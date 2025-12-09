नवंबर 2025 में मारुति ने टाटा, महिंद्रा और हुंडई की कुल बिक्री से ज्यादा कारें बेचीं
संशोधित: दिसंबर 09, 2025 12:10 pm | स्तुति
अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर में कारों की मासिक सेल्स में गिरावट आई है, जिसमें स्कोडा, टोयोटा और महिंद्रा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है
नवंबर 2025 में भारत की टॉप 10 कार बनाने वाली कंपनियों ने 4.10 लाख से ज्यादा कारें बेचीं। हालांकि, फेस्टिव सीजन खत्म होने की वजह से अक्टूबर 2025 के मुकाबले यह आंकड़े कम हो गए। मारुति इकलौती ऐसी कार बनाने वाली कंपनी रही जिसने 1.7 लाख से ज्यादा कारें बेचीं और फिर इसके बाद टाटा, महिंद्रा और हुंडई 50,000 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहीं। यहां हमने नवंबर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-
|
कंपनी
|
नवंबर 2025
|
अक्टूबर 2025
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
नवंबर 2024
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
मारुति सुजुकी
|
170971
|
176318
|
-3
|
141312
|
21
|
टाटा
|
57436
|
61134
|
-6
|
47063
|
22
|
महिंद्रा
|
56336
|
71624
|
-21.3
|
46222
|
21.9
|
हुंडई
|
50340
|
53792
|
-6.4
|
48246
|
4.3
|
टोयोटा
|
30085
|
40257
|
-25.3
|
25183
|
19.5
|
किआ
|
25489
|
29556
|
-13.8
|
20600
|
23.7
|
एमजी
|
5754
|
6397
|
-10.1
|
6019
|
-4.4
|
स्कोडा
|
5491
|
8252
|
-33.5
|
2886
|
90.3
|
होंडा
|
5204
|
6394
|
-18.6
|
5005
|
4
|
रेनो
|
3662
|
4672
|
-21.6
|
2811
|
30.3
मारुति एक बार फिर सेल्स चार्ट में टॉप पर जगह बनाने में कामयाब हुई। नवंबर 2025 में कंपनी ने 1.71 लाख से ज्यादा कारें बेचीं। इसकी मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। नवंबर 2024 के मुकाबले इसकी सेल्स 21 प्रतिशत बढ़ी है।
नवंबर 2025 में टाटा मोटर्स 57,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। इसकी मासिक सेल्स में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। नई टाटा सिएरा की बुकिंग शुरू होने के साथ कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है।
महिंद्रा ने नवंबर 2025 में 56,000 कारें बेचीं, लेकिन पिछले महीने कंपनी की मासिक सेल्स में 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही महिंद्रा नवंबर 2025 में तीसरी पोजिशन पर आ पहुंची है।
नवंबर 2025 में हुंडई इंडिया ने करीब 50,000 कारें बेचीं और इसकी मासिक सेल्स में 6.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसकी सालाना सेल्स में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
टोयोटा की पिछले महीने करीब 30,000 कारें बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।
नवंबर 2025 में किआ 25,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ छठी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। इसकी मासिक सेल्स में 13.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स में 2024 के मुकाबले 23.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कंपनी न्यू जनरेशन सेल्टोस पर भी काम कर रही है, ऐसे में इसकी सेल्स आने वाले महीनों में बढ़ भी सकती है।
एमजी ने पिछले महीने 5,700 कारें बेचीं। इसकी मासिक सेल्स में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि, इसकी सालाना सेल्स में 4.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एमजी की ज्यादातार सेल्स विंडसर ईवी की वजह से हुई है, जो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है।
नवंबर 2025 में स्कोडा ने करीब 5,500 कारें बेचीं। इसकी मासिक सेल्स में 33.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 90 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें स्कोडा कायलाक का योगदान सबसे ज्यादा रहा है।
होंडा 5,200 यूनिट्स की बिक्री के साथ नौवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, रेनो ने पिछले महीने 3700 कारें बेचीं और इसकी मासिक सेल्स में 21.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।