मारुति ग्रैंड विटारा के फ्यूल गॉज में मिली खराबी, कंपनी ने वापस बुलाई 39,000 से ज्यादा गाड़ियां

चिंता ना करें, प्रभावित पार्ट को बदलने तक आप अपनी ग्रैंड विटारा को सुरक्षित रूप से चला सकते हैं

मारुति ग्रैंड विटारा एक बार फिर रिकॉल के लिए चर्चा में आ गई है। इस बार मारुति की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की 39,000 से ज्यादा यूनिट्स को फ्यूल गॉज में खराबी के कारण वापस बुलाया गया है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

रिकॉल से जुड़ी जानकारी

मारुति सुजुकी ने 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच तैयार की गई ग्रैंड विटारा की 39,506 यूनिट्स को वापस बुलाया है। कंपनी का कहना कि फ्यूल गॉज और लो फ्यूल वार्निंग लाइट फ्यूल की स्थिति को सही ढंग से डिस्प्ले नहीं कर पा रही है। हम सभी ओनर्स को सलाह देंगे कि वह अपनी गाड़ी में पर्याप्त फ्यूल भरवा कर रखें और इस पार्ट को जल्दी से जल्दी बदलवा लें।

क्या होगा अगला कदम?

मारुति सुजुकी ने कहा कि वह प्रभावित ओनर्स से संपर्क करके उनकी गाड़ियों को उनके नजदीकी सर्विस सेंटर पर छोड़ने के लिए कहेगी। प्रभावित पार्ट की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल दिया जाएगा। इसके अलावा ओनर इस लिंक पर अपना व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (वीआईएन) डालकर भी पता लगा सकते हैं कि उनकी गाड़ी इस पार्ट से प्रभावित हुई है या नहीं।

ग्रैंड विटारा के लिए यह पहला रिकॉल नहीं है। इससे पहले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को रियर सीटबेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट में खराबी के कारण वापस बुलाया गया था।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में जानने के लिए हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखें।

क्या होता है रिकॉल?

रिकॉल तब किया जाता है जब किसी भी कंपनी को अपनी गाड़ी में कोई समस्या या क्वालिटी से जुड़ी खराबी का पता चलता है और फिर निरीक्षण या मुफ्त में पार्ट बदलवाने के लिए उसे वापस बुलाया जाता है। हालांकि, इससे कुछ व्हीकल ओनर्स को निराशा हो सकती है, लेकिन हम कंपनी द्वारा इस पहल की सराहना करते हैं क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में चले। अगर आपकी गाड़ी रिकॉल का हिस्सा है, तो हम आपको सलाह देंगे कि उसका निरीक्षण करवाएं और प्रभावित पार्ट जल्द ही बदलवाएं।