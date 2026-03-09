सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : इनमें से कौनसे वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर? जानिए यहां

    क्या ज्यादा पैसे देकर एसेंटा वेरिएंट को लेना होगा बेहतर? या फिर बेस वेरिएंट विसिआ रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अच्छा है? जानेंगे आगे :-

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 03:51 pm । स्तुति

    298 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Gravite Visia Vs Acenta

    निसान ग्रेवाइट कार रेनो ट्राइबर का रिबैज्ड वर्जन है, जिसे भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह गाड़ी उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि एक सस्ती और प्रेक्टिकल सब-4 मीटर एमपीवी कार की तलाश कर रहे हैं। निसान ग्रेवाइट कार चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना में आती है। 

    विसिआ इसका एंटी-लेवल वेरिएंट है जो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट काफी कम है, जबकि एसेंटा ग्रेवाइट कार का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है जिसमें कई अच्छे कंफर्ट और इंफोटेनमेंट फीचर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको पैसे बचा कर इसका बेस वेरिएंट विसिआ खरीदना चाहिए या फिर बजट बढ़ाकर फीचर लोडेड एसेंटा वेरिएंट चुनना चाहिए?

    यहां देखें इन दोनों वेरिएंट के बीच कंपेरिजन :- 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : कीमत  

    वेरिएंट 

    कीमत  

    विसिआ 

    5.65 लाख रुपये

    एसेंटा 

    6.59 लाख रुपये

    जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, विसिआ और एसेंटा वेरिएंट के बीच अंतर 94,000 रुपये का है। 

    यदि आप विसिआ वेरिएंट को करीब से देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। यदि आप अपना बजट एक लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं तो आपको इसका एसेंटा वेरिएंट मिल जाएगा जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं। 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : एक्सटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट का एक्सटीरियर काफी हद तक एक जैसा लगता है और इनमें एक जैसी स्टाइलिंग भी दी गई है। हालांकि, एसेंटा वेरिएंट में दिए गए कई नए डिजाइन एलिमेंट इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। 

    विसिआ और एसेंटा वेरिएंट में आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जो इसे काफी मॉडर्न लुक देती है। इन दोनों वेरिएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स मिलते हैं। ग्रेवाइट कार के इन दोनों वेरिएंट में फॉग लैंप्स की कमी रखी गई है। एसेंटा वेरिएंट में सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    इन दोनों वेरिएंट की साइड प्रोफाइल में भी काफी अंतर नजर आता है। विसिआ वेरिएंट में राइडिंग के लिए कवर के बिना 14-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि एसेंटा वेरिएंट में कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो इसे ज्यादा पॉलिश्ड लुक देते हैं। इनमें अंतर ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स पर दिए गए ग्लॉस ब्लैक फिनिश का भी है, जो कि इसमें एसेंटा वेरिएंट से मिलता है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    दोनों ही वेरिएंट में हैलोजन टेललैंप्स दिए गए हैं। एसेंटा वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसके फ्रंट लुक को अच्छा कॉम्पलिमेंट देती है। ओआरवीएम्स-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल्स, बॉडी साइड क्लैडिंग और एलईडी टेललैंप्स जैसे फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    कुल मिलाकर, इन दोनों वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन में इतना ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको फर्क जरूर नजर आएगा। 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : कलर ऑप्शन 

    विसिआ के मुकाबले एसेंटा में दो नए कलर शेड मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में फॉरेस्ट ग्रीन कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहां देखें इनके कलर ऑप्शन की जानकारी :-

    कलर 

    विसिआ

    एसेंटा 

    ब्लेड सिल्वर 

    स्टॉर्म व्हाइट 

    ओनिक्स ब्लैक 

    मेटेलिक ग्रे 

    फॉरेस्ट ग्रीन 

    यहां देखें निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के कलर ऑप्शन की जानकारी

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : इंटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में एक जैसा लेआउट और डिजाइन थीम दी गई है, जिसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड और 3.5-इंच डिस्प्ले के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। विसिआ और एसेंटा दोनों ही वेरिएंट में फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन मिलते हैं जिसमें स्लाइडिंग और रेक्लाइनिंग फर्स्ट और सेकंड रो सीट, 60:40 स्प्लिट फोल्ड सेकंड रो सीट और 50:50 स्प्लिट फोल्ड थर्ड रो सीट शामिल है। इसकी तीसरी रो की सीटें रिमूवेबल है और इसमें दूसरी और तीसरी रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है जिससे पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलता है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    हालांकि, एसेंटा वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं जो रोजाना की जिंदगी को आसान बनाते हैं। विसिआ में केवल फ्रंट पावर विंडो दी गई है, जबकि एसेंटा वेरिएंट में सेंट्रल लॉकिंग और दूसरी और तीसरी रो के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं जो लंबी दूरी के सफर में रियर पैसेंजर के लिए काफी काम के साबित होते हैं। एसेंटा वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री पर डुअल-टोन फिनिश दी गई है। इसमें चार्जिंग डिवाइस के लिए फ्रंट यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, जो कि विसिआ वेरिएंट में नहीं मिलता है। इन सभी एडिशन के अलावा दोनों वेरिएंट का केबिन एक्सपीरिएंस लगभग एक जैसा है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    ग्रेवाइट के टॉप वेरिएंट में सेकंड ग्लवबॉक्स, लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और अपहोल्स्ट्री दी गई है और इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश भी मिलती है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    अब बात करते हैं दोनों वेरिएंट में दिए गए फीचर की। विसिआ के मुकाबले एसेंटा वेरिएंट में यह अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :- 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : फीचर 

    इन दोनों वेरिएंट के इंफोटेंमेंट डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है। विसिआ वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है और ना ही इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है। 

    जबकि, एसेंटा वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 2-स्पीकर ऑडियो सेटअप दिया गया है। 

    Nissan Gravite Acenta

    इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर, 6 स्पीकर, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और कूल्ड ग्लवबॉक्स दिया गया है। 

    नोट : ज्यादातर खरीदारों के लिए यह इंफोटेनमेंट अपग्रेड रोजाना इस्तेमाल करने में बड़ा फर्क ला सकते हैं। 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : सेफ्टी 

    ग्रेवाइट लाइनअप की कारों में सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। विसिआ और एसेंटा दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इससे मतलब है कि इसमें बेस वेरिएंट विसिआ से ही कई शानदार सेफ्टी फीचर मिलते हैं।  

    हालांकि, गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे सेफ्टी फीचर इसमें टॉप वेरिएंट एन-कनेक्टा से मिलते हैं। 

    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : इंजन ऑप्शन 

    विसिआ और एसेंटा वेरिएंट में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन इन दोनों वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड मैनुअल 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    यदि आपका बजट कम है और आप एक सस्ती और प्रेक्टिकल 7-सीटर एमपीवी कार चाहते हैं तो विसिआ वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा। इसमें सभी बेसिक फीचर्स के साथ जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन और फंक्शनल केबिन लेआउट दिया गया है, जो ग्रेवाइट की सबसे बड़ी खूबी रही है।

    वहीं, एसेंटा एक कम्प्लीट पैकेज लगता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरी और तीसरी रो के लिए एसी वेंट्स, सेंट्रल लॉकिंग और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है।

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite Acenta

    हालांकि, हम समझते हैं कि इन दोनों वेरिएंट की कीमत में अंतर काफी है यह देखते हुए कि ग्रेवाइट को एक प्राइस-सेंसिटिव सेगमेंट में पोजिशन किया गया है, एसेंटा एक ज्यादा बेहतर वेरिएंट साबित होता है और यह उन खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प है जो ज्यादा आरामदायक और मॉडर्न एमपीवी कार खरीदना चाहते हैं। यहां देखें एन-कनेक्टा वेरिएंट से जुड़ी जानकारी

     आप इनमें से कौनसा वेरिएंट लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    निसान ग्रेवाइट पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान ग्रेवाइट विसिआ vs एसेंटा : इनमें से कौनसे वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है