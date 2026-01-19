2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट प्योर प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, इन 8 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: जनवरी 19, 2026 12:00 pm । स्तुति

प्योर प्लस एस वेरिएंट प्योर प्लस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें 35,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर सनरूफ और कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह गाड़ी छह वेरिएंट में उपलब्ध है। प्योर वेरिएंट से ऊपर वाला प्योर प्लस वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो टॉप वेरिएंट को चुनने की बजाए मिड-वेरिएंट में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फीचर चाहते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट कार का प्योर प्लस वेरिएंट सब-वेरिएंट एस में भी उपलब्ध है जिसमें कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

टाटा पंच फेसलिफ्ट प्योर प्लस और प्योर प्लस एस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

डिजाइन

प्योर प्लस वेरिएंट के आगे का लुक प्योर वेरिएंट जैसा है, लेकिन इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

आगे की तरफ इसमें टाटा की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है। इसमें एलईडी हेडलैंप्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हालांकि, एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फॉग लैंप्स को इसमें केवल टॉप वेरिएंट में दिया गया है। इस वेरिएंट में फ्रंट बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। प्योर वेरिएंट के मुकाबले इसमें आगे की तरफ कोई नया एडिशन नहीं हुआ है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो प्योर प्लस वेरिएंट ज्यादा पॉलिश्ड लगता है। राइडिंग के लिए इसमें प्योर वेरिएंट की तरह 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन इस पर अब व्हील कवर मिलते हैं जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि लोअर वेरिएंट में ब्लैक हैंडल्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में ब्लैक ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जबकि अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में केवल टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। इसमें रूफ रेल्स की कमी है, जो कि प्योर प्लस एस में मिलते हैं।

यहां देखें पंच फेसलिफ्ट का प्योर वेरिएंट कैसा नजर आता है।

प्योर प्लस वेरिएंट की पीछे की डिजाइन प्योर वेरिएंट के जैसी है, इसमें हैलोजन टेललैंप्स और टेलगेट पर पंच लेटरिंग दी गई है। पीछे की तरफ इसमें शार्क फिन एंटीना जोड़ा गया है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देता है।

यहां देखें 2026 टाटा पंच के वेरिएंट वाइज कलर ऑप्शन।

कुल मिलाकर, इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं। व्हील कवर, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और शार्क फिन एंटीना प्योर प्लस वेरिएंट को प्योर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा बेहतर लुक देते हैं।

इंटीरियर

प्योर प्लस वेरिएंट का केबिन प्योर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लगता है। इसमें डुअल-टोन डार्क ग्रे और लाइट ग्रे सीट अपहोल्स्ट्री दी है जो इसके केबिन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट पंच लाइनअप की बाकी कारों जैसा है, लेकिन इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो इसके केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। इसमें 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम को सेंटर एसी वेंट्स के ऊपर की तरफ पोजिशन किया गया है और यह पुराने मॉडल के लोअर वेरिएंट में मिलने वाले 7-इंच डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा स्मूद और बेहतर यूनिट है। केबिन के अंदर इसमें इल्युमिनेटेड टाटा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, साथ ही सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है।

इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जो ड्राइवर को कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजिशन दिलाने में मदद करती है। एक फैमिली को ध्यान में रखते हुए इसमें को-ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर भी दिया गया है।

प्योर प्लस एस वेरिएंट में कोलेप्स ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जो अच्छा कंफर्ट देते हैं।

फीचर

यह वह सेक्शन है जहां चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। प्योर प्लस वेरिएंट में प्योर वेरिएंट के मुकाबले कई अतिरिक्त कंफर्ट और इंफोटेनमेंट फीचर्स दिए गए हैं जो रोजाना काफी काम आते हैं।

इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलैस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। यह प्योर प्लस वेरिएंट को प्योर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न बनाता है।

नोट : 8-इंच टचस्क्रीन टाटा कारों के लिए बिलकुल नई है क्योंकि अब तक टाटा की कारों में 7-इंच या उससे बड़ी स्क्रीन ही इस्तेमाल की गई है।

इसमें चार्जिंग ऑप्शन को भी अपग्रेड किया गया है। प्योर प्लस वेरिएंट में आगे की तरफ 65 वाट टाइप-सी फास्ट चार्जिंग और पीछे वाले पैसेंजर के लिए 15 वाट यूएसबी टाइप-सी चार्जर दिया गया है, जो लोअर वेरिएंट में नहीं मिलता है।

टाटा ने इसमें नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट ही नहीं बल्कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी दिए हैं जो कि एक अच्छा कदम है।

हाइवे पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए इसमें क्रूज कंट्रोल फीचर को जोड़ना एक बड़ा प्लस पॉइंट है और आज कई खरीदार इस फीचर की उम्मीद लोअर वेरिएंट में भी करते हैं। डुअल-टोन हॉर्न सेफ्टी और अलर्टनेस के मामले में एक छोटा लेकिन ध्यान देने लायक अपग्रेड है।

इस माइक्रो एसयूवी कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है जिससे इसे पार्क करना काफी आसान हो जाता है।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, आइएसओफिक्स माउंट, और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

हालांकि, इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर की कमी है। पंच फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो इसके केबिन की प्रीमियमनेस को बढ़ाती है।

यदि आपको सनरूफ चाहिए तो आप प्योर प्लस एस वेरिएंट को चुन सकते हैं जिसमें यह फीचर दिया गया है। इस वेरिएंट में ऑटो हेडलैंप्स और रेन-सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

प्योर प्लस वेरिएंट में पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन के साथ एएमटी गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी पावर 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं, पंच फेसलिफ्ट कार में प्योर प्लस वेरिएंट से 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स मिलना शुरू होता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्योर प्लस एस वेरिएंट में सीएनजी कॉन्फिगरेशन के साथ एएमटी का ऑप्शन नहीं दिया गया है।

यहां देखें नई टाटा पंच के वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

टाटा पंच फेसलिफ्ट प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत इस प्रकार है :-

इंजन ऑप्शन मैन्युअल एएमटी पेट्रोल 6.99 लाख रुपये 7.54 लाख रुपये पेट्रोल + सीएनजी 7.99 लाख रुपये 8.54 लाख रुपये

यदि आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट के अतिरिक्त फीचर में रूचि है तो आप इसे प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले 35,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर खरीद सकते हैं।

क्या आप पंच फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमत देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें।

टाटा पंच फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति इग्निस, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।