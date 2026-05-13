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    नई किआ सोनेट टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    किआ सोनेट को काफी हद नया डिजाइन दिया गया है और इसमें बड़ा पावरट्रेन अपडेट भी मिल सकता है

    प्रकाशित: मई 13, 2026 08:54 pm । सोनू

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    Kia Sonet

    दूसरी जनरेशन किआ सोनेट को पहली बार टेस्ट करते देखा गया है। टेस्ट मॉडल को कवर से ढ़का हुआ है, हालांकि तस्वीरों से यह साफ पता चल रहा है कि इसका पूरा डिजाइन बदल दिया गया है, और अब ये बड़ी सेल्टोस जैसी दिखती है। नई सोनेट को नए के1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिस पर सिरोस भी बनी है और बेहतर सेफ्टी व कई नए फीचर जोड़े जाएंगे।

    तस्वीरों से हमें नई सोनेट कार के बारे में क्या पता चला, आइए जानते हैं आगेः

    क्या नजर आया?

    नई जनरेशन किआ सोनेट का कवर से ढका टेस्ट मॉडल मौजूदा सोनेट से काफी बोल्ड लग रहा है। यह किआ की नई डिजाइन पर बनी हुई ज्यादा लग रही है, जिसकी झलक हमें नई सेल्टोस में भी देखने को मिली है।

    Kia Sonet

    आगे से यह चौड़ी और ज्यादा ऊंची लग रही है। इसकी ग्रिल बड़ी और ज्यादा रेक्टेंगुलर है, जबकि मौजूदा मॉडल में छोटी टाइगर-नोज ग्रिल दी गई है। पतले लाइटिंग एलिमेंट्स से पता चलता है कि इसमें नया स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलेगा, जिसमें ऊपर की तरफ पतले एलईडी डीआरएल और मेन हेडलैंप बंपर में नीचे की तरफ लगा है।

    आगे वाला बंपर भी नया और ज्यादा दमदार है। साइड से यह पहले से ज्यादा बॉक्सी लगती है, इसके लिए इसमें ज्यादा सीधी रूफलाइन और ऊची विंडो दी गई है, जिससे पीछे वाले पैसेंजर को ज्यादा हेडरूम मिलता है।

    Kia Sonet

    किआ ने साफ-सुथरे और मॉडर्न डिजाइन वाले नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी जोड़े हैं। हालांकि टेस्ट मॉडल को पीछे से नहीं देखा गया है। लेकिन उम्मीद है कि पीछे की तरफ अपडेट लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ इसे सपाट रखा जा सकता है।

    Kia Sonet dashboard

    *संदर्भ के लिए मौजूदा किआ सोनेट की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

    केबिन की तस्वीर भी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह अंदर से पूरी तरह से नई होगी। इसमें नई थीम, बड़ी 12.3-इंच डिस्प्ले (कम से कम टॉप मॉडल में), और ज्यादा फीचर मिल सकते हैं। वर्तमान में सोनेट में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

    सुरक्षा के लिए इसमें पहले की तरह छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं। इसके एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) को अपडेट मिल सकता है, वर्तमान में इसमें लेवल-1 एडीएएस दिया गया है और इस अपडेट के साथ अपग्रेड हो सकता है।

    इंजन

    नई जनरेशन किआ सोनेट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलना जारी रह सकते हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैंः

    इंजन

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    *आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन आने वाला हैः

    किआ मोटर्स ने कहा है कि वह सोनेट गाड़ी का एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन तैयार कर रही है। अगर यह आता है तो ये सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो सकती है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    मौजूदा जनरेशन किआ सोनेट की कीमत 7.30 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। न्यू जनरेशन मॉडल की प्राइस मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है और इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर और स्कोडा कायलाक से है।

    फोटो क्रेडिट

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