महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पहली बार दिए गए हैं ये 10 नए फीचर, आप भी डालिए एक नजर

नए मिड-लाइफ अपडेट के साथ महिंद्रा ने यह सुनिश्चित किया है कि एसयूवी कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी बनाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए

हम जानते हैं कि फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 को महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया गया है। इस गाड़ी के केवल एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव नहीं हुए हैं, बल्कि महिंद्रा ने इसमें केबिन के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी है। यहां हमनें महिंद्रा की इस 3-रो मिडसाइज एसयूवी कार में कौनसे 10 फीचर पहली बार दिए गए हैं उनका जिक्र किया है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

नई डिजाइन के बाद एक्सयूवी 7एक्सओ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसके फीचर्स हैं, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप सबसे खास फीचर है। महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में तीन 12.3-इंच की स्क्रीन (एक ड्राइवर के डिस्प्ले के लिए, एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी को-ड्राइवर साइड के लिए) दी हैं। और सबसे अच्छी बात? यह सेटअप नई एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस वेरिएंट एएक्स से ही मिलता है, जिसकी 10 तस्वीरों हमनें साझा की है।

रियर सीट वेंटिलेशन

महिंद्रा की इस 3-रो एसयूवी कार में दूसरा फीचर रियर सीट वेंटिलेशन का दिया गया है, जो कि इसके मुकाबले में मौजूद कई कारों में मिलता है। यह फीचर इसमें सेकंड रो में दिया गया है, जबकि तीसरी रो में यह फीचर नहीं मिलता है। महिंद्रा ने यह प्रीमियम फीचर इस गाड़ी के केवल फुली लोडेड एएक्स7 एल वेरिएंट में दिया है। इन 15 तस्वीरों में देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के इंटीरियर की झलक।

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

जब 2021 में महिंद्रा एक्सयूवी700 को लॉन्च किया गया था तब इसमें एम्बिएंट लाइटिंग फीचर शामिल किया गया था। अब कंपनी ने एक्सयूवी 7एक्सओ में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया है जिसमें आप 16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। इसमें डोर पैड और डैशबोर्ड पर लाइटिंग स्ट्रिप दी गई है। यदि आप एक्सयूवी 7एक्सओ में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप चाहते हैं तो आपको यह फीचर इसमें केवल एएक्स7 एल वेरिएंट में मिल सकेगा।

ग्रूवमी

अगर महिंद्रा की एसयूवी कार में कोई एक 'कूल' फीचर दिया गया है तो वह है 'ग्रूवमी'। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइटिंग बज रहे म्यूजिक के साथ सिंक हो जाती है। यह फीचर कुछ हद तक वैसा ही है जैसा टेस्ला अपने मॉडल्स में 'लाइट शो' नाम से देती है। ग्रूवमी फीचर एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एएक्स7 टेक वेरिएंट से दिया गया है। हमनें यह फीचर सबसे पहले महिंद्रा की एक्सईवी 9ई और बीई 6 गाड़ी में देखा था।

16-स्पीकर म्युजिक सिस्टम

इस एसयूवी कार में 16-स्पीकर हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस, और स्टूडियो और 3डी इमर्सिव साउंड फीचर भी दिया गया है। ग्रूवमी फीचर की तरह इसमें प्रीमियम ऑडियो सेटअप एएक्स7 टेक वेरिएंट से मिलता है। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट।

ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस (बीवाईओडी)

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एक्सईवी 9एस की तरह बीवाईडी एंटरटेनमेंट स्लॉट दिया गया है, जिससे दूसरी रो के पैसेंजर एंटरटेनमेंट के लिए अपने टैबलेट या डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ 65 वाट फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी डिवाइस हमेशा फुल चार्ज रहे। महिंद्रा इस एसयूवी कार में बीवाईओडी फीचर मिड-वेरिएंट एएक्स7 से दे रही है।

रियर वायरलेस चार्जर

2021 से महिंद्रा एक्सयूवी700 गाड़ी की फ्रंट रो में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिल रहा है। अब कंपनी ने एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में रियर पैसेंजर के लिए एक्टिव कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है। यह फीचर इस गाड़ी में केवल एएक्स7 एल वेरिएंट में दिया गया है।

यहां देखें नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और पुरानी एक्सयूवी700 के बीच अंतर।

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

महिंद्रा की इस एसयूवी कार में आठवां प्रीमियम फीचर पावर्ड को-ड्राइवर सीट दिया गया है। एक्सयूवी 7एक्सओ में पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट दी गई है जो 4-वे एडजस्टेबल बॉस मोड के साथ आती है। इस गाड़ी में यह फीचर फुली लोडेड एएक्स7 वेरिएंट में दिया गया है।

ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

इस एसयूवी कार में आखिरकर ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) भी शामिल हो गया है। यह कंफर्ट/ सेफ्टी फीचर एक्सयूवी700 में पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह अब महिंद्रा की पॉपुलर एसयूवी कार में मिलने लगा है। एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में यह फीचर एएक्स7 टेक वेरिएंट से मिलता है।

540-डिग्री कैमरा

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने कई टीजर जारी किए थे जिसमें इस गाड़ी में दिए जाने वाले टॉप फीचर का जिक्र किया गया था। इनमें से एक फीचर 540-डिग्री कैमरा था जो गाड़ी के नीचे की जानकारी स्क्रीन में दिखाता है। यह फीचर इसमें मिड-वेरिएंट एएक्स7 से मिलता है।

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में यह सभी प्रीमियम फीचर और कई सारे नए सेफ्टी फीचर दिए हैं। आपको इनमें से कौनसे फीचर सबसे ज्यादा पसंद आए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

