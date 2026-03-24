2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक vs इवॉल्यूशन वेरिएंट : क्या इसके बेस से ऊपर वाले वेरिएंट को चुनना है पैसा वसूल डील?

प्रकाशित: मार्च 24, 2026 03:42 pm । स्तुति

2026 रेनो डस्टर भारत में लॉन्च हो गई है। यह अपने सेगमेंट की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है। यह गाड़ी छह वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में आती है। यदि आप नई डस्टर को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं और इसे लेकर कंफ्यूज है कि इसके बेस वेरिएंट को चुना जाए या फिर इससे ऊपर वाले इवॉल्यूशन वेरिएंट में अपग्रेड किया जाए तो यह कंपेरिजन आपके काफी काम का साबित होगा।

कीमत

वेरिएंट डस्टर ऑथेंटिक डस्टर इवॉल्यूशन कीमत (एक्स-शोरूम) 10.49 लाख रुपये 11.69 लाख रुपये से 14.49 लाख रुपये

नई रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है और इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये है। यह वेरिएंट इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाले इवॉल्यूशन वेरिएंट से 1.20 लाख रुपये ज्यादा सस्ता है।

डस्टर ऑथेंटिक वेरिएंट पर आर-पास के साथ 20,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसी स्कीम के साथ इवॉल्यूशन वेरिएंट मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 30,000 रुपये और डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 50,000 रुपये सस्ता हो गया है।

कलर ऑप्शन

2026 रेनो डस्टर गाड़ी के ऑथेंटिक और इवॉल्यूशन वेरिएंट के साथ तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं :-

मूनलाइट सिल्वर

स्टेल्थ ब्लैक

पर्ल व्हाइट

अन्य कलर ऑप्शन : नई रेनो डस्टर के टॉप वेरिएंट के साथ तीन अन्य कलर ऑप्शन : रिवर ब्लू, सनसेट रेड और माउंटेन जेड ग्रीन भी दिए गए हैं। इस गाड़ी के कई चुनिंदा वेरिएंट के साथ 20,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं।

एक्सटीरियर

रेनो डस्टर कार में बेस वेरिएंट से ही आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक पैनल पर बोल्ड 'डस्टर' लेटरिंग दी गई है। ऑथेंटिक और इवॉल्यूशन वेरिएंट में ईको एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल्स भी दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में ब्लैक बंपर सेक्शन दिया गया है जिस पर सिल्वर सराउंड नहीं मिलता है, जो कि टॉप वेरिएंट में दिया गया है। इसमें एलईडी फॉग लैंप्स भी नहीं दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इन दोनों वेरिएंट में 17-इंच व्हील्स दिए गए हैं। जहां बेस वेरिएंट में ब्लैक स्टील व्हील्स दिए गए हैं, वहीं इवॉल्यूशन वेरिएंट में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इवॉल्यूशन वेरिएंट में फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स (50 किलोग्राम लोड केपेसिटी वाले) भी दिए गए हैं। ओआरवीएम्स पर टर्न-इंडिकेटर, फ्रंट डोर में ब्लैक प्लेट पर रेनो लोगो बैजिंग और विंडो के पीछे रियर डोर हैंडल जैसे एलिमेंट इनमें कॉमन मिलते हैं।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन इवॉल्यूशन वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और रियर एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। इसमें शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है, जो कि बेस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट की कमी की वजह से नहीं मिलता है।

इंटीरियर

रेनो डस्टर ऑथेंटिक वेरिएंट में ऑल-ब्लैक केबिन के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि इवॉल्यूशन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट, ग्रे स्टिचिंग, पैडेड आर्मरेस्ट और डोर पेनल्स दिए गए हैं।

बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, मगर इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है। वहीं, इवॉल्यूशन वेरिएंट में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सेटअप दिया गया है।

डस्टर ऑथेंटिक वेरिएंट में बेसिक सीटिंग सेटअप दिया गया है, जबकि इवॉल्यूशन वेरिएंट में सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

ऑथेंटिक वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए स्टैंडर्ड सीटिंग लेआउट दिया गया है, जबकि इवॉल्यूशन वेरिएंट में कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

इन दोनों वेरिएंट में दो कपहोल्डर, कोट हुक्स और इल्युमिनेटेड ग्लव बॉक्स दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

नई रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, डे/नाइट आईआरवीएम, 12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं।

यदि आप इसका बेस से ऊपर वाला इवॉल्यूशन वेरिएंट चुनते हैं तो आपको 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स, पीछे की तरफ टाइप-सी चार्जिंग सॉकेट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए नई डस्टर में काफी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रोलओवर सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं।

इवॉल्यूशन वेरिएंट में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और रियर पार्किंग कैमरा जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

इन कॉमन फीचर की कमी : वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-जोन ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैडल शिफ़्टर्स (डीसीटी), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, हिल डिसेंट कंट्रोल, एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं, जो इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

*डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

नई रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

न्यू जनरेशन डस्टर के इवॉल्यूशन वेरिएंट में दोनों टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

नोट : नवंबर में रेनो अपनी डस्टर एसयूवी का 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग वेरिएंट भी पेश करेगी। इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन और वेरिएंट अनुसार उपलब्धता की पुष्टि होनी अभी बाकी है।

कारदेखो का क्या है कहना...

यदि आप नई रेनो डस्टर को एक असली खरीदार के रूप में किसी शोरूम में खड़े होकर देख रहे हैं, और बेस 'ऑथेंटिक' और इससे ऊपर वाले 'इवॉल्यूशन' वेरिएंट में से किसी एक को चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आपका फैसला असल में इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रोजाना इस कार का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। अगर आप ज्यादातर शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं और आपके लिए फीचर इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, और आप कम कीमत पर एक मजबूत एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो 'ऑथेंटिक' वेरिएंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह उन खरीदारों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो अपनी कार में बाद में एसेसरीज लगवाना चाहते हैं।

वहीं, अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हैं या फिर हाइवे या लॉन्ग ड्राइव पर पीछे वाली सीट पर बैठकर ज्यादा समय बिताते हैं तो इवॉल्यूशन वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया गया है। इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सीट को बेहतर तरीके से एडजस्ट करने की सुविधा, और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं जो अच्छा कंफर्ट दते हैं। यदि आपका बजट कम है तो आपको इसका ऑथेंटिक वेरिएंट खरीदना चाहिए, वहीं अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो इवॉल्यूशन वेरिएंट आपको कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद भी बिल्कुल 'सही' लगेगा।