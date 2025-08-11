जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा और मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी

सभी
नई
पुरानी कार
    जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा और मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी

    प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 12:42 pm । सोनू

    63 Views
    • Write a कमेंट

    इस लिस्ट की 15 कार में से अधिकांश की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री बढ़ी है, जिसमें महिंद्रा थार की सालाना ग्रोथ सबसे ज्यादा रही

    Maruti Dzire Beats Hyundai Creta And Maruti Ertiga To Emerge As The Best-selling Car In July 2025 Sales

    हाल ही में हमने जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनाई थी, जिसमें मारुति सुजुकी पहले नंबर पर थी। अब हमने जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली वाली टॉप 15 कार की लिस्ट बनाई है और इसमें 20,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री के साथ मारुति डिजायर नंबर एक पोजिशन पर है। यहां देखिए इस लिस्ट में और कौन-कौनसी कारें शामिल है:

    रेंक

    मॉडल

    जुलाई 2025

    जून 2025

    जुलाई 2024

    मासिक ग्रोथ (%)

    सालाना ग्रोथ (%)

    1

    मारुति डिजायर

    20,895

    15,484

    11,647

    35

    79

    2

    हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत)

    16,898

    15,786

    17,350

    7

    -3

    3

    मारुति अर्टिगा

    16,604

    14,151

    15,701

    17

    6

    4

    मारुति वैगन आर

    14,710

    12,930

    16,191

    14

    -9

    5

    मारुति स्विफ्ट

    14,190

    13,275

    16,854

    7

    -16

    6

    मारुति ब्रेजा

    14,065

    14,507

    14,676

    -3

    -4

    7

    महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत)

    13,747

    12,740

    12,237

    8

    12

    8

    मारुति फ्रॉन्क्स

    12,872

    9,815

    10,925

    31

    18

    9

    टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत)

    12,825

    11,602

    13,902

    11

    -8

    10

    मारुति बोलेरो

    12,503

    8,966

    9,309

    39

    34

    11

    मारुति ईको

    12,341

    9,340

    11,916

    32

    4

    12

    टाटा पंच (पंच ईवी समेत)

    10,785

    10,446

    16,121

    3

    -33

    13

    महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)

    9,845

    9,542

    4,385

    3

    125

    14

    टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा + हाईक्रॉस)

    9,119

    8,802

    9,912

    4

    -8

    15

    टायोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    8,814

    7,462

    7,419

    18

    19

    Maruti Dzire front

    • जुलाई 2025 में मारुति डिजायर की करीब 21,000 यूनिट बिकी। इसकी सालाना आधार पर बिक्री में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि मासिक आधार पर बिक्री 35 प्रतिशत तक बढ़ी है।

    Hyundai Creta front quarter image

    • हुंडई क्रेटा दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और बीते महीने इसकी करीब 17000 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक की बिक्री भी शामिल है।

    Maruti Ertiga

    • जुलाई 2025 में मारुति अर्टिगा की 16,600 से ज्यादा यूनिट बिकी। एमपीवी कार की मासिक बिक्री में 17 प्रतिशत और सालाना बिक्री में 6 प्रतिशत तक का इजाफ हुआ।

    Maruti WagonR Front

    • मारुति वैगन आर 14,700 से ज्यादा यूनिट के साथ सेल्स चार्ट में चौथे नंबर पर थी। इस हैचबैक कार की मासिक आधार पर बिक्री में 14 प्रतिशत इजाफा हुआ, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 9 प्रतिशत तक कम हुई।

    Maruti Swift

    • जुलाई 2025 में मारुति स्विफ्ट की करीब 14,200 यूनिट बिकी। इसकी मासिक सेल्स में 7 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ, जबकि सालाना आधार पर बिक्री करीब 16 प्रतिशत कम हुई।

    Maruti Brezza

    • जुलाई में मारुति ब्रेजा की 14,000 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी, लेकिन मासिक और सालाना दोनों सेल्स में कुछ गिरावट दर्ज हुई।

    Mahindra Scorpio N Front

    • महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री 13,800 यूनिट के करीब रही। इसकी बिक्री में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों मॉडल की सेल्स शामिल है। स्कॉर्पियो गाड़ी की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत तक इजाफा हुआ।

    Maruti Fronx front design

    • करीब 12,900 यूनिट बिक्री के साथ मारुति फ्रॉन्क्स की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमश: 31 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    Tata Nexon EV

    • मारुति क्रॉसओवर के साथ टाटा नेक्सन नौवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने नेक्सन कार की 12,825 यूनिट बिकी जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन की बिक्री भी शामिल है। टाटा एसयूवी कार की मासिक सेल्स 11 प्रतिशत तक बढी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।

    Maruti Baleno

    • मारुति बलेनो दसवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इसकी 12,500 से ज्यादा यूनिट बिकी। हैचबैक कार की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री 30 और 40 प्रतिशत के बीच बढ़ी।

    Maruti Eeco front three quarters

    • जुलाई 2025 में मारुति ईको की 12,300 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 32 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि सालाना आधार पर 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

    Tata Punch

    • टाटा पंच इस लिस्ट में 10,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली आखिरी कार है। जुलाई 2025 में इस माइक्रो एसयूवी कार की जून 2025 की तुलना में थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 33 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। ध्यान रहे, इसकी बिक्री में टाटा पंच ईवी की सेल्स भी शामिल है।

    Mahindra Thar Roxx driving

    • अगले नंबर पर महिंद्रा थार और महिंद्रा थार रॉक्स थी जिनकी जुलाई 2025 में कुल 9900 यूनिट बेची गई। इनकी मासिक सेल्स ग्रोथ महज तीन प्रतिशत थी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री सबसे ज्यादा 125 प्रतिशत बढ़ी।

    Toyota Innova Hycross

    Toyota Hyryder

    • लिस्ट में टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर आखिरी मॉडल है जिसकी पिछले महीने 8800 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमश: 18 प्रतिशत और 19 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ।

