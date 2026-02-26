सभी
    नई रेनो डस्टर 17 मार्च को लॉन्च होगी, बुकिंग हुई शुरू

    रेनो डस्टर को 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक किया जा सकता है

    प्रकाशित: फरवरी 26, 2026 07:42 pm । सोनू

    98 Views
    • Write a कमेंट

    Renault Duster

    रेनो इंडिया की सबसे मशहूर कार रेनो डस्टर वापस आ गई है। इससे भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर पर्दा उठा था और अब नई डस्टर कार 17 मार्च को लॉन्च होगी। हमें इस आईकॉनिक एसयूवी कार के न्यू जनरेशन मॉडल की कीमत को छोड़कर ज्यादातर अपडेट अब पता चल चुके हैं। अगर आप नई डस्टर और इसकी संभावित प्राइस जानना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें:

    नई रेनो डस्टर का लुक कैसा है?

    2026 रेनो डस्टर रफ एंड टफ लुक के साथ-साथ काफी मॉडर्न दिखती है। आगे इसमें पतली आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल और ग्रिल पर बड़ी डस्टर बैजिंग है जो इसे शानदार लुक देती है।

    2026 Renault Duster

    बॉडी में मोटी क्लेडिंग, चौकोर व्हील आर्क, और 18-इंच अलॉय व्हील हैं। पीछे की तरफ एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और सी-शेप टेल लैंप्स हैं जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं, जबकि ब्लैक रूफ रेल्स और सिल्वर स्किड प्लेट इसे ज्यादा दमदार बनाती है।

    2026 Renault Duster

    यहां तस्वीरों के जरिए रेनो डस्टर के डिजाइन के बारे में अधिक जानें

    डस्टर केबिन

    नई डस्टर का केबिन भी काफी मॉडर्न है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट है जिसमें डार्क ब्लैक थीम के साथ कंट्रास्ट स्टिचिंग और सिल्वर एलिमेंट्स हैं। इसमें मॉडर्न लुक के लिए ड्यूल-स्क्रीन सेटअप (इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए पारंपरिक फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं।

    2026 Renault Duster

    सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढी है, और आगे वाली दोनों सीटें पावर एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन के साथ आती हैं। पीछे वाली सीटों में एक आर्मरेस्ट और केबिन में चार टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, साथ ही दूसरी पंक्ति में एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

    कुल मिलाकर केबिन लेआउट में काम के स्टोरेज स्पेस हैं और जरूरी कंट्रोल्स फिजिकल बटन से एक्सेस किए जा सकते हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    रेनो डस्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 64-इंच एम्बिएंट लाइटिंग, कप और फोन होल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, पावर टेलगेट, आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, पावर टेलगेट, और 6-स्पीकर आर्कमी ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2026 Renault Duster

    डस्टर गाड़ी में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। इसके सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल है।

    डस्टर इंजन

    रेनो डस्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल+माइल्ड हाइब्रिड

    1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    160 पीएस (संभावित)

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    8-स्पीड डीएचटी^

    *डीसीटी-ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीसएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और बुकिंग राशि

    हमें उम्मीद है कि रेनो डस्टर की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसकी बुकिंग 21,000 रुपये टोकन राशि के साथ पहले ही शुरू हो चुकी है। यहां इसकी बुकिंग प्रोसेस और डिलीवरी टाइमलाइन देखें

    2026 Renault Duster

    कंपेरिजन

    रेनो डस्टर ने भारत में एक ऐसा सेगमेंट शुरू किया जो अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसका मुकाबला नई टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से है।

