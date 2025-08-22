एमजी साइबरस्टर ईवी की डिलीवरी हुई शुरू

प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 06:43 pm । सोनू

एमजी साइबरस्टर एक इलेक्ट्रिक रोडस्टर है, जिसे भारत में एमजी के प्रीमियम एमजी सिलेक्ट आउटलेट के जरिए बेचा जा रहा है

एक्सटीरियर हाइलाइट में पेटल आकार की एलईडी हेडलाइट, सिजर डोर, 20-इंच अलॉय व्हील और कनेक्टेड यू-शेप एलईडी टेल लाइट शामिल है।

केबिन में फाइटर जेट से प्रेरित डैशबोर्ड लेआउट और ब्लैक व रेड थीम दी गई है।

फीचर लिस्ट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, इलेक्ट्रिक ओपन और फोल्ड होने वाली छत, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल है।

सुरक्षा के लिए 4 एयरबैग और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

ग्राहक अब हाल ही में लॉन्च हुई एमजी साइबरस्टर ईवी को घर ला सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। यह एक 2-डोर इलेक्ट्रिक रोडस्टर कार है और केवल एक वेरिएंट में आती है, इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये है। एमजी मोटर्स भारत में साइबरस्टर ईवी को एमजी सिलेक्ट आउटलेट के जरिए बेच रही है, जो देश में कंपनी का प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क है। यहां देखिए इस इलेक्ट्रिक रोडस्टर में क्या कुछ खास मिलता है।

यहां ध्यान देने वाली ये है कि जिन ग्राहकों ने साइबरस्टर ईवी को लॉन्च यानी 25 जुलाई 2025 से पहले बुक कराया है, वे इसे कम कीमत 72.49 लाख रुपये में घर ला सकते हैं।

स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

इस 2-डोर इलेक्ट्रिक रोडस्टर में आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जो सड़क पर सबका ध्यान जरूर खींचेगी। इसमें आगे की तरफ एलईडी डीआरएल के साथ पेटल आकार की एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई है, जबकि एमजी लोगो क्रोम फिनिश में है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर एक ब्लैक ग्रिल और एक्टिव एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो बैटरी पैक को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

दिलचस्प बात ये है कि साइबरस्टर ईवी भारत में सिजर डोर वाली सबसे किफायती पेशकश है। इसमें 20-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिन पर स्पोर्टी टच के लिए लाल ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें यू आकार की कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट के साथ एरो शेप के एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं।

एमजी साइबरस्टर ईवी चार एक्सटीरियर कलर: ब्लैक छत के साथ फ्लेयर रेड, ब्लैक छत के साथ न्यूक्लियर येलो, लाल छत के साथ मॉडर्न बैज और लाल छत के साथ एंडीज ग्रे में उपलब्ध है।

फाइटर जेट से प्रेरित केबिन

साइबरस्टर ईवी का केबिन एक्सटीरियर की तरह फ्यूचरिस्टिक दिखता है। इसमें फाइटर जेट से प्रेरित डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिस पर तीन स्क्रीन सेटअप (एक 7-इंच और एक 10.25-इंच ड्राइवर के लिए और एक 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए) दिया गया है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी अलग से स्क्रीन दी गई है।

स्पोर्टी लुक के लिए, स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्ट सीटों पर रेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ाई गई है। इसमें लॉन्च कंट्रोल के लिए स्टीयरिंग व्हील पर एक अलग गोल डायल है, जबकि रिजनरेटिव ब्रेकिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं।

फीचर और सेफ्टी

एमजी साइबरस्टर ईवी में इलेक्ट्रिक रूप से खुलने और फोल्ड होने वाली छत, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली हीटेड सीटें, और 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम दिया गया है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

एमजी साइबरस्टर में 77 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, यहां देखिए इसकी विशेषताएं:

बैटरी पैक 77 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II) 580 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 510 पीएस टॉर्क 725 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव

एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल

यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है।

कंपेरिजन

भारत में एमजी साइबरस्टर के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई कार मौजूद नहीं है। हालांकि इसे बीएमडब्ल्यू जेड4 के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।