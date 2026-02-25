सभी
    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा: फुल चार्ज में 792 किलोमीटर रेंज का दावा, अप्रैल में हो सकती है लॉन्च

    सीएलए इलेक्ट्रिक मर्सिडीज की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार है और यह एक वेरिएंट 250+ में मिलेगी

    प्रकाशित: फरवरी 25, 2026 12:03 pm । सोनू

    Mercedes-Benz CLA Electric

    मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक से पर्दा उठाया है। यह कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक सेडान कार है जो लॉन्च के वक्त एक वेरिएंट ‘250+’ में मिलेगी। सीएलए इलेक्ट्रिक में एक बैटरी पैक दिया गया है जिसकी फुल चार्ज में रेंज 792 किलोमीटर बताई गई है। क्या आप सोच रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में और क्या खास है? इसके बारे में हमने आगे विस्तार से बताया है:

    एक्सटीरियर

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक को लो-स्लंग कूपे सेडान जैसा लुक दिया गया है, जिसमें एक फ्लोटिंग रूफलाइन है जो पीछे की तरफ टेपर होकर अच्छे से मिली हुई है।

    • आगे की तरफ मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक में एक बंद ग्रिल पेनल के साथ चमकीले स्टार पेटर्न दिए गए हैं। पतले एलईडी हेडलैंप्स में स्टार शेप एलईडी डीआरएल के बीच में एक लाइट बार है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    छोटी-छोटी बातें: मर्सिडीज लोगो भी चमकीला है और ध्यान से देखने पर हेडलैंप के अंदर भी तीन पॉइंट वाले डीआरएल दिखते हैं।

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक कार में राइडिंग के लिए 5-स्पोक 18-इंच एयरोडायनामिक अलॉय व्हील दिए गए हैं और इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल हैं जो उपयोग में न होने पर कार की बॉडी के अंदर सपाट रहते हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    नंबर जो मायने रखते हैं:

    लंबाई: 4723 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1855 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1468 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2790 मिलीमीटर

    फ्यूल टैंक क्षमता: 101 लीटर । बूट स्पेस: 405 लीटर

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • पीछे की तरफ मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक में पूरी चौड़ाई में स्टार-थीम लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ एक एलईडी लाइट बार है जो दोनों टेल लैंप्स से आपस में जुड़ी हुई है। वहीं पीछे वाले बंपर का डिजाइन काफी क्लीन है।

    • मर्सिडीज का दावा है कि सीएलए का एयरोडायनामिक डिजाइन लगभग 0.21 के ड्रैग कोएफिशिएंट में योगदान देता है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    कलर ऑप्शन:

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए पांच कलर में उपलब्ध है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो पैटागोनिया रेड और क्लियर ब्लू है। अन्य तीन कलर: कॉस्मिक ब्लैक, पोलर व्हाइट और एल्पाइन ग्रे हैं।

    केबिन

    • सीएलए इलेक्ट्रिक के केबिन की सबसे बड़ी खासियत पूरे डैशबोर्ड पर लगा चौड़ा डिजिटल डिस्प्ले पैनल है। इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक ग्लास सरफेस पर जोड़ा गया है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • डैशबोर्ड में एक इल्लुमिनेटेड पेनल भी है जिसमें कई छोटे स्टार पेटर्न हैं, जो को-पैसेंजर साइड की तरफ चलते हैं।

    • डैशबोर्ड के दोनों तरफ गोल टर्बाइन स्टाइल एसी वेंट्स दिए गए हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    छोटी-छोटी बातें:

    को-पैसेंजर साइड में डैशबोर्ड पर स्टार पेटर्न और एसी वेंट्स में एम्बिएंट लाइटिंग इंटीग्रेटेड है, इसलिए इन्हें रोशन किया जा सकता है।

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक में थ्री-स्पोक डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल और बीच में मर्सिडीज-बेंज लोगो है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • सेंटर कंसोल में स्टोरेज एरिया के साथ एक ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश और नीचे की तरफ कपहोल्डर दिए गए हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • लेदरेट सीटों में व्हाइट और ब्लैक ड्यूल-टोन फिनिश है जिसमें कंट्रास्ट पाउडर रेड स्टिचिंग और आगे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। इसमें आप पूरा ब्लैक केबिन भी चुन सकते हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक की पीछे वाली सीटों में एक कपहोल्डर और एक फोन होल्डर के साथ फोल्ड-डाउन सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

    फीचर और सेफ्टी

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक कार में एमबी.ओएस पर चलने वाला 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, और एक एआर-बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दिया गया है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • पैसेंजर कंफर्ट के लिए इसमें आगे पावर्ड, वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें, और एक फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है।

    छोटी-छोटी बातें:

    बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ में एक खास हीट-प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो यूवी किरणों और सूरज की तेज रोशनी को फिल्टर करने के लिए है।

    • सुरक्षा के लिए सीएलए इलेक्ट्रिक में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360 डिग्री कैमरा, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    सेफ्टी स्कोर:

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और 2025 में इसका यूरो एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली और इसे 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग भी माना गया।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    बैटरी पैक

    85.5 केडब्ल्यूएच

    मोटर की संख्या

    1

    पावर

    272 पीएस

    टॉर्क

    335 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)

    6.7 सेकंड

    फुल चार्ज में रेंज का दावा

    792 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक 250+ में पीछे वाले एक्सल पर एक मोटर फिट की गई है।

    • इसमें 2-स्टेप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स गियरबॉक्स दिया गया है।

    • इसमें 800वोल्ट आर्किटेक्चर भी मिलता है जो 240किलोवॉट तक डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और महज 20 मिनट के चार्ज में 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    मर्सिडीज सीएलए इलेक्ट्रिक की कीमत करीब 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती सकती है। इसकी बुकिंग 10 मार्च को शुरू होगी और इसे अप्रैल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है।

    इसे बीवाईडी सील और किआ ईवी6 के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

