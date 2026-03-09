सभी
    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: कौन सा वेरिएंट है ज्यादा बेहतर ? जानिए यहां

    एडवेंचर और एम्पावर्ड वेरिएंट का डिज़ाइन और केबिन लेआउट लगभग एक जैसा है, लेकिन एम्पावर्ड वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं। जानिए क्या ये अतिरिक्त फीचर्स अतिरिक्त कीमत के लायक हैं।

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 06:39 pm । भानु

    Tata Punch EV

    टाटा ने हाल ही में पंच ईवी को अपडेट किया है, और यह इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी फिलहाल कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस शामिल हैं। एडवेंचर वेरिएंट टॉप ट्रिम्स से ठीक नीचे आता है और बैलेंस्ड फीचर्स प्रदान करता है।

    वहीं, एम्पावर्ड वेरिएंट लाइनअप में ऊपर की श्रेणी में है और इसमें कुछ अतिरिक्त टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि एडवेंचर वेरिएंट आपकी जरूरतों को पूरा करता है या एम्पावर्ड ट्रिम पर अधिक खर्च करना उचित है, तो आइए इन दोनों की कंपेरिजन विस्तार से देखें।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs  एम्पावर्ड: कीमत

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    पंच ईवी एडवेंचर वेरिएंट

    11.59 लाख रुपये

    पंच ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट

    12.29 लाख रुपये

    एम्पावर्ड वेरिएंट की कीमत एडवेंचर वेरिएंट से 70,000 रुपये ज्यादा है। खास बात यह है कि दोनों वेरिएंट में 40 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी मिलती है। इस एक्सट्रा कीमत के बदले में आपको कौन-कौन से अतिरिक्त डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, आइए जानते हैं।

    Tata Punch EV Adventure

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: बाहर का डिज़ाइन

    एडवेंचर और एम्पावर्ड दोनों वेरिएंट में एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल डिज़ाइन और नए बंपर दिए गए हैं।

    Tata Punch EV Adventure

    हालांकि, एडवेंचर वेरिएंट में स्टाइलिश कवर वाले 16-इंच के स्टील व्हील्स हैं, जबकि एम्पावर्ड वेरिएंट में 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो इस माइक्रो एसयूवी को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

    Tata Punch EV Empowered

    पीछे की तरफ, एम्पावर्ड वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो एडवेंचर ट्रिम में उपलब्ध नहीं हैं। इस अपग्रेड के अलावा, दोनों वेरिएंट बाहर से काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: कलर विकल्प

    एडवेंचर वेरिएंट में दिए गए कलर विकल्प इस प्रकार से हैं:

    • सुपरनोवा कॉपर
    • प्योर ग्रे
    • बंगाल रूज
    • प्रिस्टीन व्हाइट
    • कैरामेल

    एम्पावर्ड वेरिएंट में दो और कलर विकल्प जोड़े गए हैं:

    • फियरलेस येलो
    • एम्पावर्ड ऑक्साइड

    हालांकि, एम्पावर्ड वेरिएंट सभी कलर विकल्पों में ब्लैक कलर की रूफ के साथ उपलब्ध है, यानी यह केवल डुअल-टोन पेंट स्कीम में ही मिलता है।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: इंटीरियर

    दोनों वेरिएंट के केबिन के अंदर का डिज़ाइन काफी हद तक एक जैसा दिखता है। डैशबोर्ड का लेआउट मॉर्डन और फंक्शनल है, और दोनों में ही व्हाइट और ब्लैक कलर का डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है।

    Tata Punch EV Adventure
    Tata Punch EV Empowered
    Tata Punch EV Empowered

    हालांकि, एम्पावर्ड वेरिएंट में प्रीमियम फीचर्स थोड़े और बढ़ जाते हैं, जिसमें आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके इंटीरियर में ब्लू कलर के एक्सेंट और ब्लू स्टिचिंग भी दी गई है, जिससे केबिन और भी आकर्षक दिखता है।

    Tata Punch EV Adventure

    इसके अलावा, दोनों वेरिएंट में इल्युमिनेटेड टाटा लोगो वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, अतिरिक्त सुविधा के लिए स्टोरेज स्पेस वाला सेंटर कंसोल और कई यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: फीचर्स

    एडवेंचर वेरिएंट में वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओरवीएम मिलते हैं।

    एम्पावर्ड वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले के साथ एक बड़ा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एयर प्योरीफायर जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं।

    हर वेरिएंट में दिए गए फीचर्स की विस्तृत जानकारी के लिए, आप हमारी डीटेल्ड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: सुरक्षा

    एडवेंचर और एम्पावर्ड दोनों वेरिएंट कई आवश्यक सेफ्टी फीचर्स से लैस हैं। इनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

    हालांकि, एम्पावर्ड वेरिएंट में कुछ एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल है, जबकि एडवेंचर वेरिएंट में केवल रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मौजूद नहीं है, जो एम्पावर्ड वेरिएंट में उपलब्ध है।

    टाटा पंच ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: पावरट्रेन विकल्प

    एडवेंचर और एम्पावर्ड दोनों वेरिएंट में एक ही 40 केडब्ल्यूएच की बैटरी दी गई है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    बैटरी पैक

    40 केडब्ल्यूएच

    दावाकृत रेंज

    468 किलोमीटर

    पावर

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    एक्सलरेशन (0-100किलोमीटर प्रति घंटे)

    9 सेकंड्स

    पंच ईवी एक छोटे 30 केडब्ल्यूएच के बैटरी पैक के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन यह विकल्प केवल कम स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट तक ही सीमित है।

    यदि आप यह देखना चाहते हैं कि छोटे बैटरी पैक वाला वेरिएंट पूरी तरह से लोडेड मॉडल से कैसे अलग है, तो आप पंच ईवी स्मार्ट प्लस 30 और एम्पावर्ड प्लस एस 40 वेरिएंट की हमारी डीटेल्ड कंपेरिजन भी देख सकते हैं

    कारदेखो ओपिनियन…

    एडवेंचर वेरिएंट में पहले से ही लगभग सभी आवश्यक फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी ग्राहको को उम्मीद होती है। इसमें 40 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी भी मिलती है, जिसका मतलब है कि इस वेरिएंट को चुनने पर आपको परफॉर्मेंस या ड्राइविंग रेंज में कोई कमी महसूस नहीं होगी।

    Tata Punch EV Adventure
    Tata Punch EV Empowered

    हालांकि, एम्पावर्ड वेरिएंट में टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में अच्छे सुधार देखने को मिलते हैं। यदि अतिरिक्त टेक्नोलॉजी फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो एम्पावर्ड वेरिएंट पर अतिरिक्त 70,000 रुपये खर्च करना उचित हो सकता है। हालांकि, यदि आप कम कीमत में सभी जरूरी फीचर्स से लैस वेरिएंट की तलाश में हैं, तो एडवेंचर ट्रिम अभी भी एक समझदारी भरा विकल्प है।

    आप हमारे पंच ईवी स्मार्ट प्लस 30 बनाम एम्पावर्ड प्लस एस 40 के कंपेरिजन वाले आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि छोटा बेस वेरिएंट पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है।

