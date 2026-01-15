सभी
    2026 टाटा पंच प्योर फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या खास मिलता है, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 15, 2026 07:37 pm । सोनू

    20 Views
    बेस मॉडल की तुलना में प्योर वेरिएंट के केबिन में सुविधाओं को जोड़ा गया है

    Tata Punch Facelift Pure

    टाटा मोटर्स ने 2026 पंच को बेहतर स्टाइल, ज्यादा फीचर और नए इंजन के साथ पेश किया है, जिससे यह एंट्री लेवल एसयूवी कार सेगमेंट में और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। कंपनी ने पंच कार को 6 वेरिएंट्स में पेश किया है, और इस रिपोर्ट में हम बेस मॉडल से एक ऊपर वाले प्योर वेरिएंट के बारे में बात करेंगे।

    अगर आपका बजट सीमित है लेकिन बेस मॉडल से कुछ एक्सट्रा फीचर की चाहत रखते हैं, तो यहां हम तस्वीरों के जरिए टाटा पंच प्योर के बारे में विस्तार से जानते हैं:

    2026 टाटा पंच प्योर वेरिएंट डिजाइन

    बाहरी डिजाइन की बात करें तो प्योर वेरिएंट बेस मॉडल स्मार्ट जैसा ही है और यह काफी बेसिक दिखता है।

    Tata Punch Facelift Pure

    नई पंच के प्योर वेरिएंट में आगे टाटा की नई डिजाइन थीम देखने को मिलती है। इसमें एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर एक खास बात है और मॉडर्न दिखते हैं। हालांकि एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स जैसे फीचर सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट्स तक ही सीमित हैं। एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट भी दी गई है, जो पंच को शानदार लुक देती है।

    Tata Punch Facelift Pure

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां पंच गाड़ी के प्योर वेरिएंट में बिना व्हील कवर के 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। अलॉय व्हील ऊपर वाले वेरिएंट्स तक सीमित हैं, हालांकि स्कवायर-ऑफ व्हील आर्क एसयूवी वाला फील बरकरार रखते हैं। इसमें आपको ब्लैक ओआरवीएम और डोर हैंडल भी मिलते हैं, जबकि बॉडी कलर डोर हैंडल सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट्स में दिए गए हैं। इसमें रूफ रेल्स भी नहीं है, जिससे एसयूवी थोड़ी कम ऊंची लगती है।

    Tata Punch Facelift Pure

    पीछे की तरफ प्योर वेरिएंट में हेलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं, जबकि टॉप मॉडल्स में एलईडी यूनिट दी गई है। टेलगेट पर पंच नाम की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, लेकिन पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर नहीं दिए गए हैं। इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना नहीं है।

    कुल मिलाकर प्योर वेरिएंट का एक्सटीरियर बेस मॉडल स्मार्ट जैसा ही है। हालांकि प्योर वेरिएंट ड्यूल-टोन ऑप्शन को छोड़कर पंच के सभी कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। यहां 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखिए

    टाटा को प्योर वेरिएंट को कम से कम बेस मॉडल से थोड़ा अलग दिखाना चाहिए था। व्हील कवर या बॉडी कलर डोर हैंडल जोड़ने से एक्सटीरियर को बेहतर लुक मिलता।

    2026 टाटा पंच प्योर वेरिएंट केबिन

    2026 पंच प्योर वेरिएंट के केबिन में कदम रखते ही आपको अहसास होगा कि ये अंदर से अभी भी काफी बेसिक लगती है, और इसकी बड़ी वजह ये है कि इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। हालांकि बेस मॉडल के मुकाबले इसमें कुछ खास चीजें जोड़ी गई हैं जो इसे थोड़ा बेहतर बनाती है।

    Tata Punch Facelift Pure

    डैशबोर्ड लेआउट टॉप मॉडल्स जैसा है, लेकिन इसमें आपको ब्लैक/ग्रे कलर थीम मिलती है। प्योर वेरिएंट में ग्रे फैब्रिक सीटें दी गई है और इस वेरिएंट से आपको टाटा का नया इल्लुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। बेस मॉडल की तरह इसमें भी एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

