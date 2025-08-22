सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    एमजी साइबरस्टर ईवी की डिलीवरी हुई शुरू

    प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 06:43 pm । सोनू

    19 Views
    • Write a कमेंट

    एमजी साइबरस्टर एक इलेक्ट्रिक रोडस्टर है, जिसे भारत में एमजी के प्रीमियम एमजी सिलेक्ट आउटलेट के जरिए बेचा जा रहा है

    MG Cybertster EV Deliveries Begin Across India

    • एक्सटीरियर हाइलाइट में पेटल आकार की एलईडी हेडलाइट, सिजर डोर, 20-इंच अलॉय व्हील और कनेक्टेड यू-शेप एलईडी टेल लाइट शामिल है।

    • केबिन में फाइटर जेट से प्रेरित डैशबोर्ड लेआउट और ब्लैक व रेड थीम दी गई है।

    • फीचर लिस्ट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, इलेक्ट्रिक ओपन और फोल्ड होने वाली छत, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल है।

    • सुरक्षा के लिए 4 एयरबैग और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    ग्राहक अब हाल ही में लॉन्च हुई एमजी साइबरस्टर ईवी को घर ला सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। यह एक 2-डोर इलेक्ट्रिक रोडस्टर कार है और केवल एक वेरिएंट में आती है, इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये है। एमजी मोटर्स भारत में साइबरस्टर ईवी को एमजी सिलेक्ट आउटलेट के जरिए बेच रही है, जो देश में कंपनी का प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क है। यहां देखिए इस इलेक्ट्रिक रोडस्टर में क्या कुछ खास मिलता है।

    यहां ध्यान देने वाली ये है कि जिन ग्राहकों ने साइबरस्टर ईवी को लॉन्च यानी 25 जुलाई 2025 से पहले बुक कराया है, वे इसे कम कीमत 72.49 लाख रुपये में घर ला सकते हैं।

    स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

    MG Cyberster front

    इस 2-डोर इलेक्ट्रिक रोडस्टर में आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जो सड़क पर सबका ध्यान जरूर खींचेगी। इसमें आगे की तरफ एलईडी डीआरएल के साथ पेटल आकार की एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई है, जबकि एमजी लोगो क्रोम फिनिश में है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर एक ब्लैक ग्रिल और एक्टिव एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो बैटरी पैक को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

    MG Cyberster side

    दिलचस्प बात ये है कि साइबरस्टर ईवी भारत में सिजर डोर वाली सबसे किफायती पेशकश है। इसमें 20-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिन पर स्पोर्टी टच के लिए लाल ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें यू आकार की कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट के साथ एरो शेप के एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं।

    एमजी साइबरस्टर ईवी चार एक्सटीरियर कलर: ब्लैक छत के साथ फ्लेयर रेड, ब्लैक छत के साथ न्यूक्लियर येलो, लाल छत के साथ मॉडर्न बैज और लाल छत के साथ एंडीज ग्रे में उपलब्ध है।

    फाइटर जेट से प्रेरित केबिन

    MG Cyberster dashboard

    साइबरस्टर ईवी का केबिन एक्सटीरियर की तरह फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसमें फाइटर जेट से प्रेरित डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिस पर तीन स्क्रीन सेटअप (एक 7-इंच और एक 10.25-इंच ड्राइवर के लिए और एक 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए) दिया गया है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी अलग से स्क्रीन दी गई है। 

    स्पोर्टी लुक के लिए, स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्ट सीटों पर रेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ाई गई है। इसमें लॉन्च कंट्रोल के लिए स्टीयरिंग व्हील पर एक अलग गोल डायल है, जबकि रिजनरेटिव ब्रेकिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें: इन दिनों मास-मार्केट कारों में डिजिटल चाबी से लेकर स्मार्ट स्क्रीन तक इन 5 चीजों का है ट्रेंड, देखिए पूरी लिस्ट

    फीचर और सेफ्टी

    MG Cyberster screens

    एमजी साइबरस्टर ईवी में इलेक्ट्रिक रूप से खुलने और फोल्ड होने वाली छत, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली हीटेड सीटें, और 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    MG Cyberster

    एमजी साइबरस्टर में 77 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, यहां देखिए इसकी विशेषताएं:

    बैटरी पैक

    77 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II)

    580 किलोमीटर

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    2

    पावर

    510 पीएस

    टॉर्क

    725 एनएम

    ड्राइव

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल

    यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है।

    कंपेरिजन

    MG Cyberster rear

    भारत में एमजी साइबरस्टर के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई कार मौजूद नहीं है। हालांकि इसे बीएमडब्ल्यू जेड4 के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

    was this article helpful ?

    एमजी साइबरस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    और देखें on एमजी साइबरस्टर

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    एमजी साइबरस्टर ईवी की डिलीवरी हुई शुरू
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है