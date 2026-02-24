सभी
    2026 रेनो डस्टर डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, मार्च 2026 में होगी लॉन्च

    नई रेनो डस्टर गाड़ी को भारत में मार्च 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा 

    प्रकाशित: फरवरी 24, 2026 10:50 am । स्तुति

    Renault Duster

    नई रेनो डस्टर से भारत में 77वें गणतंत्रा दिवस के मौके पर पर्दा उठ चुका है। इस आइकॉनिक नेमप्लेट से जुड़ी काफी कुछ जानकारियां सामने आ चुकी है, जिसे देख कर लगता है कि यह अपने सेगमेंट की कारों को कड़ी टक्कर देगी। 

    2026 रेनो डस्टर को भारत में मार्च में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले यह गाड़ी अब शोरूम्स पर पहुंचना शुरू हो गई है। 

    Renault Duster

    यदि आप नई रेनो डस्टर एसयूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में यहां पढ़ सकते हैं :- 

    2026 रेनो डस्टर से जुड़ी जानकारी 

    डस्टर न्यू मॉडल अपनी अपडेटेड डिजाइन में भी रफ-टफ पहचान बनाए हुए है, जिसके लिए वह हमेशा से जानी जाती रही है। अब इस गाड़ी की स्टाइलिंग काफी मॉडर्न लगती है। आगे की तरफ इसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट दिया गया है जिसे बोल्ड डस्टर लेटरिंग और स्लीक एलईडी लाइटिंग एलिमेंट से हाइलाइट किया गया है जिससे इसे काफी मॉडर्न लुक मिलता है।

    2026 Renault Duster Exterior

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिस पर स्क्वायर-ऑफ व्हील आर्क मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम्स, ऊंचे रूफ रेल्स और सी-पिलर पर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे काफी स्टाइलिश और यूथफुल टच देते हैं। 

    Renault Duster

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, सिल्वर स्किड प्लेट सराउंड और ट्विन विंग्लेट स्टाइल स्पॉइलर दिया गया है जो इसे काफी स्पोर्टी और प्रीमियम टच देता है। 

    यहां देखें नई और पुरानी रेनो डस्टर एक दूसरे से कितनी अलग है। 

    2026 रेनो डस्टर फीचर और सेफ्टी 

    नई रेनो डस्टर गाड़ी में 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-जोन ऑटो एसी, पैनोरमिक सनरूफ, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, कप और फोन होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 रेनो डस्टर इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    1.8-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड  

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    घोषणा होनी बाकी 

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी 

    *डीसीटी  - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन 

    2026 Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर संभावित कीमत और मुकाबला 

    न्यू जनरेशन रेनो डस्टर कार की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