    Tata Punch Facelift Pure
    Tata Punch Facelift Pure

    प्योर वेरिएंट में मैनुअल एसी दी गई है जिसके लिए बड़े कंट्रोल दिए गए हैं। बेहतर कंफर्ट के लिए आपको पीछे ग्रैब हैंडल और आगे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

    ऊपर वाले वेरिएंट्स में स्टीयरिंग व्हील और गियरनोब पर लेदरेट फिनिश और डैशबोर्ड पर हल्के शेड दिए गए हैं जो प्रीमियमनेस का एहसास कराते हैं।

    हम टाटा द्वारा कुछ कंफर्ट फीचर जोड़ने की सराहना करते हैं, लेकिन एक छोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम वेरिएंट अपग्रेड को ज्यादा सही ठहराता।

    2026 टाटा पंच प्योर वेरिएंट फीचर

    प्योर वेरिएंट बेस मॉडल पर बेस्ड है जिसमें कुछ कंफर्ट और अतिरिक्त सुविधा जोड़ी गई है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। प्रैक्टिकल चीजों में डे-नाइट एंटी ग्लेयर आईआरवीएम, पीछे पावर विंडो, और आगे सेंटर आर्मरेस्ट शामिल है, जो केबिन को आगे और पीछे बैठने वालों दोनों के लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। 

    Tata Punch Facelift Pure

    सुविधाओं की बात करें तो प्योर वेरिएंट में पीछे एसी वेंट्स, आगे एक फास्ट 15वॉट सी-टाइप चार्जर, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलते हैं, ये सभी वाकई उपयोगी फीचर हैं और इन्हें ग्राहक निचले वेरिएंट में ढूंढते हैं। इन फीचर के जुड़ने से प्योर वेरिएंट बेस मॉडल की तुलना में फैमिली यूज के लिए ज्यादा बेहतर है।

    प्योर वेरिएंट में चार स्पीकर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो ग्राहक बाहर से कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट करवाने की सोच रहे हैं, उन्हें ये फीचर पसंद आएंगे।

    सुरक्षा के मामले में प्योर वेरिएंट में बेस मॉडल वाला शानदार स्टैंडर्ड सेफ्टी पैकेज बरकरार है, जिसमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल है। इसमें पीछे डिफॉगर भी जोड़ा है जिससे गिली और नमी वाली स्थितियों में विजिबिलिटी बेहतर होती है।

    कुल मिलाकर प्योर वेरिएंट में बेस मॉडल के मुकाबले अच्छे फीचर दिए गए हैं जो टक्नोलॉजी के बजाय रोजाना के कंफर्ट और इस्तेमाल पर फोकस करते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनका बजट मिड और टॉप मॉडल लेने जितना नहीं है और पंच कार में थोड़े अच्छे फीचर चाहते हैं।

    Tata Punch Facelift Pure

    हालांकि इसमें क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल सीटें, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, और को-ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर जैसे कुछ जरूरी फीचर नहीं हैं।

    यहां 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए

    2026 टाटा पंच प्योर वेरिएंट इंजन

    बेस मॉडल की तरह प्योर वेरिएंट भी केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। नया टर्बो-पेट्रोल इंजन और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलता है।

    यहां देखिए टाटा पंच प्योर वेरिएंट के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    5-स्पीड मैनुअल

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम

    नई टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन यहां देखिए

    2026 टाटा पंच प्योर वेरिएंट प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा पंच प्योर वेरिएंट की कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है और 7.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। क्या आप पंच कार की वेरिएंट अनुसार प्राइस जानना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें।

    टाटा पंच न्यू मॉडल का मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति इग्निस, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

    2026 टाटा पंच प्योर फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या खास मिलता है, जानिए यहां
