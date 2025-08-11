जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा और मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी

जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा और मारुति अर्टिगा को पीछे छोड़ मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी
प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 12:42 pm । सोनू
इस लिस्ट की 15 कार में से अधिकांश की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री बढ़ी है, जिसमें महिंद्रा थार की सालाना ग्रोथ सबसे ज्यादा रही
हाल ही में हमने जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनाई थी, जिसमें मारुति सुजुकी पहले नंबर पर थी। अब हमने जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली वाली टॉप 15 कार की लिस्ट बनाई है और इसमें 20,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री के साथ मारुति डिजायर नंबर एक पोजिशन पर है। यहां देखिए इस लिस्ट में और कौन-कौनसी कारें शामिल है:
|
रेंक
|
मॉडल
|
जुलाई 2025
|
जून 2025
|
जुलाई 2024
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
1
|
मारुति डिजायर
|
20,895
|
15,484
|
11,647
|
35
|
79
|
2
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत)
|
16,898
|
15,786
|
17,350
|
7
|
-3
|
3
|
मारुति अर्टिगा
|
16,604
|
14,151
|
15,701
|
17
|
6
|
4
|
मारुति वैगन आर
|
14,710
|
12,930
|
16,191
|
14
|
-9
|
5
|
मारुति स्विफ्ट
|
14,190
|
13,275
|
16,854
|
7
|
-16
|
6
|
मारुति ब्रेजा
|
14,065
|
14,507
|
14,676
|
-3
|
-4
|
7
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत)
|
13,747
|
12,740
|
12,237
|
8
|
12
|
8
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
12,872
|
9,815
|
10,925
|
31
|
18
|
9
|
टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत)
|
12,825
|
11,602
|
13,902
|
11
|
-8
|
10
|
मारुति बोलेरो
|
12,503
|
8,966
|
9,309
|
39
|
34
|
11
|
मारुति ईको
|
12,341
|
9,340
|
11,916
|
32
|
4
|
12
|
टाटा पंच (पंच ईवी समेत)
|
10,785
|
10,446
|
16,121
|
3
|
-33
|
13
|
महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)
|
9,845
|
9,542
|
4,385
|
3
|
125
|
14
|
टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा + हाईक्रॉस)
|
9,119
|
8,802
|
9,912
|
4
|
-8
|
15
|
टायोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|
8,814
|
7,462
|
7,419
|
18
|
19
जुलाई 2025 में मारुति डिजायर की करीब 21,000 यूनिट बिकी। इसकी सालाना आधार पर बिक्री में 79 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि मासिक आधार पर बिक्री 35 प्रतिशत तक बढ़ी है।
हुंडई क्रेटा दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और बीते महीने इसकी करीब 17000 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक की बिक्री भी शामिल है।
जुलाई 2025 में मारुति अर्टिगा की 16,600 से ज्यादा यूनिट बिकी। एमपीवी कार की मासिक बिक्री में 17 प्रतिशत और सालाना बिक्री में 6 प्रतिशत तक का इजाफ हुआ।
मारुति वैगन आर 14,700 से ज्यादा यूनिट के साथ सेल्स चार्ट में चौथे नंबर पर थी। इस हैचबैक कार की मासिक आधार पर बिक्री में 14 प्रतिशत इजाफा हुआ, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 9 प्रतिशत तक कम हुई।
जुलाई 2025 में मारुति स्विफ्ट की करीब 14,200 यूनिट बिकी। इसकी मासिक सेल्स में 7 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ, जबकि सालाना आधार पर बिक्री करीब 16 प्रतिशत कम हुई।
जुलाई में मारुति ब्रेजा की 14,000 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी, लेकिन मासिक और सालाना दोनों सेल्स में कुछ गिरावट दर्ज हुई।
महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री 13,800 यूनिट के करीब रही। इसकी बिक्री में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों मॉडल की सेल्स शामिल है। स्कॉर्पियो गाड़ी की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत तक इजाफा हुआ।
करीब 12,900 यूनिट बिक्री के साथ मारुति फ्रॉन्क्स की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमश: 31 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
मारुति क्रॉसओवर के साथ टाटा नेक्सन नौवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने नेक्सन कार की 12,825 यूनिट बिकी जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन की बिक्री भी शामिल है। टाटा एसयूवी कार की मासिक सेल्स 11 प्रतिशत तक बढी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई।
मारुति बलेनो दसवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इसकी 12,500 से ज्यादा यूनिट बिकी। हैचबैक कार की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री 30 और 40 प्रतिशत के बीच बढ़ी।
जुलाई 2025 में मारुति ईको की 12,300 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 32 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि सालाना आधार पर 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
टाटा पंच इस लिस्ट में 10,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली आखिरी कार है। जुलाई 2025 में इस माइक्रो एसयूवी कार की जून 2025 की तुलना में थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 33 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। ध्यान रहे, इसकी बिक्री में टाटा पंच ईवी की सेल्स भी शामिल है।
अगले नंबर पर महिंद्रा थार और महिंद्रा थार रॉक्स थी जिनकी जुलाई 2025 में कुल 9900 यूनिट बेची गई। इनकी मासिक सेल्स ग्रोथ महज तीन प्रतिशत थी, जबकि सालाना आधार पर बिक्री सबसे ज्यादा 125 प्रतिशत बढ़ी।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कुल 9100 से ज्यादा यूनिट बिकी। इनोवा कार की मासिक बिक्री में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 8 प्रतिशत की गिरावट आई।
लिस्ट में टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर आखिरी मॉडल है जिसकी पिछले महीने 8800 से थोड़ी ज्यादा यूनिट बिकी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमश: 18 प्रतिशत और 19 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ।