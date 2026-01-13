महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs एक्सयूवी700: आपको इनमें से किस एसयूवी का डिजाइन है ज्यादा पसंद?

प्रकाशित: जनवरी 12, 2026 04:01 pm । स्तुति

यह जानने के लिए हमने अपने कारदेखो इंस्टाग्राम चैनल पर एक नहीं, बल्कि तीन पोल करवाए!

महिंद्रा एक्सयूवी700 को 2021 लॉन्चिंग के बाद पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से लॉन्च किया गया है। महिंद्रा ने नए नाम के साथ इस गाड़ी को एक नई पहचान दी है, साथ ही इसमें नई डिजाइन के साथ कई फीचर अपडेट भी दिए गए हैं। चूंकि प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसके एक्सटीरियर में कई बदलाव हुए हैं, ऐसे में हमनें पोल के जरिए अपने इंस्टाग्राम के ऑडिएंस से पूछा है कि उन्हें इनमें से कौनसी गाड़ी की डिजाइन ज्यादा पसंद आई। तो क्या रहे पोल के नतीजे जानेंगे इसके बारे में आगे :-

पोल के नतीजे :

पोलिंग की शुरुआत इन दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर हुई थी जिसमें हमें कुल 4,094 वोट मिले, जिनमें से 65 प्रतिशत (2,648 वोट) लोगों ने एक्सयूवी700 को चुना।

जब एसयूवी कार के रियर हिस्से को लेकर पोलिंग ​​की बात आई तो एक बार फिर एक्सयूवी700 गाड़ी 61 प्रतिशत वोटों के साथ आगे रही। कुल 3,633 जवाब देने वालों में से 2,208 लोगों ने पुरानी एक्सयूवी700 कार को चुना।



हालांकि, लोगों ने दोनों कारों में से एक्सयूवी 7एक्सओ के नए केबिन को ज्यादा पसंद किया। कुल, 3,806 जवाब देने वालों में से 54 प्रतिशत (2,058 वोट) लोगों ने नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को चुना।



इस पोल के नतीजों से यह साफ स्पष्ट है कि जवाब देने वालों ने पुरानी एक्सयूवी700 की एक्सटीरियर डिजाइन को ज्यादा पसंद किया। हालांकि, जब इंटीरियर डिजाइन की बात आई तो केवल 4 प्रतिशत मामूली अंतर के साथ ज्यादातर लोगों को नई एक्सयूवी 7एक्सओ कार का केबिन ज्यादा पसंद आया।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी जानकारी

एक्सयूवी 7एक्सओ महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है और यह गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है। यह महिंद्रा की फ्लैगशिप आईसीई एसयूवी कार है और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

इस गाड़ी के डिजाइन हाइलाइट में स्कॉर्पियो एन की तरह डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, शार्प सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, क्रोम स्लेट के साथ नई डिजाइन की ग्रिल, 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और मॉडिफाइड इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट के साथ एलईडी टेललाइट शामिल हैं। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ की एक्सटीरियर गैलरी।

महिंद्रा ने इस एसयूवी कार के केबिन में कई बदलाव किए हैं जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस से लिए गए), 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और मॉडिफाइड सेंटर कंसोल शामिल हैं। इस गाड़ी के केबिन में तीन कलर थीम दी गई है और इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी मिलती है। यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन की झलक देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

फीचर

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में 12.3-इंच स्क्रीन (एसयूवी में पहली बार दिए गए टॉप 10 फीचर का हिस्सा), पैनोरमिक सनरूफ, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, डुअल वायरलेस फोन चार्जर (आगे और पीछे एक-एक) और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग (छह स्टैंडर्ड), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 540-डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पुरानी एक्सयूवी700 वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई अल्कजार, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर से रहेगा, यह गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को भी कड़ी टक्कर देगी।