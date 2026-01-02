सभी
    2026 किआ सेल्टोस: जानिए इस एसयूवी कार की पांच खास बातें

    संशोधित: जनवरी 02, 2026 10:44 am | स्तुति

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार की कीमत 11 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है और यह गाड़ी डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ कई सारे वेरिएंट में पेश की जा सकती है

    Kia Seltos 2026

    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में आज लॉन्च होने जा रही है। किआ इस नई एसयूवी कार से भारत में पर्दा उठा चुकी है, जबकि इसकी कीमतें आज साझा की जाएंगी। सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस में नई स्टाइलिंग, टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन और कई सारे नए फीचर मिलेंगे जो इसे कॉम्पिटिटिव कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में अच्छी पोजिशन दिलाने में मदद करेंगे। 

    यदि आप नई सेल्टोस को बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी पांच बातों के बारे जरूर जान लें :- 

    एक्सटीरियर 

    नई किआ सेल्टोस कार की एक्सटीरियर डिजाइन एकदम नई है जिससे यह अपने पुराने मॉडल से काफी अलग नजर आती है। आगे की तरफ इसमें बड़े साइज की मोडिफाइड ग्रिल दी गई है, साथ ही इसमें वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स के साथ स्क्वायर-ऑफ एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो किआ की मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज के अनुरूप है। इसमें चौड़े एयर डैम और साटिन-सिल्वर या डार्क गनमेटल स्किड प्लेट (वेरिएंट अनुसार) के साथ फ्रंट बंपर दिया गया है। 

    Kia Seltos 2026 Bumper and Grille

    इसकी साइड प्रोफाइल की डिजाइन एकदम अलग है। नई सेल्टोस गाड़ी का साइड लुक अब ज्यादा दमदार लगता है और इसका व्हील आर्क स्क्वायर ऑफ प्रोफाइल के साथ काफी बड़ा लगता है। राइडिंग के लिए इसमें वेरिएंट अनुसार 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। 

    Kia Seltos Side Profile

    पीछे की तरफ इसमें सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर नए डिजाइन के टेललैंप्स हैं। इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट दी गई है जो इसे चौड़ा स्टेंस देती है। किआ ने इसके रियर बंपर की डिजाइन को पहले से साफ सुथरा बना दिया है। इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। नई किआ सेल्टोस के एक्सटीरियर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें 

    Kia Seltos 2026 Rear Profile

    इंटीरियर 

    नई किआ सेल्टोस का इंटीरियर अब काफी मॉडर्न लगता है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है। इस गाड़ी में सिरोस से मिलती जुलती कई सारी समानताएं हैं, इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है जो इसके इंटीरियर को टेक-फॉरवर्ड अपील देता है। स्पोर्टी टच के लिए इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर माउंटेड कंट्रोल्स और टॉगल बटन मिलते हैं। 

    Kia Seltos Front Seats

    इस गाड़ी के इंटीरियर में वेरिएंट अनुसार अलग-अलग फिनिश मिलती है। इसमें पतले एसी वेंट्स को डैशबोर्ड लाइन के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है जिससे इसे साफ सुथरा लुक मिलता है।  

    किआ ने इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं जिससे ड्राइव करते हुए एसी की सेटिंग को एडजस्ट करना आसान होता है। केबिन के अंदर इसमें 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप भी दी गई है जो इसके इंटीरियर को रात के समय ज्यादा आकर्षक लुक देती है। 

    किआ ने सेल्टोस गाड़ी के रियर सीट एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने पर भी काफी काम किया है जिससे इसमें अब अच्छी स्पेस मिलती है और इसमें पीछे वाली सीट पर तीन पैसेंजर के लिए बैठना भी काफी आसान रहता है। 

    Kia Seltos 2026 Rear Seat Space

    यदि आप सेल्टोस की खूबियों और खामियों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ सकते हैं। 

    फीचर 

    2026 किआ सेल्टोस कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और सिरोस वाला फुल डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर दिया गया है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Kia Seltos Dasboard

    इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), सभी तरफ पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। किआ सेल्टोस के टॉप वेरिएंट में डैशकैम भी दिया गया है, और आपको इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस सूट भी मिलेगा।

    इंजन ऑप्शन 

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल  

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 

    * सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यदि आप 2026 किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ सकते हैं।

    कीमत और मुकाबला 

    नई किआ सेल्टोस की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा। 

