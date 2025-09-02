मारुति सुजुकी विक्टोरिस नाम से आ सकती है मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार, 3 सितंबर को होगी शोकेस

प्रकाशित: सितंबर 02, 2025 10:52 am । स्तुति

मारुति विक्टोरिस को भारत में 3 सितंबर 2025 को शोकेस किया जाएगा और इसे मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जा सकता है

मारुति अपनी नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से 3 सितंबर को पर्दा उठाएगी, जिसे मारुति ब्रेजा और मारुति ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। इस अपकमिंग कार को मारुति की एरीना डीलरशिप्स के जरिए बेचा जाएगा। सामने आई रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि इसे 'मारुति विक्टोरिस' नाम भी दिया जा सकता है, जिसे पहले 'मारुति एस्कुडो' कहा जा रहा था। हालांकि, यह अभी भी कंफर्म नहीं है कि यह गाड़ी किस नाम से आएगी। मारुति ने भारत में 'विक्टोरिस' और 'एस्कुडो' दोनों नाम पेटेंट करवाए हैं।

सामने आए स्पाय शॉट में इस गाड़ी से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। नई मारुति कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे आगे :-

मारुति विक्टोरिस से जुड़ी जानकारी

मारुति विक्टोरिस एक 2-रो कार होगी जो कि ग्रैंड विटारा से थोड़ी बड़ी होगी, जबकि इसका साइज हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के बराबर होगा। यह गाड़ी काफी हद तक कवर से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें इसकी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल सकी। इस गाड़ी में उठा हुआ बोनट और ई विटारा जैसा पतला हेडलाइट सेटअप दिया गया है। इसमें पतली क्लैडिंग और टाटा कर्व की तरह स्लीक एलईडी टेललाइट सेटअप दिया जा सकता है।

केबिन के अंदर इसमें मॉडर्न डैशबोर्ड लेआउट के साथ फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नजर आया है। इसमें फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा और कुछ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर भी दिए जा सकते हैं।

मारुति विक्टोरिस : संभावित इंजन ऑप्शन

मारुति ने फिलहाल विक्टोरिस में दिए जाने वाले इंजन ऑप्शन की जानकारी साझा नहीं की है, अनुमान है कि इसमें ग्रैंड विटारा एसयूवी जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां देखें इसकी जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 137 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 121.5 एनएम ट्रांसमिशन* 5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी

*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन; ईसीवीटी = इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअस वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

अनुमान है कि इसमें टाटा और हुंडई कारों की तरह सीएनजी ऑप्शन के साथ डुअल-सिलेंडर सेटअप दिया जा सकता है जिससे इसमें ज्यादा बूट स्पेस मिल सकेगी।

मारुति विक्टोरिस : कीमत और मुकाबला

चूंकि इसे एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जा सकता है, मारुति विक्टोरिस की कीमत नेक्सा शोरूम के जरिए बेची जाने वाली ग्रैंड विटारा से कम रखी जा सकती है। वर्तमान में ग्रैंड विटारा की कीमत 11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी से रहेगा।

