2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट: इन 10 तस्वीरों के जरिए मिड वेरिएंट एडवेंचर / एडवेंचर एस पर डालिए एक नजर

प्रकाशित: जनवरी 19, 2026 04:18 pm । भानु

2026 टाटा पंच को 6 मुख्य वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस एस में लॉन्च किया गया है। हम आपको पहले ही स्मार्ट, प्योर और प्योर प्लस (प्योर प्लस एस सहित) वेरिएंट की तस्वीरें दिखा चुके हैं। इस आर्टिकल में, आइए डीटेल्स के साथ तस्वीरों के माध्यम से मिड-एडवेंचर वेरिएंट पर डालिए एक नजर:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

पंच एडवेंचर के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो, यह लोअर वेरिएंट से काफी मिलता-जुलता दिखता है। इसमें भी समान एलईडी हेडलाइट्स, बुलबार जैसी सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट और बंपर में लगा बड़ा एयर डैम जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। हालांकि, एडवेंचर वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स के लिए ऑटो ऑन/ऑफ फंक्शन दिया गया है। वहीं, एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप अभी भी केवल टॉप-लेवल वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

साइड का डिजाइन

एडवेंचर वेरिएंट में एकमात्र ध्यान देने योग्य बदलाव स्टाइलिश कवर वाले 15-इंच स्टील व्हील्स हैं। इसमें सी-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल, बॉडी कलर के फ्रंट डोर हैंडल, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और टर्न इंडिकेटर्स वाले ब्लैक ओरिजिनल व्हील रिम्स जैसे डिजाइन एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं।

पीछे का डिजाइन

टाटा ने नई पंच एडवेंचर के पिछले हिस्से में रियर वाइपर और वॉशर जैसे कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स जोड़े गए हैं। रियर डिफॉगर लोअर वेरिएंट प्योर से आगे के मॉडलों में उपलब्ध है। बेस और लोअर वेरिएंट की तरह ही इसमें टेल लाइट सेटअप, शार्कफिन एंटीना और बूटलिड पर 'पंच' के लैटर्स बरकरार है।

कलर विकल्प

एडवेंचर वेरिएंट सभी कलर मोनोटोन शेड में ही उपलब्ध है। अपनी पसंद के वेरिएंट के सटीक डीटेल्स जानने के लिए हमारी वेरिएंट-अनुसार कलर विकल्पों की रिपोर्ट देखें।

इंटीरियर

टाटा ने पंच एडवेंचर के केबिन के लिए डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर थीम का इस्तेमाल किया है। इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर इल्युमिनेटेड 'टाटा' लोगो लगा है, जैसा कि बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में भी मिलता है। नई टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट में आपको फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, जैसा कि पिछले मॉडल के प्योर प्लस एस में था।

एक खास बात यह है कि इस वेरिएंट में फिजिकल बटन और नॉब के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल वाले हायर-एंड मॉडल्स में यह फीचर नहीं दिया गया है। आप यहां टाटा पंच के टॉप-वेरिएंट को और करीब से देख सकते हैं।

टाटा ने अपडेटेड एसयूवी के एडवेंचर वेरिएंट में सिर्फ आगे बैठने वालों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं। इसके अलावा, इसमें स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट , सेंटर कंसोल में ट्विन कपहोल्डर्स और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी दी गई है।

नोट: अगर आपको सनरूफ चाहिए, तो एडवेंचर एस वेरिएंट में ये फीचर उपलब्ध है, जो मूल रूप से एडवेंचर वेरिएंट पर बेस्ड है, जिसमें सिंगल-पैनल सनरूफ और रूफ रेल्स अतिरिक्त फीचर के रूप से दिए गए हैं।

फीचर्स

एडवेंचर वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक एसी, एयर प्यूरीफायर और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम शामिल है। प्योर प्लस एस वेरिएंट की तरह इसमें भी 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स को शामिल करके सुरक्षा को और भी बेहतर बनाया गया है। टाटा पंच में पहले से ही छह एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। पंच को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है और टाटा ने अपने एक प्रमोशनल वीडियो में इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को भी उजागर किया है।

यदि आप अपनी अगली कार के रूप में 2026 टाटा पंच को लेने का मन बना रहे हैं, तो इसके वेरिएंट-अनुसार फीचर्स की जानकारी लेने से आपकी बुकिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

पावरट्रेन विकल्प

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया) 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल पावर 120 पीएस 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 170 एनएम 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार 11.1 सेकंड में पकड़ लेता है। एडवेंचर वेरिएंट एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसमें उपलब्ध सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं।

पंच सीएनजी वर्जन में एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन भी शामिल किया गया है।

कीमत और कंपेरिजन

फेसलिफ्टेड टाटा पंच के एडवेंचर (एडवेंचर एस सहित) वेरिएंट की कीमत 7.59 लाख रुपये से 9.50 लाख रुपये तक है, जबकि एसयूवी की कुल कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये के बीच है (सभी कीमतें पैन इंडिया इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम है)।

पंच सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है। इसका मुकाबला मारुति इग्निस, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से है। थोड़ी ज्यादा प्राइस पर आप मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर क्रॉसओवर कार भी चुन सकते हैं।