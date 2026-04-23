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    रेनो डस्टर की ईएमआई गाइड: लोन अवधि के हिसाब से महीने में देनी होंगी कितनी किश्त? जानिए यहां

    ये कीमतें नई डस्टर के टॉप-स्पेक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी ट्रिम पर लागू होती हैं।

    प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 07:08 pm । भानु

    30 Views
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    Renault Duster EMI Buying Guide

    डस्टर अपनी पूरी शान के साथ वापसी कर चुकी है, और इसकी 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रुचि रखने वाले किसी भी ग्राहक के लिए एक आकर्षक विकल्प है। यदि आप इसे घर लाना चाहते हैं और ऑटो लोन ले रहे हैं, तो आपको ईएमआई के रूप में कितना भुगतान करना होगा, इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आगे। 

    कृपया ध्यान दें कि इस रिपोर्ट के लिए हमने नई दिल्ली में उपलब्ध नई डस्टर के टॉप-स्पेक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी वेरिएंट की ऑन-रोड कीमतों का इस्तेमाल किया है।

    वेरिएंट

    डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी

    ऑन रोड कीमत

    21,33,192

    डाउन पेमेंट (एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 20%)

    4,30,000

    लोन राशि

    17,03,192

    ब्याज दर

    8.8%

    डस्टर की ईएमआई भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें। आप यहां भारत के टॉप 5 शहरों में इसकी कीमत भी देख सकते हैं।

    डिस्क्लेमर:

    ये आंकड़े सांकेतिक हैं, और वास्तविक ईएमआई राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस प्रोपोजल, डाउन पेमेंट और अन्य फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती है। सटीक अनुमान के लिए, हम आपको अपने नजदीकी डीलरशिप और पसंदीदा बैंक या फाइनेंसर से संपर्क करने का सुझाव देते हैं।

    आइए ईएमआई डीटेल्स देखें:

    रेनो डस्टर: 3 ईयर ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट:  4,30,000

    ईएमआई राशि:  54,003 

    3 वर्षों में कुल लागत:  23,74,108 (ब्याज समेत)

    Renault Duster EMI Guide

    रेनो डस्टर: 4 ईयर ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट:  4,30,000

    ईएमआई राशि:  42,222

    4 वर्षों में कुल लागत:  24,56,656 (ब्याज समेत)

    Renault Duster EMI Guide

    रेनो डस्टर: 5 ईयर ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट:  4,30,000

    ईएमआई राशि:  35,190

    5 वर्षों में कुल लागत:  25,41,400 (ब्याज समेत)

    Renault Duster EMI Guide

    रेनो डस्टर: 7 ईयर ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट:  4,30,000

    ईएमआई राशि:  27,230

    7 वर्षों में कुल लागत:  27,17,320 (ब्याज समेत)

    Renault Duster EMI Guide

    रेनो डस्टर ओवरव्यू

    भारत में रेनो का सबसे लोकप्रिय ब्रांड, डस्टर, एक बिल्कुल नए अवतार में बाजार में वापसी कर चुका है। इसका दमदार और मजबूत डिज़ाइन अब भी बरकरार है, लेकिन इसे मॉर्डन लुक दिया गया है ताकि यह समय के साथ तालमेल बिठा सके। सामने की तरफ, 'डस्टर' अक्षरों वाली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, पतली एलईडी डीआरएल और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है।

    Renault Duster

    कलर विकल्प:

    डस्टर छह कलर: पर्ल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, स्टैल्थ ब्लैक, रिवर ब्लू, सनसेट रेड और माउंटेन जेड ग्रीन में उपलब्ध है। इनके बारे में विस्तार से यहां देखें

    साइड से देखने पर, इसका लुक अपराइट और उभरा हुआ है, इसमें फ्लेयर्ड फेंडर्स, फंक्शनल रूफ रेल्स, कूपे जैसा लुक देने के लिए विंडोज के पीछे लगे रियर डोर हैंडल्स और 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, रूफ स्पॉयलर और सिल्वर एप्लिक के साथ बंपर पर आकर्षक क्लैडिंग दी गई है।

    Renault Duster

    इक्विपमेंट्स की बात करें तो, डस्टर कई फीचर्स से लैस है, जिनमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे एडजस्टमेंट वाली पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर टेलगेट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स शामिल है।

    Renault Duster

    सेफ्टी के लिहाज से, इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो-होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

    इसमें 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं, जिनमें से बाद वाले में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ऑप्शनल डीसीटी गियरबॉक्स भी उपलब्ध है। इनके स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार से हैं:

    इंजन

    1-टर्बो पेट्रोल

    1.3-टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    क्या आप डस्टर खरीदने का मन बना रहे हैं? तो यह गाइड आपकी मदद करेगी

    Renault Duster

    वेरिएंट:

    रेनो डस्टर को 6 वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में पेश किया गया है। इनमें से हर वेरिएंट के बारे में विस्तार से यहां जानें।

    रेनो डस्टर की कीमत और कंपेरिजन

    रेनो ने डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है। इसकी कीमत के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां देखें

    रेनो डस्टर का मुकाबला स्कोडा कुशाक, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

    यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस

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    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    S
    sam
    Apr 23, 2026, 7:03:00 PM

    5 seaters or 7 seaters

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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