2026 रेनो डस्टर: इस एसयूवी कार के बेस और टॉप वेरिएंट में क्या कुछ है अंतर, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: मार्च 20, 2026 12:19 pm । स्तुति

रेनो डस्टर की भारत में न्यू जनरेशन अवतार में फिर से वापसी हो गई है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इस गाड़ी में रग्ड डिजाइन दी गई है और इसमें प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस भी मिलता है। नई रेनो डस्टर कार कई सारे इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है।

यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार छह वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक, और आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में आती है। यहां हमनें नई रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक का कंपेरिजन टॉप वेरिएंट आइकॉनिक लॉन्च एडिशन से किया है तो चलिए जानते हैं दोनों गाड़ियों में क्या कुछ है अंतर :-

आगे की डिजाइन

रेनो डस्टर न्यू मॉडल के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में फुल एलईडी हेडलैंप्स के साथ फ्रंट और रियर एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में आगे की साइड पर पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ बड़ी 'डस्टर' लेटरिंग और एक जैसी बंपर डिजाइन दी गई है। आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में बंपर पर ब्रश्ड एल्युमिनियम सराउंड दिया गया है, जो कि इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है।

इस गाड़ी के सभी वेरिएंट की बोनट की डिजाइन थोड़ी उठी हुई है। यहां देखें रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक का पूरा लुक।

साइड

इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में ब्लैक कलर के 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके बेस वेरिएंट में व्हील कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स लगे हुए हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 50 किलोग्राम लोडिंग केपेसिटी वाले फंक्शनल रूफ रेल्स, ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, और डोर क्लैडिंग पर ग्रीन इंसर्ट दिए गए हैं, जो कि इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।

बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में शार्क फिन एंटीना भी नहीं दिया गया है, जो कि इसके टॉप आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में मिलता है।

पीछे की डिजाइन

नई रेनो डस्टर गाड़ी के बेस वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसे बीच में जोड़ने वाले एलिमेंट इल्युमिनेट नहीं होते। इसके टॉप वेरिएंट में प्रॉपर कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप दिया गया है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में रियर वाइपर और ब्रश्ड एल्युमिनियम सराउंड की भी कमी रखी गई है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

इसके बेस और टॉप वेरिएंट में रूफ-माउंटेड रियर स्पॉइलर दिया गया है।

कलर ऑप्शन

2026 रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट के साथ कुछ कलर ऑप्शन ही मिलते हैं, जबकि डस्टर के टॉप वेरिएंट में केवल सिंगल शेड दिया गया है। बेस वेरिएंट ऑथेंटिक के साथ तीन एक्सटीरियर कलर शेड : पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में केवल डुअल-टोन माउंटेन जेड ग्रीन कलर ऑप्शन दिया गया है।

इंटीरियर

इन दोनों वेरिएंट के केबिन में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में ऑल-ब्लैक कलर केबिन के साथ कुछ ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और डोर पैड पर कुछ ग्रे इंसर्ट भी दिए गए हैं।

रेनो ने इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी है।

जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में ब्लैक और ग्रीन कलर केबिन थीम के साथ कार्बन फाइबर प्लास्टिक एलिमेंट और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसमें स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट पैडिंग, डोर पैड और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

इसमें डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन कलर फिनिश वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, साथ ही इसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो कि इसके केबिन को हवादार बनाता है। यहां देखें रेनो डस्टर के टॉप आइकॉनिक लॉन्च एडिशन का लुक।

फीचर

बेस वेरिएंट होने के नाते ऑथेंटिक वेरिएंट में केवल बेसिक फीचर दिए गए हैं, जिसमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सभी पावर विंडो, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो हेडलैंप, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर दिए गए हैं।

यहां देखें रेनो डस्टर के वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी।

जबकि, रेनो डस्टर का टॉप आइकॉनिक लॉन्च एडिशन काफी फीचर लोडेड है। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर, गूगल असिस्टेंट, और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल,पावर्ड टेलगेट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल है।

इंजन ऑप्शन

वेरिएंट डस्टर ऑथेंटिक डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी

नई रेनो डस्टर कार के बेस और टॉप वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में काइगर वाली स्मॉल यूनिट दी गई है और इसमें केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है।

जबकि, टॉप वेरिएंट में सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और डीसीटी (डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) की चॉइस मिलती है।

कीमत और मुकाबला

न्यू जनरेशन रेनो डस्टर एसयूवी कार की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन बसॉल्ट से है।