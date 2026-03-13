निसान ग्रेवाइट ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 13, 2026 01:21 pm । स्तुति

निसान ने ग्रेवाइट की लॉन्चिंग के साथ एमपीवी सेगमेंट में एंट्री की है। मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में इसकी कीमत कम रखी गई है। कॉम्पेक्ट साइज और थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ आने वाली ग्रेवाइट कार प्रेक्टिकेलिटी के मामले में काफी अच्छी है और इसमें कम बजट में फीचर लोडेड केबिन भी मिलता है।

हो सकता है कि आपने ग्रेवाइट कार को खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट किया हो और आप इस एमपीवी कार को लोन पर लेने का विचार कर रहे हों। ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह लोन की अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। आपकी मदद के लिए हमनें ग्रेवाइट कार के टॉप वेरिएंट टेकना लॉन्च एडिशन की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है।

नई दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत और आपकी ईएमआई से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई है :-

वेरिएंट ग्रेवाइट टेकना लॉन्च एडिशन ईजेड स्विफ्ट ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली) 9.95 लाख रुपये डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 10%) 1 लाख रुपये लोन राशि 8.95 लाख रुपये ब्याज दर 9.8%

हमने चार अलग-अलग ऋण अवधियों (3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष) के आधार पर मासिक किस्त की गणना की है, जिसमें ग्रेवाइट टेकना लॉन्च एडिशन ईजेड शिफ्ट के लिए 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) शामिल है। ईएमआई की गणना के लिए हमने 8.95 लाख रुपये की ऋण राशि के साथ 9.8 प्रतिशत की ब्याज दर को ध्यान में रखा है।

नोट : ईएमआई की वास्तविक राशि चुने गए वेरिएंट, किए गए डाउन पेमेंट और ऋणदाता द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। कार लोन पर लगने वाली ब्याज दरें आपकी क्रेडिट प्रोफाइल या सिबिल स्कोर के आधार पर अलग हो सकती हैं। सटीक अनुमान के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी डीलरशिप, अपने पसंदीदा बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।

निसान ग्रेवाइट 3 साल ईएमआई प्लान

अगर आप ग्रेवाइट लॉन्च एडिशन के लिए 3 साल की लोन अवधि चुनते हैं, तो आपकी मासिक ईएमआई ज्यादा होगी, लेकिन लोन पर चुकाया जाने वाला कुल ब्याज कम रहेगा। यहां देखें इसका विस्तृत विवरण :-

डाउन पेमेंट: 1 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 10.36 लाख रुपये (41,000 रुपये ब्याज सहित)

3 साल बाद कुल लागत: 11.36 लाख रुपये

निसान ग्रेवाइट 4 साल ईएमआई प्लान

अगर आप ग्रेवाइट लॉन्च एडिशन के लिए 4 साल की लोन अवधि चुनते हैं, तो कम लोन अवधि की तुलना में ज्यादा लोन अवधि के लिए आपकी मासिक ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि, कुल चुकाया जाने वाला ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है।

डाउन पेमेंट: 1 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 10.85 लाख रुपये (90,000 रुपये ब्याज सहित)

4 साल बाद कुल लागत: 11.85 लाख रुपये

निसान ग्रेवाइट 5 साल ईएमआई प्लान

पांच साल की लोन अवधि के लिए आपको हर महीने 18,934 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी, जिससे आपके लिए मासिक खर्च मैनेज करना आसान हो सकता है, लेकिन इससे कुल ब्याज की रकम बढ़ जाती है।

डाउन पेमेंट: 1 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 11.36 लाख रुपये (1.41 लाख रुपये ब्याज सहित)

5 साल बाद कुल लागत: 12.36 लाख रुपये

निसान ग्रेवाइट 7 साल ईएमआई प्लान

7 साल की लोन अवधि के लिए ग्रेवाइट टॉप टेकना लॉन्च एडिशन की मासिक ईएमआई 14,770 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 1 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 12.40 लाख रुपये (2.45 लाख रुपये ब्याज सहित)

7 साल बाद कुल लागत: 13.40 लाख रुपये

निसान ग्रेवाइट से जुड़ी जानकारी

निसान ग्रेवाइट कंपनी की पहली सब-4 मीटर एमपीवी कार है, जिसकी कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह गाड़ी रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, जिसके चलते इसे ट्राइबर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसके प्रोपोरशन भी इसके जैसे है, लेकिन ट्राइबर से अलग दिखाने के लिए इसमें अपडेटेड एक्सटीरियर स्टाइलिंग और नया इंटीरियर दिया गया है।

ग्रेवाइट एमपीवी कार चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना वेरिएंट के साथ स्पेशल टेकना लॉन्च एडिशन में आती है। इस एमपीवी कार में रिमूवेबल थर्ड रो के साथ ट्राइबर जैसा मॉड्यूलर सीटिंग लेआउट मिलता है, जिससे आप इसे 6-सीटर या 7-सीटर सीटिंग कॉन्फिगरेशन में चुन सकते हैं।

इस गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग और रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आप निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट-वाइज फीचर देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

ग्रेवाइट गाड़ी में 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72 पीएस/96 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

कारदेखो का क्या है कहना…

निसान ग्रेवाइट कार को लोन के माध्यम से फाइनेंस करने से कई ग्राहकों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है, लेकिन आप जो लोन अवधि चुनते हैं उसका सीधा असर आपकी मासिक ईएमआई और कुल चुकाए जाने वाले ब्याज दोनों पर पड़ेगा।

3 या 4 साल की लोन अवधि चुनने से कुल ब्याज की रकम कम हो सकेगी, हालांकि, मासिक ईएमआई थोड़ी ज्यादा रहेगी। वहीं, 5 या 7 साल जैसी लंबी अवधि चुनने से मासिक बोझ कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ आपको ब्याज की रकम ज्यादा चुकानी पड़ेगी।

आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी डाउन पेमेंट, ब्याज दर और पसंदीदा लोन अवधि के आधार पर विभिन्न ईएमआई विकल्पों का पता लगा सकते हैं। यदि आप निसान ग्रेवाइट कार को बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको इसकी बुकिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमारी रिपोर्ट देखने की सलाह देते हैं।