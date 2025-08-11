जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा और मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी

रेंक मॉडल जुलाई 2025 जून 2025 जुलाई 2024 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%)

1 मारुति डिजायर 20,895 15,484 11,647 35 79

2 हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत) 16,898 15,786 17,350 7 -3

3 मारुति अर्टिगा 16,604 14,151 15,701 17 6

4 मारुति वैगन आर 14,710 12,930 16,191 14 -9

5 मारुति स्विफ्ट 14,190 13,275 16,854 7 -16

6 मारुति ब्रेजा 14,065 14,507 14,676 -3 -4

7 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत) 13,747 12,740 12,237 8 12

8 मारुति फ्रॉन्क्स 12,872 9,815 10,925 31 18

9 टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) 12,825 11,602 13,902 11 -8

10 मारुति बोलेरो 12,503 8,966 9,309 39 34

11 मारुति ईको 12,341 9,340 11,916 32 4

12 टाटा पंच (पंच ईवी समेत) 10,785 10,446 16,121 3 -33

13 महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत) 9,845 9,542 4,385 3 125

14 टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा + हाईक्रॉस) 9,119 8,802 9,912 4 -8