सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: क्या आपको लेना चाहिए इसका टॉप वेरिएंट?

    क्या आपको अच्छे फीचर्स से लैस एन-कनेक्टा लेना चाहिए या पूरी तरह से लोडेड टेक्ना के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने चाहिए? यहां आपको वो सब पता चलेगा जो आप जानना चाहते हैं।

    प्रकाशित: मार्च 10, 2026 12:32 pm । भानु

    68 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Gravite N-Connecta vs Tekna

    निसान ग्रेवाइट, जो मूल रूप से रेनो ट्राइबर का ही रीबैज्ड वर्जन है, हाल ही में भारत में नए स्टाइल और किफायती 7-सीटर एमपीवी की खूबियों के साथ लॉन्च की गई है। यह चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना में उपलब्ध है। 

    एन-कनेक्टा, लाइनअप के टॉप वेरिएंट से ठीक नीचे आता है और इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, वहीं टेक्ना पूरी तरह से लोडेड ट्रिम है जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम और कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। तो अहम सवाल यह है: क्या आपको बैलेंस्ड एन-कनेक्टा चुनना चाहिए या पूरी तरह से लोडेड टेक्ना के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए?

    फैसला लेने में आपकी मदद के लिए यहां दोनों वेरिएंट का डीटेल्ड कंपेरिजन किया गया है:

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: कीमत

    वेरिएंट 

    कीमत

    एन-कनेक्टा 

    7.2 लाख रुपये से लेकर  7.8 लाख रुपये 

    टेक्ना 

    7.91 लाख रुपये से लेकर  8.49 लाख रुपये 

    जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों वेरिएंट के मैनुअल और ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत में लगभग 60,000 रुपये का अंतर है।

    नोट:

    दोनों वेरिएंट की कीमत में लगभग 70,000 रुपये का अंतर है। आइए देखते हैं कि अतिरिक्त 70,000 रुपये में आपको क्या-क्या मिलता है।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: एक्सटीरियर डिज़ाइन

    एन-कनेक्टा वेरिएंट की तुलना में टेक्ना वेरिएंट में प्रीमियम फिनिश और अतिरिक्त डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं।

    सामने की तरफ, एन-कनेक्टा में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, जबकि टेक्ना में एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जो एमपीवी को ज्यादा मॉर्डन और प्रीमियम लुक देती हैं। टेक्ना में फ्रंट एलईडी फॉग लैंप भी हैं, जो एन-कनेक्टा में नहीं मिलते।

    Nissan Gravite N-Connecta
    Nissan Gravite Tekna

    साइड प्रोफाइल से देखने पर, दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर, 50 किलोग्राम लोडिंग कैपेसिटी वाली फंक्शनल रूफ रेल और बॉडी साइड क्लैडिंग मिलती है, जो इस एमपीवी को ज्यादा दमदार लुक देती है। हालांकि, टेक्ना में स्टाइलिश कवर वाले बड़े 15-इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि एन-कनेक्टा में कवर वाले 14-इंच के स्टील व्हील मिलते हैं।

    पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट में एलईडी टेल लैंप हैं, जो लोअर वेरिएंट्स में दिए गए हैलोजन यूनिट्स से ज्यादा मॉर्डन दिखते हैं। साथ ही, सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट्स भी मिलती हैं जो ओवरऑल डिजाइन को पूरा करती हैं।

    Nissan Gravite N-Connecta
    Nissan Gravite Tekna

    दोनों वेरिएंट ग्रेवाइट के सभी कलर विकल्पों के साथ आते हैं। इनमें: ब्लेड सिल्वर, स्टॉर्म व्हाइट, ओनिक्स ब्लैक, मेटैलिक ग्रे और फॉरेस्ट ग्रीन शामिल हैं।

    ध्यान देने योग्य बात:

    एन-कनेक्टा पहले से ही अच्छी तरह से फीचर लोडेड दिखती है, जबकि टेक्ना में कई लाइटिंग और स्टाइलिंग अपग्रेड जोड़े गए हैं जो इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं। विशेष रूप से लाइटिंग एलिमेंट्स ग्राहको को अपग्रेड करने का एक मजबूत कारण प्रदान करते हैं।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: इंटीरियर

    केबिन के अंदर, दोनों वेरिएंट का लेआउट और प्रैक्टिकल डिज़ाइन समान है। इनमें डुअल-टोन डैशबोर्ड, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फर्स्ट और सेकंड रो सीटें, 60:40 स्प्लिट सेकंड रो सीटें और 50:50 स्प्लिट रिमूवेबल थर्ड रो सीटें दी गई हैं, जो ग्रेवाइट को एक फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल एमपीवी बनाती हैं।

    Nissan Gravite N-Connecta
    Nissan Gravite Tekna

    हालांकि, टेक्ना वेरिएंट में कुछ बेहतर सुधार किए गए हैं। उदाहरण के लिए, इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि एन-कनेक्टा में ड्यूल-टोन फैब्रिक सीटें दी गई हैं। टेक्ना में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर-साइड आर्मरेस्ट और इंटीरियर डोर हैंडल्स पर सिल्वर फिनिश भी दी गई है, जो कंफर्ट और प्रीमियम लुक को और बेहतर बनाती है।

    एक और अंतर ड्राइवर के डिस्प्ले में है। जहां एन-कनेक्टा में 3.5 इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वहीं टेक्ना में एक बड़ा और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: फीचर्स

    दोनों वेरिएंट में मॉर्डन इंफोटेनमेंट फीचर्स से लैस हैं। इनमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं।

    हालांकि, टेक्ना में 6-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो एन-कनेक्टा के 4-स्पीकर सेटअप से बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। टेक्ना में पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो एन-कनेक्टा में नहीं मिलते।

    Nissan Gravite N-Connecta
    Nissan Gravite Tekna

    इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल (केवल मैनुअल वेरिएंट में), वायरलेस फ़ोन चार्जर और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसी अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे अधिक फ़ीचर-लोडेड विकल्प बनाती हैं।

    यदि आप ग्रेवाइट के वेरिएंट-अनुसार फ़ीचर्स देखना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल पढ़ें

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: सेफ्टी

    ग्रेविट लाइनअप में सेफ्टी का लेवल काफी ऊंचा है, और एन-कनेक्टा और टेक्ना दोनों वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड सेट दिया गया है। इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल हैं।

    दोनों वेरिएंट में कई काम के फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि गाइडलाइन वाला रियर पार्किंग कैमरा, वॉशर के साथ रियर वाइपर, रियर डिफॉगर और डे/नाइट आईआरवीएम, जो विजिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं और रोज़ाना ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। हालांकि, टेक्ना वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर और रेन-सेंसिंग वाइपर भी शामिल हैं, जो इसे सुविधा और सेफ्टी के मामले में थोड़ा बेहतर बनाते हैं। हालांकि रेन-सेंसिंग वाइपर को प्राथमिकता सूची में उच्च स्थान नहीं दिया जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर काम के माने जाते हैं और पार्किंग के दौरान काम आते हैं।

    अगर आप एन-कनेक्टा वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए एक डीटेल्ड रिपोर्ट दी गई है।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: इंजन

    दोनों वेरिएंट में स्टैंडर्ड 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। एन-कनेक्टा ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का एंट्री-लेवल वेरिएंट है, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाता है। आइए इसके कुछ खास फीचर्स पर डालते हैं एक नज़र:

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    पावर 

    72 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी*

    *एएमटी-आॅटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कारदेखो ओपिनियन

    एन-कनेक्टा वेरिएंट पहले से ही एक दमदार पैकेज पेश करता है, जिसमें किफायती 7-सीटर एमपीवी से ग्राहकों द्वारा अपेक्षित अधिकांश आवश्यक फीचर्स मौजूद हैं। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा और कई सुविधाजनक फीचर्स दिए गए हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बनाते हैं।

    हालांकि, अगर आप अपना बजट बढ़ाकर टेक्ना वेरिएंट लेना चाहें, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लगभग 70,000 रुपये ज्यादा खर्च करके आपको डीआरएल के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट्स , फ्रंट एलईडी फॉग लैंप, बड़े व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, वायरलेस फोन चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल और बेहतर 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे कई शानदार अपग्रेड मिलते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर के जुड़ने से तंग जगहों पर पार्किंग करना भी आसान हो जाता है।

    कुल मिलाकर, ये अपग्रेड ग्रेवाइट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाते हैं, चाहे वह प्रीमियम लुक हो या रोजमर्रा की सुविधा। कीमत में मामूली वृद्धि को देखते हुए, टेक्ना वेरिएंट ज्यादा संपूर्ण और समझदारी भरा विकल्प लगता है, इसलिए हम अधिकांश ग्राहकों को इसे लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा, इसमें मिलने वाली एक्सट्रा फीचर्स निश्चित रूप से अतिरिक्त पैसे के लायक हैं, और आपको इन्हे खर्च करने का पछतावा नहीं होगा।

    क्या आप टेक्ना वेरिएंट में अपग्रेड करने पर विचार करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।

    was this article helpful ?

    निसान ग्रेवाइट पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा Vs टेक्ना: क्या आपको लेना चाहिए इसका टॉप वेरिएंट?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है