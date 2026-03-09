सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान ग्रेवाइट के बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां

    निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार का बेस वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट कम है, लेकिन टॉप वेरिएंट में शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 11:11 am । स्तुति

    695 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Gravite Base vs Top

    हाल ही में रेनो ट्राइबर बेस्ड निसान ग्रेवाइट सब-4 मीटर एमपीवी भारत में लॉन्च हुई है। यह गाड़ी चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना में आती है। विसिआ इसका बेस वेरिएंट है जिसमें सभी बेसिक फीचर्स के साथ कई काम के सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह वेरिएंट फुली लोडेड टेकना वेरिएंट से कितना अलग है, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    आगे की डिजाइन 

    बेस वेरिएंट होने के नाते विसिआ में फुली लोडेड टेकना वेरिएंट के मुकाबले कई कॉस्मेटिक अपडेट का अभाव है। विसिआ वेरिएंट में आगे की तरफ ब्लैक हनीकॉम्ब ग्रिल (ग्लॉस फिनिश के बिना) के साथ दो हेडलाइट क्लस्टर को कनेक्ट करती क्रोम स्ट्रिप दी गई है। इसमें टॉप वेरिएंट टेकना की तरह बंपर पर सी-शेप्ड सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, लेकिन इसमें एलईडी यूनिट्स, एलईडी डीआरएल्स और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स की कमी है। बेस वेरिएंट होने की वजह से ग्रेवाइट विसिआ में फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं दिए गए हैं, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट टेकना के साथ मिलते हैं। इसमें बंपर पर स्किड प्लेट दी गई है जिसे इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है, जबकि टेकना वेरिएंट में स्किड प्लेट पर सिल्वर फिनिश मिलती है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite front

    साइड 

    निसान की इस एमपीवी कार के बेस और टॉप वेरिएंट की साइड प्रोफाइल के बीच अंतर आपको काफी नजर आएगा। विसिआ वेरिएंट में राइडिंग के लिए कवर के बिना 14-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि फुली लोडेड टेकना वेरिएंट में स्टाइलिश डुअल-टोन कवर के साथ 15-इंच व्हील्स दिए गए हैं। बेस वेरिएंट विसिआ में ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स को ब्लैक कलर में दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट टेकना में इस पर ग्लॉस ब्लैक और क्रोम फिनिश मिलती है। ग्रेवाइट विसिआ वेरिएंट में ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं। बेस वेरिएंट विसिआ में टेकना वेरिएंट में मिलने वाली बॉडी साइड क्लैडिंग और रूफ रेल्स की भी कमी है।

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite side

    पीछे की डिजाइन 

    इन दोनों वेरिएंट में पीछे की तरफ ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। बेस वेरिएंट विसिआ में टेलगेट पर 'ग्रेवाइट' बैजिंग और टेललाइट को कनेक्ट करती क्रोम स्ट्रिप दी गई है, साथ ही इसमें फ्रंट की तरह रियर बंपर पर भी सी-शेप्ड  एक्सेंट दिए गए हैं। फर्क केवल इतना है कि विसिआ वेरिएंट में हेलोजन टेललाइट दी गई है, जबकि फुली लोडेड टेकना वेरिएंट में एलईडी यूनिट्स मिलती है। बेस वेरिएंट विसिआ में स्किड प्लेट पर ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि टेकना वेरिएंट में स्किड प्लेट पर सिल्वर फिनिश मिलती है। एंट्री लेवल वेरिएंट होने के नाते इसमें रियर वाइपर के साथ वॉशर और डिफॉगर नहीं दिया गया है, जो कि इसके टेकना वेरिएंट में मिलता है। 

    Nissan Gravite Visia

    कलर ऑप्शन 

    निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार पांच कलर ऑप्शन में आती है, लेकिन सभी कलर ऑप्शन इसके हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। यहां देखें ग्रेवाइट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।  

    इंटीरियर  

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में अंतर साफ तौर पर देखने को मिलता है। बेस और टॉप वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल्स दिए गए हैं। मगर, विसिआ वेरिएंट के केबिन में ग्लॉस ब्लैक फिनिश की कमी है, जो कि फुली लोडेड टेकना वेरिएंट में मिलती है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite dashboard

    बेस वेरिएंट विसिआ में फैब्रिक सीटें दी गई हैं, जबकि टेकना वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। विसिआ वेरिएंट में ब्लैक डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि टेकना वेरिएंट में डोर हैंडल्स पर सिल्वर फिनिश मिलती है। टेकना वेरिएंट में ऑडियो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स के साथ लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेकंड और थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स, अपर ग्लवबॉक्स और ड्राइवर-साइड आर्मरेस्ट दिए गया है, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है।

    फीचर 

    निसान ग्रेवाइट गाड़ी के बेस वेरिएंट विसिआ में मैनुअल एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, फ्रंट पावर विंडो और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    वहीं, टॉप वेरिएंट टेकना में सभी शानदार कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर, और गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा दिए गए हैं। यहां देखें निसान एमपीवी कार के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    निसान ग्रेवाइट कार में सिंगल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    72 पीएस

    टॉर्क 

    96 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी या 5-स्पीड एएमटी*

    सर्टिफाइड माइलेज 

    19.3 किमी/लीटर (एमटी), 19.6 किमी/लीटर (एएमटी)

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    भविष्य में कंपनी की ग्रेवाइट कार के साथ डीलरशिप फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन पेश करने की भी योजना है। 

    Nissan Gravite Visia

    Nissan Gravite

    कीमत और मुकाबला 

    निसान ग्रेवाइट सब-4 मीटर एमपीवी की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस, और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है। 

    was this article helpful ?

    निसान ग्रेवाइट पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान ग्रेवाइट के बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है