    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 के फीचर की जानकारी हुई लीक, 4 नवंबर को लॉन्च होगी ये नई एसयूवी कार

    प्रकाशित: अक्टूबर 30, 2025 05:36 pm । सोनू

    नई वेन्यू कार आठ वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8, एचएक्स 10 में मिलेगी और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है

    2025 Hyundai Venue

    • एचएक्स 5 वेरिएंट में सभी तीन इंजन विकल्प: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल मिलेंगे।

    • डिजाइन एलिमेंट्स में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और व्हील कवर के साथ स्टील व्हील शामिल है।

    • टॉप फीचर में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो/कॉलिंग कंट्रोल्स, और पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी शामिल है।

    • प्रमुख सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा शामिल है।

    • 2025 वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगी और इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

    अपकमिंग 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 वेरिएंट के फीचर ऑनलाइन लीक हुए हैं। भारत में नई वेन्यू कार 4 नवंबर को लॉन्च होगी। हुंडई ने इसके डिजाइन और प्रमुख फीचर का खुलासा पहले ही कर दिया है। यह आठ वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में मिलेगी। हालांकि अगर आप एचएक्स 5 के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो यहां इसकी विस्तृत जानकारी देखें:

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 फीचर

    2025 Hyundai Venue HX 5 Features

    • वेन्यू एचएक्स 5 में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, व्हील कवर के साथ स्टील व्हील और बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, वहीं टॉप मॉडल में एलईडी, अलॉय और क्रोम यूनिट मिलेगी। इसमें आगे कनेक्टेड लाइट बार का भी अभाव है, जिसकी जगह इसमें फॉक्स व्हाइट स्ट्रिप दी गई है।

    • इस वेरिएंट के केबिन में आपको टॉप मॉडल वाली ही ड्यूल-टोन बैज और ग्रे अपहोल्स्ट्री के साथ सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। इसमें सेंटर आर्मरेस्ट को छोड़कर पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी भी दी गई है।

    • बेस मॉडल से दो वेरिएंट ऊपर होने के कारण, एचएक्स 5 में बेसिक चीजें ठीक हैं, जैसे कि एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता।

    • सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईएससी, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड के अलावा एक पीछे पार्किंग कैमरा दिया गया है। इस वेरिएंट में आगे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे फीचर नहीं हैं जो आमतौर पर टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं।

    • हुंडई चाबी को एक नया प्रीमियम डिजाइन भी दे रही है जो हुंडई लोगो के आकार की है, और इसमें रिमोट अनलॉकिंग और टेलगेट रिलीज के लिए कंट्रोल है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि एचएक्स 5 में यह नई की डिजाइन मिल सकती है।

    यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू से उठा पर्दा : नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

    इंजन

    हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 एकमात्र वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन विकल्प दिए गए हैं। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    *डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    नई वेन्यू में डीजल इंजन के साथ अब नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसके वेरिएंट अनुसार इंजन विकल्प का खुलासा पहले ही हो चुका है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से रहेगा।

