    निसान मैग्नाइट एएमटी सीएनजी किट के साथ लॉन्च, कीमत 6.89 लाख रुपये से शुरू

    संशोधित: अक्टूबर 16, 2025 06:16 pm | स्तुति

    27 Views
    ग्राहक निसान मैग्नाइट कार के किसी भी एएमटी वेरिएंट (ईजेड-शिफ्ट) के साथ सीएनजी रेट्रोफिट किट चुन सकते हैं

    Nissan Magnite

    • डीलर-फिट सीएनजी किट फिलहाल 13 शहरों में उपलब्ध होगी। 

    • सभी निसान मैग्नाइट सीएनजी कारों में अब फ्यूल फिलिंग सिस्टम के साथ फ्यूल लिड जोड़ दिया गया है। 

    • इसकी कीमत पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले 71,999 रुपये रखी गई है

    निसान इंडिया ने अपनी मैग्नाइट सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार में रेट्रोफिट सीएनजी फ्यूल ऑप्शन शामिल कर दिया है। इसकी कीमत 71,999 रुपये रखी गई है। यह ऑप्शन मैग्नाइट कार में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस एमटी और ईजेड-शिफ्ट एएमटी दोनों वेरिएंट में दिया गया है। यहां देखें मैग्नाइट ईजेड-शिफ्ट सीएनजी वेरिएंट से जुड़ी जानकारी : - 

    कीमत 

    निसान ने रेट्रोफिट सीएनजी किट को पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले 71,999 रुपये प्राइस पर लॉन्च किया है। पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले मैग्नाइट एएमटी ईजेड-शिफ्ट सीएनजी की कीमत इस प्रकार है :-

    वेरिएंट

    कीमत (बिना सीएनजी के)

    कीमत (सीएनजी के साथ) 

    अंतर 

    विसिआ ईजेड-शिफ्ट

    6.17 लाख रुपये

    6.89 लाख रुपये

    71,999 रुपये 

    एसेंटा ईजेड-शिफ्ट 

    7.17 लाख रुपये

    7.89 लाख रुपये

    71,999 रुपये 

    एन-कनेक्टा ईजेड-शिफ्ट

    7.79 लाख रुपये

    8.51 लाख रुपये

    71,999 रुपये 

    टेकना ईजेड-शिफ्ट 

    8.67 लाख रुपये

    9.39 लाख रुपये

    71,999 रुपये 

    टेकना+ईजेड-शिफ्ट 

    8.98 लाख रुपये

    9.70 लाख रुपये

    71,999 रुपये 

    ईजेड-शिफ्ट = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    क्या है नया?

    Nissan Magnite

    अब तक मैग्नाइट कार में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी ऑप्शन केवल मैनुअल वेरिएंट में मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसे ईजेड-शिफ्ट एएमटी वेरिएंट में भी शामिल कर दिया है। यह फैक्टरी-अप्रूव्ड किट डीलरशिप पर फिट करवाई जा सकेगी और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से लैस किसी भी वेरिएंट के साथ इसे चुना जा सकता है।

    सीएनजी बाय-फ्यूल ऑप्शन से लैस सभी नई निसान मैग्नाइट एसयूवी कार में बेहतर सेफ्टी के लिए फ्यूल लिड के अंदर की तरफ फ्यूल इनलेट दिया जाएगा। कंपनी इन सीएनजी किट पर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी भी दे रही है।

    इसके अलावा निसान ने मैग्नाइट एसयूवी के इंजन ऑप्शन में कोई दूसरे बदलाव नहीं किए हैं। कंपनी ने फिलहाल मैग्नाइट सीएनजी वर्जन के परफॉरमेंस आंकड़े भी साझा नहीं किए हैं। बता दें कि इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। इस एसयूवी कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन की चॉइस मिलती है। यहां देखें इन दोनों इंजन के स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड मैनुअल /5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड मैनुअल/सीवीटी

    पावर 

    72 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    160 एनएम (एमटी)/ 152 एनएम (सीवीटी)

    माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड)

    19.4 किमी/लीटर (एमटी)/19.7 किमी/लीटर (एएमटी)

    19.9 किमी/लीटर (एमटी)/17.9 किमी/लीटर (सीवीटी)

    निसान मैग्नाइट से जुड़ी जानकारी 

    Nissan Magnite

    मैग्नाइट भारत में निसान की एंट्री-लेवल कार है। इस गाड़ी की डिजाइन काफी शार्प है और आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल और पतले हेडलैंप्स दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड टेललैंप्स दिए गए हैं। 

    केबिन के अंदर इसमें डैशबोर्ड पर स्क्वायर डिजाइन के साथ हेक्सागनल एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसमें ब्राउन और ब्लैक डुअल-टोन कलर केबिन थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती है। इस गाड़ी में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), डैशकैम और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    मुकाबला 

    Nissan Magnite

    निसान मैग्नाइट एएमटी ईजेड-शिफ्ट सीएनजी का मुकाबला मारुति फ्रॉन्क्स एस-सीएनजी, टाटा पंच आई-सीएनजी और हुंडई एक्सटर हाई-सीएनजी कॉम्पेक्ट एसयूवी से रहेगा। 

    क्या आप निसान मैग्नाइट सीएनजी एएमटी कॉम्बिनेशन को चुनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    निसान मैग्नाइट एएमटी सीएनजी किट के साथ लॉन्च, कीमत 6.89 लाख रुपये से शुरू
