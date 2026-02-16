निसान ग्रेवाइट कल लॉन्च होगी: जानिए नई एमपीवी कार की 5 खास बातें
निसान ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर एमपीवी कार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें अलग स्टाइल टच दिए जाएंगे
प्रकाशित: फरवरी 16, 2026 01:28 pm
नई निसान ग्रेवाइट भारत में कल यानी 17 फरवरी को लॉन्च होगी, और इसके साथ किफायती एमपीवी कार सेगमेंट ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। इसे फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर पर तैयार किया गया है, लेकिन ग्रेवाइट में कई स्टाइल अपडेट किए गए हैं और इसे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो एक प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली थ्री-रो एमपीवी कार लेना चाहते हैं।
अगर आप इसे बुक करने की सोच रहे हैं तो कल कीमत सामने आने से पहले इसकी पांच जरूरी बातें जानिए:
निसान ग्रेवाइट एक्सटीरियर
निसान ग्रेवाइट का ओवरऑल सिल्हूट रेनो ट्राइबर जैसा ही है। हालांकि यह ट्राइबर से अलग दिखने के लिए अलग स्टाइल एलिमेंट्स के साथ आती है। आगे की तरफ एमपीवी कार में एक हनीकॉम्ब पेटर्न ग्रिल (जैसा कि टीजर से कंफर्म हुआ) है, जिसके बोनट पर बड़ी ‘ग्रेवाइट’ ब्रांडिंग है। पतले एलईडी डीआरएल एक क्रोम स्ट्रिप से आपस में कनेक्टेड हैं जो इसे मॉडर्न टच देते हैं, जबकि फॉग लैंप्स के लिए सी-शेप सिल्वर सराउंड है जो बंपर को थोड़ा रफ एंड टफ लुक देते हैं।
साइड से यह ट्राइबर जैसी ही दिखती है। उम्मीद है कि विंडो सराउंड, बॉडी लाइन, और ग्लास पैनल रेनो ट्राइबर की तरह ही डिजाइन किए जाएंगे। हालांकि, निसान खुद को अलग दिखाने के लिए नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दे सकती है। ग्रेवाइट में रूफ रेल्स भी मिलेगी।
पीछे की तरफ ग्रेवाइट में रैपअराउंड एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, जो एक क्रोम स्ट्रिप से आपस में कनेक्टेड होंगे। एलईडी टेल लैंप्स में एक यूनिक सिग्नेचर दिया गया है और बीच में आपको ग्रेवाइट ब्रांडिंग मिलती है। आगे की तरह पीछे वाले बंपर पर भी सी-शेप सिल्वर एक्सेंट दिया गया है जो इसके लुक को बेहतर करता है।
निसान ग्रेवाइट केबिन
हालांकि निसान ने केबिन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्राइबर के मुकाबले ग्रेवाइट में नई कलर स्कीम और अपहोल्स्ट्री मिल सकती है। शायद डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक वैसा ही रहेगा, जिसमें प्रैक्टिकैलिटी और में इस्तेमाल में आसानी पर ध्यान दिया जाएगा।
नोट: संदर्भ के लिए रेनो ट्राइबर के डैशबोर्ड की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।
ट्राइबर की तरह, हमें उम्मीद है कि यह थ्री-रो सीटिंग लेआउट में आएगी, इसमें 7 सीटर कॉन्फिगरेशन होगा जिसे 5 और 6 सीटर लेआउट में भी एडजस्ट किया जा सकेगा। डैशबोर्ड में बीच में नकली वुडन ट्रिम के साथ लेयर्ड डिजाइन मिलने की उम्मीद है। हमें लगता है कि ग्रेवाइट के केबिन में काफी स्टोरेज स्पेस होंगे। इस कार के लॉन्च के बाद हम केबिन डिजाइन के बारे में और डिटेल से बताएंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें।
निसान ग्रेवाइट फीचर
निसान ग्रेवाइट में रेनो ट्राइबर वाले फीचर मिलने की उम्मीद है। इसलिए, इसमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसमें पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एयर कंडिशनिंग, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी मिल सकते हैं।
नोट: संदर्भ के लिए रेनो ट्राइबर के इंफोटेनमेंट सिस्टम की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।
सुरक्षा के लिए ग्रेवाइट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।
निसान ग्रेवाइट इंजन
निसान ग्रेवाइट में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ मैनुअल और एएमटी विकल्प मिलने की उम्मीद है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
पावर
|
72 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी
यह इंजन सेटअप खासतौर पर माइलेज और शहर में आसान ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। हालांकि यह कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि निसान ग्रेवाइट में मैग्नाइट वाला 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देगी। यह इंजन ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस और हाईवे पर बेहतर ड्राइविंग रेंज देगा।
संभावित प्राइस और कंपेरिजन
निसान ग्रेवाइट की कीमत करीब 6.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जिससे यह थ्री-रो एमपीवी सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्प में से एक होगी।
इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर से रहेगा, इसके अलावा इसे मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस, किआ कैरेंस क्लाविस और मारुति एक्सएल6 जैसी बड़ी एमपीवी कार के किफायती विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकेगा।
इसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्रैक्टिकल सीटिंग कॉन्फिगरेशन, और निसान की नई स्टाइल के साथ, ग्रेवाइट उन लोगों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन हो सकता है जो एक किफायती फैमिली कार ढूंढ रहे हैं।