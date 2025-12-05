मारुति ई विटारा vs महिंद्रा बीई 6: कौनसी इलेक्ट्रिक कार है ज्यादा सुरक्षित?

प्रकाशित: दिसंबर 05, 2025 01:08 pm । सोनू

भारत एनकैप से दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन दोनों एसयूवी के परिणाम पर गौर करने पर आपको सही स्कोर का पता चलेगा

हाल ही में भारत एनकैप ने मारुति ई विटारा का क्रैश टेस्ट किया है और इस टेस्ट में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और इसी के साथ यह अब तक कि सबसे सुरक्षित मारुति कार बन गई है। जब हम सेफ कार की बात करते हैं तो हम महिंद्रा बीई 6 को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी टक्कर मारुति ई विटारा से है। यहां हमने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर के आधार पर मारुति ई विटारा और महिंद्रा बीई 6 का कंपेरिजन किया है। तो दोनों में से कौनसी इलेक्ट्रिक कार ज्यादा सुरक्षित है, जानेंगे आगे:

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

यहां देखिए ई विटारा और बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी दोनों की भारत एनकैप रेटिंग और स्कोर:

पैरामीटर मारुति ई विटारा महिंद्रा बीई 6 वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क पैसेंजर सेफ्टी स्कोर 31.49/ 32 पॉइंट 31.97/ 32 पॉइंट फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.49/ 16 पॉइंट 15.97/ 16 पॉइंट साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 16/ 16 पॉइंट 16/ 16 पॉइंट साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट (पोल) ठीक ठीक चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड सेफ्टी स्कोर 43/ 49 पॉइंट 45/ 49 पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24/ 24 पॉइंट 24/ 24 पॉइंट सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/ 12 पॉइंट 12/ 12 पॉइंट व्हीकल असेसमेंट स्कोर 7/ 13 पॉइंट 9/ 13 पॉइंट

मारुति ई विटारा भारत एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

मारुति ई विटारा में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, थाई, और पैर को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। वहीं छाती और टिबिया की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ बताया गया।

फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टस्ट में इलेक्ट्रिक एसयूवी ने आगे वाले पैसेंजर के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी। साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट और साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस सहित सभी बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

अगर आप 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी पर हुए क्रैश टेस्ट परिणाम पर गौर करें, तो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में क्रमश: 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट मिले।

मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा का ज्यादा सख्त यूरो एनकैप द्वारा भी क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इसे भारत एनकैप की तुलना में थोड़ा कम स्कोर मिला।

महिंद्रा बीई 6 भारत एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

बीई 6 में फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में सिर, गर्दन, पेल्विस, थाई, पैर और बाईं टिबिया को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि दाईं टिबिया को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली। बीई 6 में आगे वाले पैसेंजर के ऊपर बताए सभी बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में साइड इंपेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट के परिणाम साइड इंपेक्ट टेस्ट के समान थे।

महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ फेस वाली चाइल्ड सीट इंस्टॉल की गई थी। इसमें 3 साल के बच्चे का डायनामिक स्कोर 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट रहा, वहीं 18 महीने के बच्चे का डायनामिक स्कोर 8 में से 8 पॉइंट और 4 में से 4 पॉइंट था।

निष्कर्ष

फ्रंटल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक कार में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को उच्च सेफ्टी स्कोर मिला और इसकी रेंज ‘अच्छे’ से ‘पर्याप्त’ सुरक्षा थी। दोनों कार में दो वयस्क पैसेंजर के लगभग सभी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी का 3 साल और 18 महीने के बच्चे की डमी के लिए डायनामिक स्कोर पूरे पॉइंट थे। हालांकि बीई 6 को ज्यादा बेहतर व्हीकल असेसमेंट स्कोर मिला, जिससे इसका बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर मारुति ई विटारा से ज्यादा बेहतर था।

सेफ्टी फीचर

मारुति और महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के कॉमन सेफ्टी फीचर में सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

मारुति ई विटारा के वेरिएंट अनुसार फीचर की खबर पढ़ने के बाद आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ज्यादा थ्रिल पसंद है और आम इलेक्ट्रिक गाड़ी से अलग दिखना चाहते हैं तो आप हाल ही में लॉन्च हुआ महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन देख सकते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

मारुति ने ई विटारा की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि अनुमान है कि इसकी प्राइस 17 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है। महिंद्रा बीई 6 के अलावा, मारुति ई विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी से रहेगा। हमने मुकाबले में मौजूदा कारों से मारुति ई विटारा का साइज कंपेरिजन भी किया है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौनसी कार ज्यादा बड़ी है।

वहीं महिंद्रा बीई 6 की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 27.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति इलेक्ट्रिक कार के साथ-साथ ऊपर बताई गई दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी से है।