निसान टेक्टॉन बेस विसिआ vs टॉप वेरिएंट टेकना प्लस: इन दोनों वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है स्टैंडर्ड और क्या नहीं? जानिए यहां

निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी शुरुआती इंट्रोडक्ट्री कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह गाड़ी छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में उपलब्ध है।

विसिआ वेरिएंट टेक्टॉन लाइनअप का एंट्री लेवल वेरिएंट है, जबकि टेकना प्लस इसका सबसे फीचर लोडेड टॉप वेरिएंट है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसी बोल्ड एसयूवी डिजाइन और टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में कई प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट और अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा आकर्षक लुक देते हैं। यहां उन सभी चीजों की डिटेल में जानकारी दी गई है जो बेस वेरिएंट विसिआ के मुकाबले टेकना प्लस वेरिएंट में मिलती हैं, और इस बात पर राय भी दी गई है कि क्या आपको टॉप वेरिएंट को खरीदने के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए या नहीं।

कीमत

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (डीसीटी) निसान टेक्टॉन विसिआ 10.49 लाख रुपये - निसान टेक्टॉन टेकना प्लस 16.49 लाख रुपये 18.59 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

नई निसान टेक्टॉन कार के बेस वेरिएंट विसिआ की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप टेकना प्लस वेरिएंट की प्राइस 18.59 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जबकि बड़ा 1.3-लीटर इंजन इसके लोअर वेरिएंट के साथ नहीं मिलता है।

इन दोनों 1-लीटर मॉडल्स की कीमत के बीच अंतर 6 लाख रुपये का है जो कि काफी ज्यादा है। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि क्या टॉप वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही है, क्योंकि बेस वेरिएंट की स्टाइलिंग भी वैसी ही है और इसमें वो सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। निसान टेक्टॉन के बेस और टॉप वेरिएंट के बीच क्या कुछ अंतर है, और ज्यादा कीमत पर इसके टॉप वेरिएंट में क्या कुछ अतिरिक्त चीजें मिलती हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

यहां देखें निसान टेक्टॉन की वेरिएंट अनुसार कीमतें।

एक्सटीरियर

निसान टेक्टॉन के सभी वेरिएंट का लुक एक जैसा है, लेकिन टॉप वेरिएंट टेकना प्लस में बेस वेरिएंट विसिआ के मुकाबले कई प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं। यहां देखें इन दोनों वेरिएंट के एक्सटीरियर के बीच अंतर :-

आगे की डिजाइन

इन दोनों वेरिएंट में आगे की तरफ बोल्ड डिजाइन के साथ सिग्नेचर बोनट डेकल्स, सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट और एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं।

हालांकि, टॉप वेरिएंट टेकना प्लस में कई प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट मिलते हैं जिसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैंप्स, और वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन शामिल है, जिसकी बेस वेरिएंट विसिआ में कमी है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों के बीच अंतर साफ तौर पर नजर आता है।

विसिआ वेरिएंट में राइडिंग के लिए व्हील कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स और इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जबकि टेकना प्लस वेरिएंट में बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना और पडल लैंप्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को ज्यादा दमदार लुक देते हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और सिल्वर-फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट दी गई है।

टेकना प्लस वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है जो कि इसके टेलगेट की पूरी चौड़ाई पर फैला हुआ है, साथ ही इसमें रियर फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जो कि इसे एंट्री-लेवल विसिआ वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

कलर ऑप्शन

2026 निसान टेक्टॉन कार कुल 6 कलर ऑप्शन : ओनिक्स ब्लैक, ब्लेड सिल्वर, पर्ल व्हाइट, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू और मूनबो ग्रे में उपलब्ध है। बेस वेरिएंट विसिआ के साथ केवल तीन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि टेकना प्लस वेरिएंट के साथ सभी कलर ऑप्शन (5 डुअल-टोन शेड समेत) मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

हमें इसका फ्लेयर गार्नेट रेड और मूनबो ग्रे कलर सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि यह गाड़ी की डिजाइन थीम के साथ काफी जचते हैं।

इंटीरियर

इन दोनों वेरिएंट का केबिन काफी स्पेशियस है और इनमें पर्याप्त नीरूम और शोल्डर रूम मिलता है। पीछे वाली सीट पर इसमें तीन वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। विसिआ वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, सिल्वर डैशबोर्ड इंसर्ट, और डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक दिए गए हैं। इसमें फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, मैनुअल एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स और रियर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन की कमी है जिससे इसमें डैशबोर्ड के बीच में ब्लेंक स्पेस बचती है और इसका केबिन अधूरा लगता है।

