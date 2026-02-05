जनवरी 2026 कार सेल्स रिपोर्ट : मारुति सुजुकी मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा गंवाने के बावजूद टॉप पर रही, टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को पीछे छोड़ा
जनवरी 2026 में किआ इंडिया की मासिक सेल्स में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई
प्रकाशित: फरवरी 05, 2026 11:17 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
जनवरी 2026 का महीना भारत के कार बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। पिछले महीने कई सारी गाड़ियों को नए अपडेट मिले जिसके चलते कार कंपनियों की सेल्स में पिछले महीने और पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दर्ज की गई। मारुति सुजुकी जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में टॉप पर रही, जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई को लिस्ट में क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी पोजिशन मिली। यहां हमने जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-
|
रैंक
|
कंपनी
|
जनवरी 2026
|
दिसंबर 2025
|
जनवरी 2025
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
जनवरी 2026 में मार्केट शेयर (%)
|
1
|
मारुति सुजुकी
|
174529
|
178646
|
173599
|
-2.3
|
0.5
|
38.6
|
2
|
टाटा मोटर्स
|
70222
|
50046
|
48075
|
40.3
|
46.1
|
15.5
|
3
|
महिंद्रा
|
63510
|
50946
|
50659
|
24.7
|
25.4
|
14
|
4
|
हुंडई
|
59107
|
42416
|
54003
|
39.4
|
9.5
|
13
|
5
|
टोयोटा
|
30630
|
34159
|
26178
|
-10.3
|
17
|
6.8
|
6
|
किआ
|
27603
|
18659
|
25025
|
47.9
|
10.3
|
6.1
|
7
|
होंडा
|
6193
|
5807
|
6103
|
6.6
|
1.5
|
1.4
|
8
|
स्कोडा
|
5739
|
5567
|
4133
|
3.1
|
38.9
|
1.3
|
9
|
एमजी
|
4843
|
6500
|
4455
|
-25.5
|
8.7
|
1.1
|
10
|
रेनो
|
3715
|
3845
|
2780
|
-3.4
|
33.6
|
0.8
-
जनवरी 2026 में मारुति सुजुकी ने 1.74 लाख से ज्यादा कारें बेचीं। कंपनी की मंथली और सालाना सेल्स लगभग एक जैसी बनी हुई है, जिसमें मामूली बदलाव नजर आ रहे हैं। मामूली गिरावट के बावजूद मारुति चार्ट में सबसे टॉप पर रही, लेकिन कंपनी ने मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, जिससे इसकी मौजूदा हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से कम हो गई है।
-
टाटा मोटर्स की जनवरी 2026 में सबसे अच्छी परफॉरमेंस रही। पिछले महीने कंपनी ने अपनी 70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो कि दिसंबर 2025 के मुकाबले 20,000 यूनिट्स ज्यादा रहीं। इसकी मासिक सेल्स में 40.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कंपनी ने महिंद्रा को पीछे छोड़कर मार्केट में दूसरी पोजिशन हासिल कर ली है।
-
पिछले महीने महिंद्रा अपनी 63,000 गाड़ियां बेचने में कामयाब रही। इसकी मासिक सेल्स में 24.7 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 25.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे इसकी एसयूवी कारों की पॉपुलेरिटी का पता चलता है।
-
जनवरी 2026 में हुंडई ने अपनी 59,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। दिसंबर 2025 के मुकाबले पिछले महीने कंपनी की मासिक सेल्स 39.4 प्रतिशत बढ़ी है। इसकी सालाना सेल्स में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जो लगातार रिकवरी और बेहतर मासिक परफॉर्मेंस की ओर इशारा करता है।
-
बीते महीने किआ अपनी 27,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचने में कामयाब हुई। जनवरी 2026 में इसकी मासिक सेल्स में सबसे ज्यादा 47.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। हाल ही में कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार किआ सेल्टोस को अपडेट किया है। अब देखना यह होगा कि क्या इसकी लॉन्चिंग से कंपनी के सेल्स आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी।
-
टोयोटा की मंथली सेल्स में 10.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। जनवरी 2026 में कंपनी अपनी 30,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचने में सक्षम रही। इसकी सालाना सेल्स 17 प्रतिशत बढ़ी है।
-
एक पॉपुलर मॉडल होंडा सिटी में लोगों की रूचि हम होने के बावजूद होंडा को मामूली फायदा हुआ है, इसकी मासिक सेल्स 6.6 प्रतिशत बढ़ी है और सालाना सेल्स में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
स्कोडा इंडिया की सेल्स जनवरी 2026 में पिछले महीने या पिछले साल के जैसी ही रही है। 5,700 से ज्यादा गाड़ियां बिकने के बावजूद कंपनी की मासिक सेल्स में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कंपनी ने कुशाक फेसलिफ्ट को अपडेट करके कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बड़ी छलांग लगाई है।
-
एमजी को मासिक सेल्स में 25 प्रतिशत की भारी गिरावट से एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने पिछले महीने 4,800 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। एमजी की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसकी पॉपुलर विंडसर ईवी को जाता है। एमजी लाइनअप के आईसीई मॉडल्स में बड़े अपडेट होने फिलहाल बाकी हैं, हाल ही में केवल हेक्टर को ही नया अपडेट मिला है।
-
रेनो लिस्ट की आखिरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। पिछले महीने रेनो ने अपनी 3,700 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जिसके चलते इसकी मासिक सेल्स में 3.4 प्रतिशत की कमी आई है। जल्द रेनो अपनी 'डस्टर' एसयूवी को नए अपडेट के साथ मार्केट में फिर से लेकर आने वाली है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या नई डस्टर के आने से कंपनी की सेल्स बढ़ती है या नहीं। 2026 रेनो डस्टर को मार्च के मिड में लॉन्च किया जाएगा।