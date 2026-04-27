मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और ई-क्लास का सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च

प्रकाशित: अप्रैल 27, 2026 11:05 am । सोनू

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मर्सिडीज-बेंज ने मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास का एक स्पेशल 140-ईयर सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया है। स्पेशल एडिशन मॉडल की प्राइस क्रमश: 62.40 लाख रुपये और 82.70 लाख रुपये है। इस सेलिब्रेशन एडिशन में कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव और एक कस्टम की बॉक्स दिया गया है। इस एडिशन के हर मॉडल की केवल 140 यूनिट मिलेगी! आगे हम अतिरिक्त फीचर्स के बारे में बात करेंगे:

नया क्या है?

दोनों स्पेशल एडिशन में कुछ खास चीजें जोड़ी गई हैं, इनमें मर्सिडीज-बेंज डैश कैम, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, रियर सीट कंफर्ट कुशन, और एक खास कस्टम की बॉक्स शामिल हैं। इनके अलावा दोनों कार के डिजाइन और फीचर लिस्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

सी-क्लास ओवरव्यू

सी-क्लास के शानदार डिजाइन को बरकरार रखा गया है, इसमें 18-इंच एएमजी अलॉय व्हील, एलईडी हेडलैंप्स, और सिग्नचेर स्टार-पेटर्न ग्रिल दी गई है। अंदर की तरफ, अभी भी बेबी एस-क्लास स्टाइल केबिन है, जिसमें एक 11.9-इंच पोर्टरेट टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बर्मस्टर 3डी सराउंड साउंड, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, और मेमोरी के साथ आगे पावर्ड सीटें हैं। रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज और कंफर्ट कुशन जुड़ने से अब पीछे बैठकर सफर करने वालों का अनुभव और बेहतर हो गया है।

सेफ्टी फीचर में 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, और फुल एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है।

ई-क्लास ओवरव्यू

ई-क्लास के टॉप मॉडल की डिजाइन खासियतों में एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स, 18-इंच मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील और फ्लश डोर हैंडल शामिल हैं।

केबिन अभी भी इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है, इसमें 14.4-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और आगे वाले पैसेंजर के लिए 12.3-इंच डिस्प्ले दी गई है। अन्य प्रीमियम फीचर में बर्मस्टर 4डी ऑडियो, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, पीछे पावर्ड और रिक्लाइनिंग सीटें, और एग्जीक्यूटिव रियर कंफर्ट फीचर्स शामिल हैं, जिन्हें अब सेलिब्रेशन एडिशन एसेसरीज से और बेहतर बनाया गया है।

सुरक्षा के लिए 8 एयरबैग, एक लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और एक 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

इंजन

मर्सिडीज सी-क्लास और मर्सिडीज ई-क्लास के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी इस प्रकार है:

स्पेसिफिकेशन मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास वेरिएंट सी 200 सी 200डी सी 300 एएमजी लाइन ई 200 ई 450 ई 220 डी इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2-लीटर 4-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 3-लीटर 6-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 2-लीटर 4-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल पावर 204 पीएस 200 पीएस 258 पीएस 204 पीएस 381 पीएस 197 पीएस टॉर्क 300 टॉर्क 440 टॉर्क 400 टॉर्क 320 टॉर्क घोषणा होनी बाकी 440 टॉर्क गियरबॉक्स 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी 9-स्पीड एटी

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास का मुकाबला ऑडी ए4 और बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज से है। मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास की टक्कर ऑडी ए6 और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज एलडब्ल्यूबी से है।