2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 के फीचर की जानकारी हुई लीक, 4 नवंबर को लॉन्च होगी ये नई एसयूवी कार

2025 वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगी और इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

प्रमुख सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा शामिल है।

टॉप फीचर में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो/कॉलिंग कंट्रोल्स, और पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी शामिल है।

डिजाइन एलिमेंट्स में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और व्हील कवर के साथ स्टील व्हील शामिल है।

एचएक्स 5 वेरिएंट में सभी तीन इंजन विकल्प: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल मिलेंगे।

अपकमिंग 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 वेरिएंट के फीचर ऑनलाइन लीक हुए हैं। भारत में नई वेन्यू कार 4 नवंबर को लॉन्च होगी। हुंडई ने इसके डिजाइन और प्रमुख फीचर का खुलासा पहले ही कर दिया है। यह आठ वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में मिलेगी। हालांकि अगर आप एचएक्स 5 के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो यहां इसकी विस्तृत जानकारी देखें:

वेन्यू एचएक्स 5 में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, व्हील कवर के साथ स्टील व्हील और बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, वहीं टॉप मॉडल में एलईडी, अलॉय और क्रोम यूनिट मिलेगी। इसमें आगे कनेक्टेड लाइट बार का भी अभाव है, जिसकी जगह इसमें फॉक्स व्हाइट स्ट्रिप दी गई है।

इस वेरिएंट के केबिन में आपको टॉप मॉडल वाली ही ड्यूल-टोन बैज और ग्रे अपहोल्स्ट्री के साथ सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। इसमें सेंटर आर्मरेस्ट को छोड़कर पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी भी दी गई है।

बेस मॉडल से दो वेरिएंट ऊपर होने के कारण, एचएक्स 5 में बेसिक चीजें ठीक हैं, जैसे कि एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईएससी, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड के अलावा एक पीछे पार्किंग कैमरा दिया गया है। इस वेरिएंट में आगे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे फीचर नहीं हैं जो आमतौर पर टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं।