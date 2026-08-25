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    मारुति ऑल्टो के10 को खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए हैचबैक कार से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं

    भारत की सबसे पुरानी कार में से एक ऑल्टो के10 पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 25, 2026 14:07 ist
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    published onAug 25, 2026 14:07 IST
    last updated onAug 25, 2026 14:07 IST
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    Maruti Alto K10

    Maruti Alto K10 भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद कार में से एक है, जो अपने मौजूदा अवतार में पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक है। डिज़ाइन, सेफ्टी, स्पेस और टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ, यह आज भी उन फर्स्ट-टाइम कार बायर्स के लिए एक आदर्श विकल्प बनी हुई है जो एक किफायती और भरोसेमंद गाड़ी चाहते हैं। अगर आप एक नई एंट्री-लेवल हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बाइंग गाइड आपको Alto K10 के हर पहलू को समझने में मदद करेगी।

    वेरिएंट्स और कीमत

    Maruti Alto K10 कुल चार वेरिएंट्स: Std (O), LXI (O), VXI (O), और VXI Plus में उपलब्ध है। यहां सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमतें दी गई हैं:

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    Std (O)

    3.70 लाख रुपये

    -

    -

    LXI (O)

    4 लाख रुपये

    -

    4.84 लाख रुपये

    VXI (O)

    4.52 लाख रुपये

    4.97 लाख रुपये

    5.34 लाख रुपये

    VXI Plus

    5 लाख रुपये

    5.45 लाख रुपये

    -

    • बेस Std (O) पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के लिए कीमत 3.70 लाख रुपये है।

    • टॉप दो वेरिएंट्स VXI (O) और VXI Plus में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके लिए मैनुअल वेरिएंट की तुलना में लगभग 45,000 रुपये अतिरिक्त देने होते हैं।

    • जो लोग कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, उनके लिए LXI (O) और VXI (O) वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी है। CNG मॉडल के लिए पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट से 82,000 रुपये से 84,000 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं।

    डिज़ाइन

    • नई Alto K10 का डिज़ाइन सिंपल, क्लीन और आकर्षक है, जो परंपरा और आधुनिकता का एक अच्छा संतुलन बनाता है। इसका लुक किसी को भी नापसंद नहीं आएगा।

    Maruti Alto K10

    • सामने बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल है जिसमें हनीकॉम्ब पैटर्न है, और बड़े हैलोजन हेडलैंप्स ध्यान खींचते हैं। बंपर के किनारों पर दी गई कैरेक्टर लाइन्स इसे एक मॉडर्न टच देती हैं।

    Maruti Alto K10

    • साइड प्रोफाइल काफी प्रैक्टिकल है, जिसमें 'फॉर्म-ओवर-फंक्शन' अप्रोच है। इसका टॉल स्टांस और फ्लैप-टाइप डोर हैंडल्स इसे एक पारंपरिक लुक देते हैं, जबकि ओल्ड-स्कूल रेडियो एंटीना और ब्लैक ORVMs इसकी सादगी को दर्शाते हैं।

    Maruti Alto K10

    • हालांकि, इसके 13-इंच के स्टील व्हील्स बॉडी के हिसाब से थोड़े छोटे लगते हैं, थोड़े बड़े व्हील्स न केवल इसके लुक को बेहतर बनाते बल्कि राइड और हैंडलिंग में भी सुधार कर सकते थे।

    • पीछे से इसका डिज़ाइन जापानी कारों जैसा लगता है, जिसमें बड़े स्क्वेयरिश टेललैंप्स और एक स्कल्प्टेड बंपर शामिल है।

    Maruti Alto K10

    साइज:

    लंबाई: 3530 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1490 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1520 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2380 मिलीमीटर

    कलर ऑप्शन

    Maruti Alto K10 सात रंगों में उपलब्ध है:

    • Solid White

    • Silky Silver

    • Bluish Black

    • Sizzling Red

    • Granite Grey

    • Premium Earth Gold

    • Speedy Blue

    हमारी पसंद:

    अलग-अलग कलर में से, हमें लगता है कि Alto K10 यहां दिखाए गए स्पीडी ब्लू शेड में सबसे अच्छी लगती है।

    केबिन

    Maruti Alto K10

    Alto K10 में एक ऑल-ब्लैक थीम वाला केबिन मिलता है जो प्रैक्टिकल और साफ-सुथरा लगता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन अपराइट है, और इसके ऊपर की तरफ स्लिम सेंट्रल AC वेंट्स दिए गए हैं। इसका थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको Maruti की दूसरी कारों जैसे Eeco और S-Presso की याद दिलाएगा।

    Maruti Alto K10

    डैशबोर्ड के सेंटर में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, और ठीक उसके नीचे हैज़र्ड लैंप और फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बेसिक सुविधाएं ही मिलती हैं, जैसे कि एक फ्लैट बेंच सीट, मैनुअल विंडो और फिक्स्ड हेडरेस्ट्स।

    Maruti Alto K10

    Alto K10 के पेट्रोल वेरिएंट में 5 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि इसके बाई-फ्यूल CNG वर्ज़न में कानूनी तौर पर सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं।

    बूट स्पेस

    Maruti Alto K10

    Alto K10 पेट्रोल वर्ज़न में 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट की कार के लिए काफी अच्छा है। टेस्टिंग के दौरान, इसमें आसानी से 2-3 ट्रॉली बैग्स रखे जा सके। अगर आपको और ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो आप इसकी सेकंड-रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    एक बजट कार होने के बावजूद, Maruti ने Alto K10 में कई ज़रूरी फीचर्स दिए हैं। इसमें फ्रंट पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल डोर लॉकिंग और रिमोट की जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    मनोरंजन के लिए, टॉप वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायर्ड Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके साथ 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम भी मिलता है।

    Maruti Alto K10

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2023 में Global NCAP ने इसके पुराने वर्ज़न (कम सेफ्टी फीचर्स के साथ) को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2-स्टार रेटिंग दी थी। मौजूदा 6-एयरबैग वाले वर्ज़न का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है।

    पावरट्रेन

    इस हैचबैक में अभी भी वही 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन हैं। इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट भी मिलती है। इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ये हैं:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    69 पीएस

    67.7 पीएस (पेट्रोल)/56.7 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    91.1 एनएम

    91.1 एनएम (पेट्रोल)/82.1 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड)

    24.39 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.90 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.40 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    Maruti Alto K10
    Maruti Alto K10

    कागजों में भले ही यह इंजन बहुत पावरफुल न लगे, लेकिन शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए इसकी परफॉर्मेंस पर्याप्त है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बेहतरीन माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट है।

    मुकाबला

    एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में Maruti Alto K10 का मुकाबला Renault Kwid से है। इसके अलावा, इसे अपनी ही कंपनी की Maruti Celerio, Maruti Wagon R और Maruti S-Presso से भी टक्कर मिलती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    SUV के इस दौर में भी, Maruti Alto K10 की अपील उन लोगों के लिए मज़बूत बनी हुई है जिन्हें शहरी भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए एक किफायती, फुर्तीली और कॉम्पैक्ट कार चाहिए। इसका परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता आज भी बेजोड़ है। हालांकि, आज के मानकों के हिसाब से यह कुछ जगहों पर थोड़ी बेसिक महसूस होती है। रियर पावर विंडो या एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स, जो अब काफी आम हो चुके हैं, इसमें नहीं मिलते।

    Maruti Alto K10

    कुल मिलाकर, अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा झंझट-मुक्त, भरोसेमंद और चलाने में बेहद किफायती हो, तो Alto K10 आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा फीचर्स, स्पेस या मॉडर्न अनुभव चाहते हैं, तो आपको इससे ऊपर के सेगमेंट की कारों पर विचार करना चाहिए।

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    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Alto K10 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    R
    rajveer singh
    Aug 25, 2026, 6:05:15 PM

    Humhari pasand me best hai

      जवाब
      Write a Reply

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