    2026 किआ सेल्टोस डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, डिलीवरी के लिए भी हुई उपलब्ध, यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी

    प्रकाशित: जनवरी 12, 2026 06:47 pm । स्तुति

    9 Views
    Kia Seltos 2026

    अगर आप किआ के शोरूम में जाकर नई 2026 किआ सेल्टोस को देखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि यह एसयूवी कार अब पूरे भारत में डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी भी शुरू हो गई है। अगर आप नई किआ सेल्टोस को अपने गैरेज में शामिल करने का प्लान बना रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में जरूर जान लें :-

    कीमत 

    नई किआ सेल्टोस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस की वेरिएंट वाइज कीमत। वेरिएंट के बारे में जानने से पहले इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लें।  

    कैसे करें बुक?

    किआ सेल्टोस न्यू मॉडल की बुकिंग लंबे समय से जारी है। यदि आप नई सेल्टोस कार को बुक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे ऑनलाइन या फिर नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया। 

    कलर ऑप्शन 

    अब जब आप अपनी बुकिंग प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका एक अहम फैसला अपनी कार के लिए पसंदीदा कलर चुनना होगा। हम जानते हैं कि यह कितना जरूरी फैसला होता है क्योंकि आपके सर्कल के अलग-अलग लोगों की कलर को लेकर अलग-अलग राय होगी। नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार 12 कलर ऑप्शन में आती है जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं।

    Kia Seltos 2026

    नई किआ सेल्टोस कैसी दिखती है?

    अगर आप नई सेल्टोस को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो हो सकता है कि आप जल्द ही नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाने का प्लान बनाएं और हम आपको ऐसा करने की सलाह भी देते हैं। इसकी स्टाइलिंग पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग है और अब यह कहीं ज्यादा आकर्षक दिखती है। अगर आप नई सेल्टोस की डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप यहां हमारी डिटेल्ड इमेज गैलरी देख सकते हैं। 

    Kia Seltos 2026

    Kia Seltos 2026

    नई किआ सेल्टोस कार कई तरह से बदली है, इस गाड़ी का साइज पहले से बढ़ गया है और यह सेगमेंट की सबसे लंबी एसयूवी कार है। यह क्रेटा, सिएरा या विक्टोरिस की तुलना में कितनी बड़ी है? यहां देखें इन कारों के बीच कंपेरिजन। 

    नोट : एक खास बात यह है कि सेल्टोस की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस में बढ़ोतरी के बावजूद बूट स्पेस अभी भी कम गहरा है और पहले जितना ही इस्तेमाल करने लायक है। हमने इसका असल जिंदगी में कैसे टेस्ट किया यह यहां बताया गया है।

    2026 किआ सेल्टोस कितने वेरिएंट में उपलब्ध है?

    नई किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, जीटीएक्स (ए), एक्स-लाइन और एक्स-लाइन (ए) में उपलब्ध है। 

    Kia Seltos 2026

    Kia Seltos 2026

    इनमें से कौनसा वेरिएंट चुने? सही निर्णय लेने के लिए यहां देखें वेरिएंट-वाइज एक्सप्लेनेशन देखें: 

    2026 किआ सेल्टोस में क्या नया है?

    किआ ने न्यू जनरेशन सेल्टोस को सुधारने पर काफी कुछ काम किया है चाहे बात डिजाइन की हो या फिर फीचर अपडेट की। यहां देखें नई और पुरानी किआ सेल्टोस के बीच अंतर। 

    अब बात करते हैं किआ सेल्टोस के फीचर, सेफ्टी और स्पेसिफिकेशन की :- 

    फीचर 

    नई किआ सेल्टोस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, 5-इंच एसी कंट्रोल स्क्रीन, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी सेटिंग के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर डैशकैम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Kia Seltos 2026

    Kia Seltos 2026

    सेफ्टी  

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा सेटअप और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Kia Seltos 2026

    स्पेसिफिकेशन  

    नई किआ सेल्टोस कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड DCT

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    * सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी  - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Kia Seltos 2026

    नई किआ सेल्टोस मुकाबले में मौजूद कारों को कहां तक टक्कर देती है? 

    सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार है जो हाल ही में बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। मारुति विक्टोरिस की सेल्स लगातार बढ़ रही है, टाटा सिएरा एक सुप्रीमो की तरह ध्यान खींच रही है, जबकि हुंडई क्रेटा का दबदबा अभी भी कायम है। अब यह जानने का समय आ गया है कि क्या नई सेल्टोस इस सारी हाइप को पीछे छोड़ पाएगी। क्या नई किआ सेल्टोस में ऐसा करने के लिए सब कुछ है? नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें:

    न्यू जनरेशन सेल्टोस का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। नई किआ सेल्टोस के बारे में ज्यादा जानने के लिए कारदेखो से जुड़े रहें। 

    किया सेल्टोस पर अपना कमेंट लिखें

