2026 रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी भारत में लॉन्च, कीमत 2.05 करोड़ रुपये

प्रकाशित: मई 14, 2026 11:52 am । सोनू

रेंज रोवर ने भारत में स्पोर्ट एसयूवी कार का नया हाई-परफॉर्मेंस वेरिएंट लॉन्च किया है। इसे रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी नाम से पेश किया गया है और इसकी कीमत 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसे लिमिटेड स्पोर्ट एसवी एडिशन टू के नीचे पोजिशन किया गया है और यह लिमिटेड एडिशन से 30 लाख रुपये से सस्ती है। इसके अलावा, यह भारत में जगुआर लैंड रोवर के उन पहले मॉडल्स में से भी एक है जिन्हें भारत-यूके एफटीए के तहत कीमत में हुए बदलाव का फायदा मिला है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि डिलीवरी अगस्त 2026 से मिलनी शुरू होगी।

अगर आप सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस और एसयूवी जैसा कंफर्ट चाहते हैं, तो यहां देखिए नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं:

कीमत

वेरिएंट स्पोर्ट एसवी (नया) स्पोर्ट एसवी एडिशन टू अंतर कीमत 2.05 करोड़ रुपये 2.35 करोड़ रुपये (- 30 लाख रुपये)

नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी को लिमिटेड एसवी एडिशन टू वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है और इसकी कीमत 2.06 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, बिना ऑप्शन) से शुरू होती है।

यह एडिशन टू से 30 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती है।

हाल ही में रेंज रोवर ने भारत में असेंबल हो रहे वेरिएंट्स की कीमत में कटौती की घोषणा भी की है। यहां इसके बारे में विस्तार से पढ़िए।

एक्सटीरियर

डिजाइन की बात करें तो स्पोर्ट एसवी में स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट वाला मस्कुलर और साफ-सुथरा डिजाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन कई स्पोर्टी टच जोड़े गए हैं। इसमें आगे एक काली ग्रिल, अग्रेसिव बंपर डिजाइन, एयर इनटेक और एक खास फ्रंट स्प्लिटर मिलता है। एसयूवी कार में काले ओआरवीएम, पिलर और एक्सटीरियर बैजिंग भी है, जिससे यह और भी ज्यादा दमदार और आकर्षक दिखती है।

साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां भारतीय मॉडल में काले कलर के 22-‘इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील दिए गए हैं। स्पोर्टी लुक के लिए एक कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ दी गई है।

पीछे की तरफ क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप और रूफ स्पॉइलर है, जो इसे तुरंत रेगुलर स्पोर्ट से अलग पहचान देता है। एक्सटीरियर में ‘एसवी’ बैजिंग इसकी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाली पहचान को उजागर करती है।

भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी को पांच एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

साटिन ग्रीन

मैट ऑरेंज

ग्लॉस ब्लू

मैट वॉयलेट

ग्लॉस टील

एडिशन टू के लिए खास: एडिशन टू वेरिएंट में अतिरिक्त कार्बन-फाइबर एलिमेंट्स और बड़े 23-इंच व्हील दिए गए हैं।

केबिन

कार के अंदर कदम रखते ही आपको स्पोर्टी लेकिन लग्जरी केबिन का अहसास देखने को मिलता है। भारतीय एसयूवी कार में परफॉरेटेड विंडसर लेदर सीटें दी गई हैं जिन पर लाइट क्लाउड फिनिश और इबोनी थीम दी गई है, साथ ही एक स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। केबिन में चमकीली ‘एसवी’ स्कफ प्लेट और एक्सटेंडेड लेदर पैकेज भी है, जो अंदर से प्रीमियम अहसास और बढ़ा देता है।

फीचर और सेफ्टी

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी में लग्जरी और परफॉर्मेंस फोकस फीचर दिए गए हैं, जिनमें स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ, 29-स्पीकर मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम, 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 13.7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, आगे 16 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, आगे और पीछे हीटेड व वेंटिलेटेड सीटें और सॉफ्ट क्लोज डोर शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और कई अन्य सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 पेट्रोल पावर 635 पीएस टॉर्क 750 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 3.8 सेकंड

एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

एसयूवी कार में एक एडवांस्ड 6डी डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम भी दिया गया है, जो कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग के दौरान बॉडी रोल और पिच कम करने के लिए हाइड्रॉलिक इंटरलिंक्ड सेटअप का इस्तेमाल करता है।

कंपेरिजन

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी का मुकाबला डिफेंडर ऑक्टा, पोर्श क्यान कूपे जीटीएस, मर्सिडीज-एएमजी जीएलई 53 कूपे और ऑडी आरएसक्यू8 जैसी हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी एसयूवी कार से है।