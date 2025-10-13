प्रकाशित: अक्टूबर 13, 2025 07:00 pm । भानु

पहले बैच में केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध रहेगी जी 450डी की

ड्युअल 12.3 इंच स्क्रीन,18 स्पीकर वाला बर्मस्टर 3डी साउंड सिस्टम और एआर बेस्ड नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे इसमें

ट्रांसपेरेंट हुड व्यू के साथ 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर्स भी है मौजूद

अपग्रेडेड 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट दिया गया है इसमें

मर्सिडीज-बेंज ने जी 450डी को भारत में लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 2.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। जी 400डी के बंद होने के बाद एक बार फिर से भारत में जी क्लास रेंज में डीजल इंजन की वापसी हुई है। अब इसके साथ ही कंपनी की अब भारत में पहली बार इस लिजेंड्री एसयूवी को डीजल (जी 450डी), पेट्रोल (जी 63 एएमजी) और इलेक्ट्रिक (जी 580) वर्जन में पेश कर रही है। नई जी 450डी में अब जी 400डी से ज्यादा पावरफुल इनलाइन 6 डीजल इंजन दे दिया गया है और इसके डिजाइन में भी कुछ बदलाव हुए हैं। ध्यान रहे कि पहले बैच में केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध रहेगी ऐसे में यदि आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा।

कीमत

जी क्लास के सभी वर्जन की कीमत इस प्रकार से है:

वेरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) मर्सिडीज जी 450डी (डीजल) 2.90 करोड़ रुपये मर्सिडीज-एएमजी जी63 (पेट्रोल) 3.85 करोड़ रुपये मर्सिडीज जी 580 (इलेक्ट्रिक) 3.10 करोड़ रुपये

जैसा कि देखा जा सकता है कि डीजल जी क्लास इनमें से सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है।

डिजाइन

जी 450डी का पहले जैसा आइकॉनिक और बॉक्सी डिजाइन है जिससे जी क्लास काफी आइकॉनिक लगती है। हालांकि इसके डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। इसमें अब 4 हॉरिजॉन्टल लोवर्स के साथ अपडेटेड ग्रिल दे दी गई है जो पहले जी 400डी में 3 ही हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें नए डिजाइन के फ्रंट एवं रियर बंपर दिए गए हैं जहां फ्रंट बंपर पर वर्टिकल एयर इनलेट्स भी मौजूद है। एयरोडायनैमिक्स को इंप्रूव करने के लिए इसमें रूफ ऐज स्पॉयलर भी दिया गया है। इसके साथ ही इस वेरिएंट में 20 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसमें हाई शीन इफेक्ट के साथ ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग दी गई है।

इंटीरियर और फीचर्स

जी 450डी का इंटीरियर काफी प्रीमियम है जिसकी जी क्लास रेंज से वैसे भी उम्मीद रहती है। इसके केबिन में ड्युअल टोन नापा लेदर सीट्स के साथ एएमजी लाइन इंटीरियर थीम दी गई है जिससे ये अंदर से काफी प्रीमियम नजर आती है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड पर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग मैटेलिक इंसर्ट्स भी दिए गए हैं।

फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले दी गई हैं, जिनमें से इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आता है। इसमें एक ऑफ-रोड डिस्प्ले भी मौजूद है जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्थिति और पहियों के एंगल जैसी उपयोगी जानकारी दिखाता है। इसके अलावा इसमें मसाज फंक्शन वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला प्रीमियम 18-स्पीकर बर्मेस्टर 3डी साउंड सिस्टम और कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग जैसे अन्य फीचर्स भी शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें एक ट्रांसपरेंट हुड फ़ंक्शन मिलता है जो ड्राइवर को कार के बोनट के ठीक नीचे क्या है, यह देखने में मदद करता है, और ये चट्टानों या गहरे गड्ढों से निपटने के दौरान काम आता है। साथ ही इसमें लेन-कीपिंग असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग जैसे एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन

जी 450डी में जी400 डी के मुकाबले पावरफुल इंजन दिया गया है। इसमें दिया गया डीजल इंजन 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट को सपोर्ट करता है जिसके साथ 15 केडब्ल्यू का बूस्ट भी मिलता है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

मॉडल मर्सिडीज जी 450डी मर्सिडीज जी 400डी इंजन 3-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर इंजन 3-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर इंजन ड्राइवट्रेन ऑल व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ऑल व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ट्रांसमिशन 9-स्पीड एटी* 9-स्पीड एटी* पावर 367 पीएस (+37 पीएस) 330 पीएस टॉर्क 750 एनएम (+50 एनएम) 700 एनएम एक्सलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 5.8 सेकंड्स 6.4 सेकंड्स टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटे 210 किलोमीटर प्रति घंटे

एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

जी 400डी की तरह जी 450डी को लैडर फ्रेम चेसिस पर तैयार किया गया है और इसमें 3 लॉकिन्ग डिफ्रेंशियल्स दिए गए हैं मगर अब इसमें अडेप्टिव एडजस्टेबल डैंपिंग और बेहतर कंफर्ट और रिफाइनमेंट के लिए इंप्रूव्ड इंसुलेशन दे दिए गए हैं। इसके ऑफ रोड फिगर्स भी काफी अच्छे है जहां इसमें 241 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस,700 मिलीमीटर की वॉटर वेडिंग डेप्थ और क्रमश: 31 डिग्री और 30 डिग्री के एप्रोच और डिपार्चर एंगल दिए गए हैं।

कंपेरिजन

मर्सिडीज बेंज जी 450डी का सीधे तौर पर किसी दूसरी कार से मुकाबला नहीं है। ऑफ रोडिंग क्षमता को देखते हुए इसका मुकाबला जीप रैंगलर और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी कारों से किया जा सकता है जिनमें से केवल डिफेंडर में ही डीजल इंजन का विकल्प मिलता है।