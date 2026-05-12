नई ऑडी क्यू9 के केबिन से उठा पर्दा

ऑडी अपनी नई फ्लैशिप एसयूवी कार क्यू9 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 29 जुलाई 2026 को पेश करने जा रही है। लेकिन उससे पहले, कंपनी ने क्यू9 के केबिन डिजाइन से पर्दा उठाया है, जिसमें अपस्केल मैटेरियल, एक मोनोक्रोमैटिक थीम, बहुत ज्यादा कंफर्ट और सुविधा, और कई मॉडर्न फीचर हैं। यहां नई ऑडी क्यू8 से जुड़ी हर वो जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए:

ऑडी क्यू9 केबिन

ऑडी क्यू9 में 6 सीटर और 7 सीटर दोनों लेआउट हैं, और केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक-एंड-व्हाइट थीम दी गई है।

डैशबोर्ड में चौड़ा और ड्राइवर फोकस ग्लास पेनल है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक पैसेंजर डिस्प्ले है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और पूरी चौड़ाई तक इंट्रेक्शन लाइट भी है, जो गाड़ी के फंक्शन और म्यूजिक प्लेबैक पर रिस्पॉन्ड करती है।

फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और मेटल पेडल्स इसमें स्पोर्टी टच जोड़ते हैं, जबकि कार्बन-फाइबर-स्टाइल ट्रिम और मैट सरफेस इसकी चमक बढ़ाते हैं।

डोर पेनल और डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई तक एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप्स लगी हैं, जो केबिन को एक खास हाई-टेक लुक देती है।

सेंट्रल कंसोल में साफ और हिडन स्टोरेज के साथ लेयर्ड डिजाइन, दो वायरलेस चार्जिंग पेड, 100वॉट यूएसबी-सी पोर्ट्स, पतले टच कंट्रोल्स और काफी कम फिजिकल बटन हैं।

आगे वाली सीटों में वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन हैं। सफेद लेदरेट स्पोर्ट्स सीटों में टाइट बोलस्टरिंग, परफोरेशन और हेडरेस्ट के नीचे चमकीला एक्सेंट है।

ऑप्शनल 6 सीट कॉन्फिगरेशन में दूसरी पंक्ति में दो वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल कैप्टन सीटों के साथ फोल्ड-डाउन आर्मरेस्ट, अच्छा लेगरूम, और तीसरी पंक्ति तक जाने की सुविधा दी गई है।

नोट: केबिन में अल्पाका वूल, डिनैमिका माइक्रोफाइबर, बढ़िया नप्पा लेदर, प्राकृतिक वुड ट्रिम, और कार्बन फाइबर एक्सेंट जैसी सामग्री का उपयोग किया गया है।

पीछे वाले पैसेंजर के लिए सेंटर कंसोल के पिछले हिस्से में अलग क्लाइमेट कंट्रोल्स, कपहोल्डर और चार्जिंग पोर्ट्स लगे हैं।

तीसरी पंक्ति की सीटों पर अच्छी जगह है, साथ ही सफेद रंग की प्रीमियम दिखने वाली लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है।

पैनोरमिक ग्लास रूफ में रोशनी वाले सेक्शन में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जिससे केबिन ज्यादा चमकीला और ज्यादा स्पेशियस लगता है।

छोटी जानकारी: सनरूफ में स्विचेबल ग्लास सेगमेंट है, जो ग्लेयर प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए ओपेक हो सकते हैं।

ऑडी क्यू9 एक्सटीरियर डिजाइन

ऑडी क्यू9 में आगे की तरफ एक बड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल के साथ एक हैक्सागोनल पेटर्न, चमकीला ऑडी लोगो, पिक्सल-स्टाइल डिटेलिंग के साथ पतली एलईडी डीआरएल स्ट्रिप्स, और बड़े रेक्टेंगुलर हेडलैंप क्लस्टर दिए गए हैं। आगे वाले बंपर में नीचे की तरफ एक स्पोर्टी एयर डैम हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां क्यू9 में ज्यादा ट्रेडिशनल बॉक्सी सिल्हूट दिया गया है। इसमें बड़े रूफ रेल्स और लो-प्रोफाइल टायर के साथ क्रोम फिनिश अलॉय व्हील देखे जा सकते हैं।

क्यू9 में पीछे की तरफ एक कनेक्टेड एलईडी टेललाइट बार, एक चमकीली ऑडी बैजिंग, और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स के साथ एक लेयर्ड बंपर दिया गया है।

ऑडी क्यू9 फीचर और सेफ्टी

तस्वीरों से कंफर्म हुआ है कि ऑडी क्यू9 में कई तरह के फीचर होंगे, जिनमें एक ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, दो वायरलेस फोन चार्जर, एक पैनोरमिक सनरूफ, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पहली व दूसरी पंक्ति में पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें शामिल हैं। अन्य हाइलाइट्स में एक बैंग एंड ओल्फसन 4डी ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड डोर, और कई ड्राइव मोड शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर की बात करें तो क्यू9 में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

ऑडी क्यू9 पावरट्रेन

ऑडी ने क्यू9 के इंजन की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे टर्बो-पेट्रोल, डीजल, और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। इसमें एसक्यू7 और एसक्यू8 वाले 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 पेट्रोल इंजन के साथ एक हाई-परफॉर्मेंस वर्जन भी मिल सकता है।

ऑडी क्यू9 संभावित प्राइस और कंपेरिजन

ऑडी क्यू9 को भारत में 2027 की दूसरी छमाही में पेश किया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

लॉन्च के बाद क्यू9 का मुकाबला बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, और लैंड रोवर डिफेंडर 130 से रहेगा।