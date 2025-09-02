मारुति विक्टोरिस (एस्कुडो) से कल उठेगा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास
प्रकाशित: सितंबर 02, 2025 11:29 pm
मारुति विक्टोरिस (जिसे एस्कुडो भी कहा जा सकता है) कंपनी की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से रहेगा
मारुति सुजुकी भारत में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को 3 सितंबर 2025 को पेश करेगी। इसे मारुति एस्कुडो या मारुति विक्टोरिस नाम दिया जा सकता है। इस नई एसयूवी को मारुति ब्रेजा और मारुति ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया जाएगा और इसे सुजुकी के नए ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह मारुति ग्रैंड विटारा से किफायती होगी और इसमें इससे ज्यादा फीचर दिए जा सकते हैं, और इसे मारुति के एरीना आउटलेट के बेचा जाएगा। यहां देखिए इससे जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए:
डिजाइन
एस्कुडो/विक्टोरिस का डिजाइन ग्रैंड विटारा से प्रेरित हो सकता है, लेकिन टेस्ट मॉडल की तस्वीरों से पता चला है कि ये ज्यादा ऊंची होगी और कम बॉडी क्लेडिंग के साथ साफ-सुथरी दिखेगी। यह ग्रैंड विटारा से थोड़ी बड़ी होगी और इसमें बैठने के लिए दो पंक्ति में सीटें मिलेगी। एसयूवी कार में नई डिजाइन के अलॉय व्हील और पतले एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जो इसे अपने बड़े मॉडल से अलग दिखाने में मदद करेंगे।
केबिन और फीचर
एस्कुडो के केबिन में नया डैशबोर्ड लेआउट और एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन यूनिट दी जाएगी। इसके प्रमुख फीचर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक प्रीमियम आर्कमी-ट्यून्ड साउंड सिस्टम, और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ और आगे वेंटिलेटेड सीट जैसे कुछ प्रीमियम फीचर भी दिए जा सकते हैं।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एसयूवी कार में छह एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक 360 डिग्री कैमरा, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।
इंजन
मारुति एस्कुडो में जाना-पहचाना माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इजन, नए ड्यूल-सिलेंडर सेटअप के साथ सीएनजी विकल्प, और एक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है, जो ग्रैंड विटारा में पहले से उपलब्ध है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल
|
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल
|
1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
पावर
|
103 पीएस
|
116 पीएस (संयुक्त)
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
137 एनएम
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
121.5 एनएम
|
गियरबॉक्स*
|
5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड एमटी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
संभावित प्राइस और कंपेरिजन
मारुति एस्कुडो या विक्टोरिस को कंपनी के एरिना आउटलेट के जरिए बेचा जाएगा। इसकी कीमत 9.7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और टाटा कर्व से रहेगा।