    टाटा मोटर्स के तमिलनाडु स्थित नए प्लांट में प्रोडक्शन शुरू: रेंज रोवर इवोक हुई असेंबल, टाटा और जगुआर लैंड रोवर दोनों ब्रांड की गाड़ियां यहां होंगी तैयार

    इस प्लांट का उपयोग टाटा और जेएलआर के अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाएगा

    प्रकाशित: फरवरी 09, 2026 05:45 pm । भानु

    Range Rover Evoque

    आज टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के पनापक्कम स्थित उसके बिल्कुल नए प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। रेंज रोवर इवोक इस नए प्लांट से निकलने वाला पहला व्हीकल था, जिसके उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और टाटा संस एवं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अध्यक्ष श्री एन. चंद्रशेखरन उपस्थित थे।

    क्या कुछ खास है इस नए प्लांट में

    तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनापक्कम में 9,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह ग्रीनफील्ड प्लांट, टाटा मोटर्स द्वारा न केवल पेट्रोल/डीजल कारों के प्रोडक्शन के लिए, बल्कि टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर दोनों की अगले जनरेशन के इलेक्ट्रिक कारों के प्रोडक्शन के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

    Tata Avinya X

    व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और टाटा मोटर्स चरणबद्ध तरीके से प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 250,000 यूनिट तक ले जाएगी। इसका उपयोग स्थानीय बाजार में बिकने वाले उत्पादों के साथ-साथ अन्य देशों को एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाएगा। टाटा के अनुसार, इससे 5,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

    खास बात यह है कि इस प्लांट का निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ है! कंपनी ने मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। सितंबर 2024 में श्री एम.के. स्टालिन ने इसकी नींव रखी थी। 17 महीने बाद, फरवरी 2026 में, कंपनी ने अपने नए प्लांट में रेंज रोवर इवोक एसयूवी की लोकल असेंबली के साथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जो भारत में इसके सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में से एक है।

    पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है ये प्लांट

    टाटा मोटर्स के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, इस नए प्लांट को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। पूरी सुविधा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से संचालित होती है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट मिनिमल वेस्टेज के साथ वॉटर-पॉजिटिव है और इस विषय से संबंधित ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करता है।

    Land Rover Range Rover Evoque

    आप इस प्लांट से कौन-कौन सी जगुआर लैंड रोवर और टाटा कारें बनते देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।

