    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी, जानिए इनकी पांच खास बातें

    प्रकाशित: दिसंबर 14, 2025 02:37 pm । सोनू

    62 Views
    भारत में एमजी की पहली कार को एक और फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है

    MG Hector Facelift

    एमजी मोटर इंडिया कल अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस एसयूवी कार के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है। वैसे तो दोनों हेक्टर को दो साल पहले बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिला था, लेकिन इस नए अपडेट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव, फीचर अपग्रेड और नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलेंगे। आइए जानते हैं इनमें क्या कुछ खास मिलेगा:

    2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट: एक्सटीरियर

    इस सप्ताह नई हेक्टर की फोटो लीक हुई थी, जिससे हमें पता चला कि दोनों हेक्टर में नई ग्रिल मिलेगी और इसका साइज पहले से बड़ा है और इसमें मोटे क्रोम इनसर्ट के साथ वर्टिकल डिजाइन में हनीकॉम्ब पेटर्न है। आप आगे की तरफ नए बंपर के साथ नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश एयर डैम भी देख सकते हैं।

    MG Hector Facelift

    इसमें नया एलईडी टेललैंप क्लस्टर, नए अलॉय व्हील, पीछे नया बंपर डिजाइन और नया ब्लू एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी मिल सकता है। इन बदलावों के अलावा फेसलिफ्ट हेक्टर और हेक्टर प्लस का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा। 

    MG Hector Facelift

    2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट: केबिन

    नई एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस के केबिन में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नई अपहोल्स्ट्री, कलर थीम और नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि हेक्टर अभी भी 5 सीटर लेआउट में मिलेगी, जबकि हेक्टर प्लस को 7 सीटर और 6 सीटर (कैप्टन सीट के साथ) पेश किया जाएगा।

    MG Hector Facelift

    2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट: फीचर और सेफ्टी

    फीचर लिस्ट की बात करें तो दोनों हेक्टर कार में 14-इंच यूनिट में बदलाव हो सकते हैं, जिसमें नया यूजर इंटरफेस और फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होगी। इसके अलावा, इनमें एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलते रहने की संभावना है।

    MG Hector Facelift

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इनमें पहले की तरह लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं।

    2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट: इंजन

    नई हेक्टर और हेक्टर प्लस में पहले वाले इंजन मिलेंगे, जिनमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प शामिल है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल/सीवीटी

    6-स्पीड मैनुअल

    पावर

    143 पीएस

    170 पीएस

    टॉर्क

    250 एनएम

    350 एनएम

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    MG Hector Facelift

    2025 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट: प्राइस और कंपेरिजन

    MG Hector Facelift

    इन अपडेट को देखते हुए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नई हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है और इनकी प्राइस 14 लाख रुपये से 23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर, सफारी और आगामी महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और हुंडई अल्कजार जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

