जनवरी 2026 कार सेल्स रिपोर्ट : मारुति सुजुकी मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा गंवाने के बावजूद टॉप पर रही, टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को पीछे छोड़ा

46 Views

प्रकाशित: फरवरी 05, 2026 11:17 am । स्तुति

Write a कमेंट

जनवरी 2026 का महीना भारत के कार बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। पिछले महीने कई सारी गाड़ियों को नए अपडेट मिले जिसके चलते कार कंपनियों की सेल्स में पिछले महीने और पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दर्ज की गई। मारुति सुजुकी जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में टॉप पर रही, जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई को लिस्ट में क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी पोजिशन मिली। यहां हमने जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-

रैंक कंपनी जनवरी 2026 दिसंबर 2025 जनवरी 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) जनवरी 2026 में मार्केट शेयर (%) 1 मारुति सुजुकी 174529 178646 173599 -2.3 0.5 38.6 2 टाटा मोटर्स 70222 50046 48075 40.3 46.1 15.5 3 महिंद्रा 63510 50946 50659 24.7 25.4 14 4 हुंडई 59107 42416 54003 39.4 9.5 13 5 टोयोटा 30630 34159 26178 -10.3 17 6.8 6 किआ 27603 18659 25025 47.9 10.3 6.1 7 होंडा 6193 5807 6103 6.6 1.5 1.4 8 स्कोडा 5739 5567 4133 3.1 38.9 1.3 9 एमजी 4843 6500 4455 -25.5 8.7 1.1 10 रेनो 3715 3845 2780 -3.4 33.6 0.8

जनवरी 2026 में मारुति सुजुकी ने 1.74 लाख से ज्यादा कारें बेचीं। कंपनी की मंथली और सालाना सेल्स लगभग एक जैसी बनी हुई है, जिसमें मामूली बदलाव नजर आ रहे हैं। मामूली गिरावट के बावजूद मारुति चार्ट में सबसे टॉप पर रही, लेकिन कंपनी ने मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, जिससे इसकी मौजूदा हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से कम हो गई है।

टाटा मोटर्स की जनवरी 2026 में सबसे अच्छी परफॉरमेंस रही। पिछले महीने कंपनी ने अपनी 70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो कि दिसंबर 2025 के मुकाबले 20,000 यूनिट्स ज्यादा रहीं। इसकी मासिक सेल्स में 40.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कंपनी ने महिंद्रा को पीछे छोड़कर मार्केट में दूसरी पोजिशन हासिल कर ली है।