    मारुति विक्टोरिस के कौनसे वेरिएंट में नहीं मिलेगा एडीएएस फीचर? जानिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 16, 2025 05:09 pm । भानु

    105 Views
    मारुति विक्टोरिस को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जिसकी शुरूआती कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसका एक्सटीरियर काफी स्लीक है और इंटीरियर काफी अपमार्केट है और विक्टोरिस में कुछ ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिलने जा रहे हैं जिसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी शामिल है। 

    हालांकि,विक्टोरिस में ये फीचर किसी खास ही वेरिएंट में दिया गया है जिसके बारे में आप जानेंगे आगे:

    मारुति विक्टोरिस में एडीएएस: केवल एक ही इंजन विकल्प के साथ मिलेगा ये फीचर

    दूसरी कारों की तरह मारुति विक्टोरिस में एडीएएस का फीचर केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई  (ओ) वेरिएंट्स में ही दिया गया है। ये फीचर केवल इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मॉडल के साथ ही दिया गया है। यदि आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्प के साथ विक्टोरिस के दूसरे इंजन विकल्प लेने पर विचार कर रहे हैं तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। 

    चूंकि ये फीचर मारुति की किसी कार में पहली बार मिलने जा रहा है ऐसे में हमारा मानना है कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के  साथ भी ये फीचर देना चाहिए था भले ही फिर चाहे कीमत ज्यादा ही क्यों ना रख दी जाती। 

    मारुति विक्टोरिस के एडीएएस फीचर में क्या दिया गया है खास?

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस का एडीएएस सूट एक लेवल 2 सिस्टम है और ये राडार और कैमरा की मदद से आगे के रास्ते को स्कैन करते हैं। इस सिस्टम के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    विक्टोरिस का एडीएएस हमारी सड़कों पर कैसे करेगा काम? ये जानने के लिए बने रहे कारदेखो के साथ क्योंकि हम 19 सितंबर को आपके लिए इसका फर्स्ट ड्राइव रिव्यू लेकर आएंगे।

    मारुति विक्टोरिस:अन्य फीचर्स 

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर और रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट भी दिए गए हैं।

    एडीएएस के अलावा, यात्री सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। 

    पावरट्रेन विकल्प

    मारुति विक्टोरिस में एक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और एक सीएनजी विकल्प दिया गया है, जिनकी जानकारी इस प्रकार हैः

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड 

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    116 पीएस (संयुक्त)

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    137 एनएम

    121.5 एनएम

    गियरबॉक्स*

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    विक्टोरिस भारत में मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जो इसके बूट स्पेस को नहीं घेरता है।

    कीमत एवं कंपेरिजन

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम,पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।