टेकना प्लस वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर केबिन थीम दी गई है जिसके साथ बरगंडी एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसमें लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज (केवल डीसीटी वेरिएंट में), पैनोरमिक सनरूफ, कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, सीट-बैक पॉकेट और पार्सल ट्रे जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। ज्यादा प्रीमियम कलर स्कीम और बेहतर मटीरियल क्वालिटी के साथ टॉप वेरिएंट का केबिन एंट्री-लेवल विसिआ के मुकाबले ज्यादा अपमार्केट लगता है।

फीचर

निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ में कई अच्छे फीचर मिलते हैं, लेकिन इसमें कई प्रीमियम फीचर की कमी है और इसका केबिन भी काफी बेसिक लगता है। जबकि, टॉप वेरिएंट टेकना प्लस में सभी लग्जरी फीचर मिलते हैं जो कार के अनुभव को ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

विसिआ वेरिएंट में 4-स्पीकर वाला आर्केमि सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट और स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

टेक्टॉन के बेस मॉडल विसिआ में मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, ऑल वन-टच अप/डाउन पावर विंडो, वन-टच एलईडी केबिन लाइट्स और फ्रेमलेस वाइपर्स जैसे फीचर भी दिए गए हैं। लेकिन, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है।

चूंकि टेकना प्लस इसका टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इसमें इन-बिल्ट गूगल, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल लंबर एडजस्टमेंट के साथ 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर वाला आर्केमि ऑडिटोरियम 3डी सराउंड सिस्टम, पीएम2.5 एयर फिल्टर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइव और स्टीयरिंग मोड, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

2026 निसान टेक्टॉन कार में बेस वेरिएंट विसिआ से 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल-ओवर सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

चूंकि टेकना प्लस निसान टेक्टॉन गाड़ी का टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इसमें ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिसमें लेवल-2 एडीएएस सूट, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर, और हिल डिसेंट कंट्रोल (सिर्फ डीसीटी में) शामिल है, जो कि इसकी ज्यादा कीमत को बिलकुल वाजिब ठहराते हैं और केबिन को ज्यादा सुरक्षित भी बनाते हैं।

इंजन ऑप्शन

निसान टेक्टॉन एसयूवी कार में तीन इंजन ऑप्शन : 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध), और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल (6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध) दिए गए हैं।

बेस वेरिएंट विसिआ में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट टेकना प्लस में दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है।

यहां देखें निसान टेक्टॉन के इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

यहां देखें निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

निसान टेक्टॉन का मुकाबला

निसान टेक्टॉन का मुकाबला स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टाटा सिएरा और टाटा कर्व, होंडा एलिवेट, और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

निसान टेक्टॉन विसिआ उन खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प है जो कि एक ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें स्पेशियस केबिन के साथ-साथ दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और अच्छे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलें। 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर यह टेक्टॉन रेंज में एंट्री करने के लिए एक किफायती विकल्प है, लेकिन कई बेसिक फीचर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद ना होने की वजह से यह काफी सिंपल लगता है।

जबकि, टेकना प्लस वेरिएंट अपने प्रीमियम एक्सटीरियर, टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन, एडवांस सेफ्टी फीचर और अतिरिक्त कंफर्ट फीचर के साथ ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। इसमें चुनने के लिए 1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल और ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है।

यदि आपका बजट सीमित है तो विसिआ वेरिएंट को खरीदना अच्छी चॉइस होगी। लेकिन, अगर आपको शानदार एक्सपीरिएंस चाहिए और आप एसयूवी कार को कई सालों तक अपने पास रखना चाहते हैं तो टेकना प्लस वेरिएंट को लेना अच्छा रहेगा। बेस वेरिएंट के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर मौजूद होने की वजह से इसकी ज्यादा बिलकुल वाजिब लगती है।

निसान टेक्टॉन गाड़ी कई सारे वेरिएंट में उपलब्ध है, ताकि अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से लोग इसे चुन सके। हमारी राय में निसान टेक्टॉन का मिड-वेरिएंट एन-कनेक्टा कीमत और फीचर के बीच अच्छा बैलेंस देता है जिससे यह एक वैल्यू-फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।