे फीचर दिए गए हैं। यह वेरिएंट उन लोगो के लिए एक चॉइस है जो गाड़ी में जरूरी मॉडर्न फीचर चाहते हैं। 

    Renault Duster Evolution

    हालांकि, टेक्नो वेरिएंट में इवॉल्यूशन वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं जो अच्छा कंफर्ट देते हैं। नई रेनो डस्टर गाड़ी में टेक्नो वेरिएंट से पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, जो केबिन एक्सपीरिएंस को और भी ज्यादा यूज़र-फ्रेंडली बनाती है।

    Renault Duster Techno

    इन दोनों वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड फ्रंट सीट, बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, गूगल इन-बिल्ट इंफोटेनमेंट फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है। 

    यहां देखें 2026 रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: सेफ्टी 

    न्यू जनरेशन रेनो डस्टर गाड़ी के दोनों वेरिएंट में सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इवॉल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट में छह एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल-डिसेंट कंट्रोल, रियर डिफॉगर और वॉशर के साथ रियर वाइपर जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    हालांकि, टेक्नो वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इवॉल्यूशन में डे/नाइट आईआरवीएम) दिया गया है। 2026 रेनो डस्टर कार के टॉप वेरिएंट में फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    रेनो डस्टर इवॉल्यूशन vs टेक्नो: इंजन ऑप्शन 

    इवॉल्यूशन और टेक्नो नई रेनो डस्टर के इकलौते ऐसे वेरिएंट है जिनमें सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)  

    कारदेखो का क्या है कहना

    रेनो डस्टर के इवॉल्यूशन वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसमें एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल शामिल है। इस गाड़ी में अच्छे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। यह उन खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प है जो अपने बजट को ज्यादा बढ़ाए बिना एक मॉडर्न एसयूवी कार का अनुभव लेना चाहते हैं। 

    2026 Renault Duster

    हालांकि, टेक्नो वेरिएंट में अपग्रेड करना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा खासकर तब जब आप ज्यादा प्रीमियम और फीचर्स से भरपूर एसयूवी कार का अनुभव करना चाहते हों। इसमें ज्यादा प्राइस पर आपको पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक, पावर्ड टेलगेट जैसे शानदार फीचर मिल पाते हैं, साथ ही इसमें ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स और वायरलेस चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। यह फीचर ना केवल अच्छा कंफर्ट देते हैं, बल्कि ओनरशिप एक्सपीरिएंस को भी बेहतर बनाते हैं।

    2026 Renault Duster

    इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर 1.8 लाख रुपये (इंजन ऑप्शन अनुसार) का है। अगर आपका बजट कम है तो इवॉल्यूशन वेरिएंट को चुनना ज्यादा प्रेक्टिकल चॉइस होगी। वहीं, यदि आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो टेक्नो वेरिएंट को खरीदना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। कुल मिलाकर, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा सीमित नहीं है तो हम आपको टेक्नो वेरिएंट को लेने की सलाह देंगे।

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