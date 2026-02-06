2026 टाटा पंच ईवी 20 फरवरी को लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

प्रकाशित: फरवरी 06, 2026 05:16 pm । सोनू

हाल हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना 2026 के लिए फयूचर प्लान बताया था, जिसमें कंपनी ने तीन नई इलेक्ट्रिक कार: सिएरा ईवी, अविन्या और अपडेट पंच ईवी को लॉन्च करने की बात कही थी। अब टाटा मोटर्स ने कहा है कि नई पंच ईवी की कीमत का खुलासा 20 फरवरी 2026 को होगा। हाल ही में पंच आईसीई को भी पहला बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें डिजाइन में बदलाव, नए फीचर और नए इजन ऑप्शन शामिल हुए हैं।

पंच ईवी में पहले से ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी न्यू मॉडल में भी कुछ अपडेट दे सकती है। यहां देखिए टाटा पंच ईवी 2026 मॉडल में क्या कुछ खास मिल सकता है।

डिजाइन

2026 पंच ईवी में कुछ डिजाइन अपडेट मिल सकते हैं। बंपर में कुछ बदलाव और नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। पीछे की तरफ बड़ा बदलाव हो सकता है, हमें उम्मीद है कि यहां फेसलिफ्ट पंच वाला नया कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप सेटअप मिलेगा।

केबिन और फीचर

पंच इलेक्ट्रिक कार के केबिन में नई अपहोल्स्ट्री थीम और डैशबोर्ड पर नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं। हालांकि इसका डैशबोर्ड, 2-स्पोक स्टीयरिंग, मौजूदा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सेटअप और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले काफी हद तक वैसे ही रहने की उम्मीद है।

टाटा पंच ईवी में पहले से ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, जिन्हें न्यू मॉडल में भी बरकरार रखा जाएगा। इसके हाइलाइट फीचर में एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, एक इलेक्ट्रिक सिंगल-पैन सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें मौजूदा मॉडल मॉडल की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

पंच आईसीई के बंपर पर एक ब्लैंक रडार देखा गया है, जिसके बाद यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पंच ईवी में कुछ एडीएएस फीचर भी मिल सकते हैं।

इंजन

टाटा पंच ईवी न्यू मॉडल में मौजूदा मॉडल वाले बैटरी पैक का विकल्प मिल सकता है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 25 केडब्ल्यूएच 35 केडब्ल्यूएच मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 315 किलोमीटर 421 किलोमीटर पावर 82 पीएस 122 पीएस टॉर्क 114 एनएम 190 एनएम

हालांकि टाटा मोटर्स बेहतर रेंज के इन पावरट्रेन में कुछ अपडेट कर सकती है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा पंच ईवी की कीमत करीब 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, हालांकि इसे टाटा टियागो ईवी और सिट्रोएन ईसी3 के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है।

