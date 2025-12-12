सभी
    मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस भारत में 58.50 लाख रुपये प्राइस पर हुई लॉन्च, देती है शानदार गो-कार्ट फील

    प्रकाशित: दिसंबर 12, 2025 03:59 pm । स्तुति

    20 Views
    कूपर कन्वर्टिबल को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसकी बुकिंग फिलहाल जारी है

    Mini Convertible Cooper S

    मिनी कूपर ने कन्वर्टिबल एस को भारत में 58.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। यह गाड़ी सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें एक इंजन ऑप्शन दिया गया है। इस रूफलेस कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए कई सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इस कूल लुक्स वाली मिनी कन्वर्टिबल कार को रोड-ट्रिपिंग के लिए चुनना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कई खास बातों के बारे में जान सकते हैं :- 

    डिजाइन - शानदार लुक

    • नई मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस कार में मिनी-स्पेसिफिक सिल्हाउट दिया गया है जिससे इसे सिग्नेचर फ्रंट लुक मिलता है। आगे की तरफ इसमें 'एस' बैजिंग के साथ ऑक्टागनल ग्रिल और राउंड एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं जो इसे क्लासिक मिनी वाइब देते हैं। इसमें हेडलाइट पर तीन लाइट सिग्नेचर दिए गए हैं। 

    Mini Cooper Convertible

    • साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसकी कॉम्पेक्ट शेप साफ तौर पर नजर आती है। राइडिंग के लिए इसमें नए 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें पतली क्लैडिंग और कई क्रोम एलिमेंट भी दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं। 

    • पीछे की तरफ इसमें नए यूनियन जैक स्टाइल टेललैंप्स और चौड़ा बंपर दिया गया है जो इसे अच्छा लुक देते हैं।

    नोट : ब्लैक फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप रूफ 30 किमी/घंटे की स्पीड पर 18 सेकंड में खुलती है और 15 सेकंड में बंद हो जाती है। इसमें सनरूफ मोड और वन-टच ऑपरेशन भी दिया गया है। 

    कलर ऑप्शन

    मिनी कूपर कन्वर्टिबल चार एक्सटीरियर बॉडी कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :- 

    • ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन

    • ओशियन वेव ग्रीन

    • चिली रेड

    • सनी साइड येलो

    Mini Cooper Convertible

    नोट : ओशियन वेव ग्रीन को छोड़कर बाकी सभी कलर ऑप्शन ब्लैक मिरर और नाइटशेड ब्लू अपहोल्स्ट्री के साथ उपलब्ध है। वहीं, ओशियन वेव ग्रीन कलर में व्हाइट मिरर और बेज अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    मिनिमल इंटीरियर

    • मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस के केबिन का लुक काफी मॉडर्न और मिनिमल है। इसमें दो अलग-अलग अपहोल्स्ट्री कलर ऑप्शन : ब्लू और बेज दिए गए हैं। इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर बेज और ग्रे कलर थीम दी गई है। 

    • केबिन के अंदर इसमें सेंटर पर 9.4-इंच सर्कुलर टचस्क्रीन दी गई है जो मीडिया, नेविगेशन और कार सेटिंग के लिए हब का काम करती है और इंटीरियर को क्लासिक मिनी पहचान देती है। 

    • इसकी स्पोर्ट सीटें अच्छी तरह से बोलस्टर्ड हैं और यह काफी कंफर्टेबल भी हैं। यह केबिन को अपमार्केट लुक देती है। 

    • सॉफ्ट-टच पैनल का इस्तेमाल, साफ सुथरी स्टिचिंग और कई आकर्षक डिजाइन एलिमेंट इस गाड़ी के इंटीरियर को प्रीमियम वाइब देते हैं जो इस कार की पर्सनेलिटी के साथ काफी जचती है। 

    दिलचस्प बात: आप 'हे मिनी' बोलकर मिनी पर्सनल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर नेविगेशन, कॉल, म्यूजिक और दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी

    मिनी कन्वर्टिबल कूपर एस कार में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले सपोर्ट, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, ड्राइवर साइड के लिए मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, हेड-अप डिस्प्ले, मल्टी-ड्राइव मोड, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Mini Cooper Convertible

    सेफ्टी के लिए इसमें रियरव्यू कैमरा, लेवल-1 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), पार्क असिस्ट कंट्रोल और कई सारे एयरबैग दिए गए हैं। 

    इंजन और ट्रांसमिशन

    मिनी कन्वर्टिबल कूपर एस में सिंगल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन 

    2-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी*

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क 

    300 एनएम

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)

    6.9 सेकंड 

    माइलेज 

    16.82 किमी/लीटर

    *डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला

    मिनी कन्वर्टिबल कूपर एस गाड़ी सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 58.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से है।

