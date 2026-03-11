निसान ग्रेवाइट एसेंटा Vs एन-कनेक्टा: ज्यादा फीचर्स और कंफर्ट के लिए क्या टॉप वेरिएंट पर करना चाहिए अपग्रेड? जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 12, 2026 10:08 am । cardekho

रेनो ट्राइबर के री-बैज्ड वर्जन निसान ग्रेवाइट को हाल ही में भारत में निसान स्पेसिफिक इंटीरियर और एक्सटीरियर स्टाइलिंग के साथ लॉन्च किया गया है। ग्रेवाइट, ट्राइबर के साथ मिलकर किफायती 7-सीटर एमपीवी सेगमेंट में शामिल हो गई है, जो प्रैक्टिकेलिटी पर केंद्रित है। ग्रेवाइट चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना में उपलब्ध है।

जहां एसेन्टा, बेस विसिया वेरिएंट से ऊपर है और इसमें कई महत्वपूर्ण कंफर्ट और इंफोटेनमेंट फीचर्स दिए गए हैं, वहीं एन-कनेक्टा इससे एक कदम आगे बढ़कर एक्सट्रा कंफर्ट फीचर्स, बेहतर स्टाइल और एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स के साथ उपलब्ध है।

इसलिए यदि आप इन दोनों वेरिएंट्स के बीच दुविधा में हैं, तो यहां दोनों की का विस्तार से कंपेरिजन किया गया है ताकि आप समझदारी से अपने पैसे खर्च करने का निर्णय ले सकें।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा Vs एन-कनेक्टा: कीमत

वेरिएंट कीमत एसेंटा मैनुअल 6.59 लाख रुपये एन-कनेक्टा मैनुअल 7.2 लाख रुपये एन-कनेक्टा एएमटी 7.8 लाख रुपये

*एएमटी- ऑटोमै​टेड मैनुअल ट्रांसमिशन

जैसा कि ऊपर देखा गया है, एन-कनेक्टा के मैनुअल वर्जन की कीमत एसेन्टा से लगभग 61,000 रुपये ज्यादा है। यह एएमटी विकल्प के लिए शुरुआती मॉडल भी है, जो एसेन्टा में उपलब्ध नहीं है। एन-कनेक्टा के मैनुअल और एएमटी वर्जन की कीमत में 60,000 रुपये का अंतर है।

आइए, एन-कनेक्टा वेरिएंट में अपग्रेड करने पर मिलने वाले अतिरिक्त चीजों पर डालते हैं एक नज़र।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा Vs एन-कनेक्टा: एक्सटीरियर डिजाइन

दोनों वेरिएंट में कई समान स्टाइलिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, व्हील आर्क क्लैडिंग और सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट्स शामिल हैं। हालांकि, एन-कनेक्टा में कुछ ऐसे उल्लेखनीय अपग्रेड हैं जो एमपीवी के ओवरऑल डिजाइन को निखारते हैं।

फ्रंट डिज़ाइन में कोई बदलाव या नयापन नहीं है, लेकिन साइड के डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एन-कनेक्टा में ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले ओआरवीएम्स मिलते हैं, जो एसेन्टा की तुलना में कार को थोड़ा अधिक प्रीमियम लुक देते हैं। एन-कनेक्टा में 50 किलोग्राम लोडिंग कैपेसिटी वाली फंक्शनल रूफ रेल भी दी गई हैं, जो न केवल प्रैक्टिकेलिटी बढ़ाती हैं बल्कि एमपीवी को अधिक दमदार लुक भी देती हैं। बॉडी साइड क्लैडिंग भी इसमें एक नया बदलाव है, जो इसके रफ एंड टफ लुक को और भी निखारता है। दोनों वेरिएंट में 14 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर कवर लगे हैं, इसलिए व्हील साइज में कोई अंतर नहीं है।

पीछे की तरफ, एन-कनेक्टा में एलईडी टेललैंप्स लगाए गए हैं, जबकि एसेन्टा में पहले की तरह हैलोजन यूनिट्स मौजूद हैं।

ध्यान देने वाली बात: हालांकि एसेन्टा पहले से ही काफी अच्छी तरह से लोडेड दिखती है, लेकिन एन-कनेक्टा में एलईडी टेल लैंप, क्लैडिंग और रूफ रेल जैसे कुछ स्टाइलिंग अपग्रेड पेश किए गए हैं, जो एमपीवी की प्रैक्टिकेलिटी और विजुअल अपील दोनों को बेहतर बनाते हैं।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा Vs एन-कनेक्टा: इंटीरियर

केबिन के अंदर, दोनों वेरिएंट ग्रेवाइट के प्रैक्टिकल लेआउट और वर्सेटाइल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ही आते हैं। इनमें डुअल-टोन डैशबोर्ड, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फर्स्ट और सेकंड रो की सीटें, 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सेकंड रो की सीटें और 50:50 स्प्लिट रिमूवेबल थर्ड रो सीटें दी गई हैं, जो एमपीवी को यात्रियों और सामान दोनों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाती हैं। दोनों वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है।

हालांकि, एन-कनेक्टा में कुछ काम के अपग्रेड दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, इसमें लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो एसेन्टा के सामान्य स्टीयरिंग व्हील की तुलना में इसे अधिक प्रीमियम लुक देता है। इसमें पीछे की ओर पावर विंडो भी दी गई हैं, जबकि एसेन्टा में केवल आगे की रो के लिए पावर विंडो मिलती हैं। इसके अलावा, इसमें अपर और कूल्ड लोअर ग्लवबॉक्स भी दिया गया है, साथ ही सेकंड रो के लिए भी पावर सॉकेट दिया गया है, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

दोनों वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डोर हैंडल पर सिल्वर फिनिश, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सभी रो के लिए चार्जिंग सॉकेट जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा Vs एन-कनेक्टा: फीचर

दोनों वेरिएंट मॉर्डन इंफोटेनमेंट फीचर्स से लैस हैं। इनमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को आसान बनाता है।

हालांकि, एन-कनेक्टा में 4-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जो एसेन्टा में दिए गए 2-स्पीकर सेटअप की तुलना में ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है।

एन-कनेक्टा में स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी दिए गए हैं, जिससे स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बिना इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, एन-कनेक्टा में पीएम 2.5 एयर फिल्टर भी दिया गया है, जो केबिन की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाता है और यात्रियों के आराम को बढ़ाता है। इसमें आपको ओआरवीएम के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, रियर पावर विंडो और पीछे बैठे यात्रियों के लिए 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलता है।

कुल मिलाकर, जहां एसेन्टा में पहले से ही आवश्यक इंफोटेनमेंट सेटअप मौजूद है, वहीं एन-कनेक्टा इसके फीचर्स को और भी बेहतर बनाता है। आइए इनके सेफ्टी पैकेज पर डालते हैं ।

यहां निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स की डीटेल्ड रिपोर्ट दी गई है।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा vs एन-कनेक्टा : सेफ्टी

ग्रेवाइट कार में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एसेंटा और एन-कनेक्टा दोनों वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो रिवर्स लेते समय काफी काम के साबित होते हैं।

हालांकि, एन-कनेक्टा में कई अतिरिक्त सेफ्टी और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिसमें गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर के साथ वॉशर, रियर डिफॉगर, डे/नाइट आईआरवीएम शामिल हैं।

यह सभी फीचर एडिशन एन-कनेक्टा को उन ग्राहकों के लिए एक प्रेक्टिकल चॉइस बनाते हैं जो सिटी ट्रैफिक या फिर टाइट पार्किंग स्पेस में गाड़ी को चलाना चाहते हैं।

महत्वपूर्ण अपग्रेड : हमारे हिसाब से रियर पार्किंग कैमरा और वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो सेफ्टी को बढ़ाते हैं, और आफ्टरमार्केट ऑप्शन लेने की बजाए यह फीचर मैन्युफैक्चरर से लेना ज्यादा बेहतर है।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा vs एन-कनेक्टा : इंजन ऑप्शन

इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी*

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

एसेंटा वेरिएंट में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि एन-कनेक्टा के साथ एएमटी का ऑप्शन भी मिलता है जो इसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी चॉइस बनाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

एसेंटा वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए सॉलिड पैकेज है जो सस्ती और प्रेक्टिकल 7-सीटर एमपीवी कार खरीदना चाहते हैं। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरी और तीसरी रो के लिए एसी वेंट्स, सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें सीटिंग लेआउट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कम बजट वाले खरीदारों के लिए इसमें फैमिली-फोकस्ड एमपीवी से उम्मीद किए जाने वाले सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं।

हालांकि, आप अपना बजट बढ़ाकर एन-कनेक्टा वेरिएंट को खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। 61,000 रुपये ज्यादा कीमत पर इसमें सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलते हैं। एन-कनेक्टा वेरिएंट में कई प्रेक्टिकल फीचर दिए गए हैं। इसमें एएमटी का ऑप्शन भी दिया गया है जो उन लोगों के लिए अच्छा है जो गाड़ी में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चुनना पसंद करते हैं।