सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    नए 2026 एंड्रॉइड ऑटो अपडेट की जानकारी : जल्द इसमें जुड़ेंगे यूट्यूब सपोर्ट, जेमिनी एआई, 3डी मैप्स समेत कई अन्य फीचर

    न्यू जनरेशन एंड्रॉइड ऑटो आपकी कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट, कस्टमाइजेबल और एंटरटेनमेंट फोकस्ड बनाएगा

    प्रकाशित: मई 14, 2026 03:45 pm । स्तुति

    56 Views
    • Write a कमेंट

    Android Auto

    गूगल ने एंड्रॉइड ऑटो के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके चलते इसमें कई नए फीचर शामिल हो गए हैं जैसे कि यूट्यूब सपोर्ट, जेमिनी एआई इंटीग्रेशन, इमर्सिव 3डी नेविगेशन और एक नए डिजाइन का इंटरफेस। उम्मीद है कि यह नया अपडेट 2026 तक धीरे-धीरे रोल आउट होगा और महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों की कारों में मिलेगा। 

    एंड्रॉइड ऑटो के साथ क्या बदल रहा है? चलिए जानते हैं :- 

    अब एंड्रॉइड ऑटो यूट्यूब वीडियो को सपोर्ट करेगा

    सबसे बड़ा अपडेट इसे यह मिला है कि अब कार की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर सीधे वीडियो चलने की सुविधा मिलेगी। पहली बार यूजर गाड़ी पार्क या चार्जिंग करते समय एंड्रॉइड ऑटो पर यूट्यूब वीडियो देख सकेंगे। यह फीचर तभी काम करेगा जब गाड़ी रुकी हुई होगी। 

    जब गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी तब एंड्रॉइड ऑटो वीडियो को पूरी तरह से बंद करने की बजाए उसे अपने-आप ऑडियो मोड में बदल देगा। यह पॉडकास्ट या यूट्यूब पर लंबे इंटरव्यू के लिए काफी काम का साबित हो सकता है।

    Android Auto

    गूगल का कहना है कि ओएस जीपीएस लोकेशन, कार की स्पीड और चुने गए गियर जैसी जानकारियों को चेक करता है जिससे यह पता लग सके कि गाड़ी पार्क है या नहीं। 

    मॉडर्न कार स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया नया इंटरफेस  

    गूगल ने एंड्रॉइड ऑटो को नए तरह से डिजाइन किया है जिससे यह अलग-अलग शेप और साइज की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर बेहतर तरीके से काम कर सके। चाहे आपकी कार में हाइपर-स्क्रीन जैसा चौड़ा डिस्प्ले हो, कोई सर्कुलर स्क्रीन हो, या फिर कोई यूनीक शेप का लेआउट, एंड्रॉइड ऑटो खुद को उसके हिसाब से ढाल लेगा। 

    Android Auto

    नए इंटरफेस में गूगल की मटीरियल 3 डिजाइन लेंग्वेज से इंस्पायर्ड अपडेटेड फॉन्ट, स्मूद एनिमेशन और ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे। यूजर होम स्क्रीन पर विजेट भी जोड़ सकेंगे, जिनमें मौसम की जानकारी, शॉर्टकट कॉन्टेक्ट और म्यूजिक कंट्रोल्स शामिल हैं। 

    गूगल मैप्स का हो रहा है विस्तार 

    एंड्रॉइड ऑटो का गूगल मैप्स एक्सपीरिएंस भी बेहतर हो रहा है। गूगल का कहना है कि मैप्स अब एक ज्यादा इमर्सिव 3डी व्यू देंगे, जिसमें बिल्डिंग, इलाके, ट्रैफिक लाइट, स्टॉप साइन और लेन मार्किंग से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। इससे हाइवे पर ड्राइविंग के दौरान या फिर मुश्किल इलाकों में नेविगेट करना आसान हो जाएगा, जिससे दुर्घटना में भी कमी आएगी।

    Android Auto

    गूगल इनबिल्ट के साथ आने वाली गाड़ियों में फ्रंट फेसिंग कैमरा के जरिए लाइव लेन गाइडेंस भी मिलेगी।

    जेमिनी एआई एंड्रॉइड ऑटो का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा 

    गूगल का जेमिनी एआई असिस्टेंट एंड्रॉइड ऑटो के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। अब यह मेसेज का रिप्लाई ड्राफ्ट कर पाएगा, मैसेज किस बारे में है यह समझ पाएगा और गाड़ी चलाते समय कई महत्वपूर्ण काम को पूरा कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर - अगर कोई आपको मैसेज करके पता पूछता है, तो जेमिनी आपके मैसेज, कैलेंडर या ईमेल से खुद ही जरूरी जानकारी का पता लगा लेगा और एक तुरंत रिप्लाई तैयार कर लेगा। 

    Android Auto

    गूगल ने कंफर्म किया है कि जेमिनी यूएसए में डोरडैश जैसे ऐप्स के जरिए खाना ऑर्डर करने जैसे कामों में भी मदद करेगा।

    इनबिल्ट यूजर मैनुअल!

    गूगल बिल्ट-इन के साथ आने वाली कारों में यह गाड़ी से जुड़े कई खास सवालों के जवाब भी दे सकता है जैसे कि वार्निंग लाइट का मतलब क्या है, या कोई खास सामान गाड़ी के बूट में फिट हो पाएगा या नहीं। 

    बेहतर एंटरटेनमेंट फीचर भी मिलेंगे  

    गूगल इन-कार एंटरटेनमेंट एक्सपीरिएंस को भी सुधार रही है :- 

    • कम्पैटिबल म्यूज़िक ऐप्स और सपोर्टेड कारों के लिए डॉल्बी एटमॉस स्पेशियल ऑडियो सपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है।

    • स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक जैसे ऐप्स के लिए अपडेटेड इंटरफेस दिए जा रहे हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय इनका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा। 

    कौनसी कारों में यह नए फीचर मिलेंगे? 

    गूगल का कहना है कि पहला रोलआउट इन ब्रांड्स की कारों में मिलेगा :- 

    • बीएमडब्ल्यू

    • मिनी

    • फोर्ड

    • हुंडई

    • किआ

    • महिंद्रा

    • मर्सिडीज बेंज

    • रेनो

    • स्कोडा

    • टाटा मोटर्स

    • वॉल्वो

    क्या आपको इस अपडेट की परवाह करनी चाहिए?

    बिलकुल हां! एंड्रॉइड ऑटो पहले से ही कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इन-कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में से एक है, और नए अपडेट की वजह से यह अब ज्यादा मॉडर्न और फीचर से भरपूर लगेगा। ईवी ओनर्स के लिए यूट्यूब सपोर्ट का जुड़ना चार्जिंग के दौरान बहुत काम का साबित हो सकता है, जबकि इमर्सिव नेविगेशन और जेमिनी एआई जैसे फीचर रोजाना काफी काम आ सकते हैं।

    इस रोलआउट लिस्ट में महिंद्रा और टाटा जैसे भारतीय कंपनियों के शामिल होने की पुष्टि हो जाने के बाद, यह फीचर भारत में बिकने वाली कारों में उम्मीद से भी पहले शामिल हो सकते हैं।

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    नए 2026 एंड्रॉइड ऑटो अपडेट की जानकारी : जल्द इसमें जुड़ेंगे यूट्यूब सपोर्ट, जेमिनी एआई, 3डी मैप्स समेत कई अन्य फीचर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है