मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई/जेडएक्सआई(ओ) वेरिएंट से हटाया गया एक फीचर, कीमत में कोई बदलाव नहीं

मारुति विक्टोरिस भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बिल्कुल नई कार है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इसे मारुति की एरिना डीलरशिप चेन के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

हाल ही में, कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में विक्टोरिस की कीमतों में बढ़ोतरी का दावा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि और उससे ऊपर के वेरिएंट लगभग 15,000 रुपये महंगे हो गए हैं। हालांकि, यह सच नहीं है और विक्टोरिस की इंट्रोडक्ट्री प्राइस0 में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, मारुति ने इस एसयूवी के जेडएक्सआई और जेडएक्सआई (ओ) वेरिएंट से एक फीचर हटा दिया है।

फैक्ट चैक

मारुति की आधिकारिक वेबसाइट पर अब जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट के डुअल-टोन वेरिएंट की कीमतें डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाई देती है। मोनोटोन वेरिएंट की कीमतों के लिए, आपको मेटैलिक और डुअल-टोन विकल्पों के बीच टॉगल करना होगा। चूंकि डुअल-टोन शेड्स की कीमत लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा है, इसलिए कई सूत्रों ने इसे कीमत में बढ़ोतरी बताया है। हालांकि, सिंगल-टोन वेरिएंट की कीमतें नहीं बदली हैं जिसका मतलब है कि विक्टोरिस की इंट्रोडक्ट्री प्राइस अभी भी लागू हैं।

हमने विक्टोरिस की वेरिएंट-अनुसार कीमत की लिस्ट नीचे दी है, जिसमें मोनोटोन और डुअल-टोन दोनों वेरिएंट शामिल हैं:

पेट्रोल मैनुअल

वेरिएंट कीमत एलएक्सआई 10.50 लाख रुपये वीएक्सआई 11.78 लाख रुपये जेडएक्सआई 13.57 लाख रुपये जेडएक्सआई ड्युअल टोन 13.72 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई (ओ) 14.23 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस 15.24 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ड्युअल टोन 15.39 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस (ओ) 15.82 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) ड्युअल टोन 15.97 लाख रुपये (+ 15,000)

सीएनजी

वेरिएंट कीमत एलएक्सआई 11.50 लाख रुपये वीएक्सआई 12.80 लाख रुपये जेडएक्सआई 14.57 लाख रुपये जेडएक्सआई ड्युअल टोन 14.72 लाख रुपये (+ 15,000)

पेट्रोल ऑटोमैटिक

वेरिएंट कीमत वीएक्सआई ऑटोमैटिक 13.36 लाख रुपये जेडएक्सआई ऑटोमैटिक 15.13 लाख रुपये जेडएक्सआई ऑटोमैटिक ड्युअल टोन 15.28 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई (ओ) ऑटोमैटिक 15.64 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) ऑटोमैटिक ड्युअल टोन 15.79 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक 17.19 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक ड्युअल टोन 17.34 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस (ओ) 17.77 लाख रुपये जेडएक्स प्लस (ओ) ड्युअल टोन 17.92 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी 18.64 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी ड्युअल टोन 18.79 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस (ओ) एडब्ल्यूडी 19.22 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) एडब्ल्यूडी ड्युअल टोन 19.37 लाख रुपये (+ 15,000)

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

वेरिएंट कीमत वीएक्सआई हाइब्रिड 16.38 लाख रुपये जेडएक्सआई हाइब्रिड 17.80 लाख रुपये जेडएक्सआई हाइब्रिड ड्युअल टोन 17.95 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई (ओ) हाइब्रिड 18.39 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) हाइब्रिड ड्युअल टोन 18.54 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस हाइब्रिड 19.47 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस हाइब्रिड ड्युअल टोन 19.62 लाख रुपये (+ 15,000) जेडएक्सआई प्लस (ओ) हाइब्रिड 19.99 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) हाइब्रिड ड्युअल टोन 19.99 लाख रुपये (+ 15,000)

कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्सशोरूम दिल्ली के अनुसार

जैसा कि ऊपर दी गई प्राइस लिस्ट में देखा जा सकता है, लगभग सभी ड्यूल-टोन वेरिएंट अपने सिंगल-टोन वेरिएंट से 15,000 रुपये ज़्यादा महंगे हैं। गौरतलब है कि मारुति विक्टोरिस के टॉप-वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतें सिंगल टोन और ड्यूल-टोन, दोनों ही वर्जन के लिए बदली नही है।

हटाया गया है एक फीचर

मारुति विक्टोरिस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कारमेकर ने मिड-वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई (ओ) से लेदरेट सीटें हटा दी हैं। ये अब केवल टॉप-वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में ही उपलब्ध रहेंगी । इसके अलावा, फ़ीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा ही है। आप इस स्टोरी में विक्टोरिस के वेरिएंट-अनुसार फ़ीचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकते हैं।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

इस एसयूवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच की पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक्टिव कूलिंग वाला वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक एसी और 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 60 वॉट सपोर्ट वाले यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पावर्ड टेलगेट दिए गए हैं।

इसके सेफ्टी पैकेज में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक शामिल हैं। यह मारुति की पहली ऐसी कार है जिसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और अन्य कई फीचर्स शामिल हैं।

विक्टोरिस ने भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

इंजन एवं ट्रांसमिशन

मारुति विक्टोरिस में तीन तरह के पावरट्रेन ​विकल्प दिए गए है जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

मुकाबला

इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।