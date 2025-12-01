मारुति ई विटारा भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

प्रकाशित: दिसंबर 01, 2025 11:55 am । स्तुति

ई विटारा में ‘विटारा’ मॉनिकर दिया गया है, लेकिन यह एक ग्राउंड अप ईवी है और केवल ग्रैंड विटारा का इलेक्ट्रिक वर्जन ही नहीं है

मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को भारत में कल लॉन्च करने जा रही है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पर्दा उठा था। यदि आप मारुति ई विटारा के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां इससे जुड़ी पांच बातों के बारे में जान सकते हैं :-

मारुति ई विटारा : एक्सटीरियर

बहुत से लोग इसके नाम की वजह से इसे इलेक्ट्रिक ग्रैंड विटारा समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ग्राउंड अप ईवी है और यह इसके अलग डिजाइन से साफ पता चलता है। ई विटारा अपने बड़े बंपर की वजह से दमदार एसयूवी कार लगती है, लेकिन इसमें स्लीक वाय-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, शार्प हेडलैंप्स और कई सारे कट व क्रीज लाइन जैसे मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें चौड़े व्हील आर्क और डोर क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें आगे की तरह चौड़ा बंपर, वाय-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स के साथ रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं।

मारुति ई विटारा : इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें नई डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है जो मारुति की किसी कार में अब तक देखने को नहीं मिली है। इसमें डुअल-टोन कलर थीम दी गई है, जहां डैशबोर्ड और सीटों पर डुअल टोन ब्लैक और टैन फिनिश मिलती है।

इसमें नई 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील डिजाइन, कई सारे ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट, सेमी लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है।

मारुति ई विटारा : फीचर और सेफ्टी

मारुति ई विटारा गाड़ी में डुअल स्क्रीन सेटअप (10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम और 10.1-इंच ड्राइवर डिस्प्ले), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ इंफिनिटी साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए जाएंगे।

इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ, 10-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स, और पीएम2.5 केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर भी मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमए), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए जाएंगे। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में ई विटारा को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जाएगा जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर मिलेंगे।

मारुति ई विटारा : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

मारुति ई विटारा भारतीय वर्जन में दो पावरट्रेन ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन : 49केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच मिलेंगे। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 49केडब्लूएच भी 61केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 193 एनएम 193 एनएम सर्टिफाइड रेंज (डब्लुएलटीपी) 344 किलोमीटर 426 किलोमीटर ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी* एफडब्लूडी

* एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

ई विटारा अंतरराष्ट्रीय वर्जन में ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप भी दिया गया है, जो भारतीय वर्जन में नहीं मिलेगा।

मारुति ई विटारा कार एसी और डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार होंगे :-

चार्जिंग टाइप 49केडब्ल्यूएच 61केडब्ल्यूएच 7 किलोवाट एसी होम चार्जर (10-100 प्रतिशत) 6.5 घंटे 9 घंटे 11 किलोवाट एसी होम चार्जर (10-100 प्रतिशत) 4.5 घंटे 5.5 घंटे डीसी फास्ट चार्जिंग (10-80 प्रतिशत) 45 मिनट 45 मिनट

संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6 और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।