    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में आज होगी पेश, जानिए इस एसयूवी कार से जुड़ी पांच खास बातें

    संशोधित: जनवरी 05, 2026 11:22 am | स्तुति

    525 Views
    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में कई नए फीचर, अपग्रेडेड एक्सटीरियर और इंटीरियर दिया जाएगा, लेकिन इसमें इंजन ऑप्शन पहले वाले ही मिलेंगे

    Mahindra XUV 7XO

    नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से भारत में आज पर्दा उठने जा रहा है। इस नई गाड़ी की लॉन्चिंग के साथ मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में कम्पटीशन काफी बढ़ जाएगा। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसे पहले एक्सयूवी500 नाम से जाना जाता था।  

    एक्सयूवी 7एक्सओ में नए डिजाइन एलिमेंट, फीचर लोडेड केबिन, जाने-पहचाने और रिफाइंड इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। महिंद्रा अब तक अपकमिंग एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा कर चुकी है, लेकिन इस गाड़ी की कीमत से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। 

    यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी पांच खास बातों के बारे में जान लें :- 

    एक्सटीरियर 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार की एक्सटीरियर डिजाइन काफी बोल्ड और अपराइट है और यह महिंद्रा की नई एसयूवी डिजाइन लेंग्वेज से काफी इंस्पायर्ड है। आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिसके पास में पतली एलईडी डीआरएल्स मिलती हैं जिसे बोनट लाइन पर थोड़ा ऊपर पोजिशन किया गया है। आगे की साइड पर इसमें नए डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स भी पोजिशन किए गए हैं। एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में मॉडिफाइड फ्रंट बंपर और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। अनुमान है कि इस गाड़ी के आगे का लुक एक्सईवी 9एस से मिलता जुलता हो सकता है। 

    Mahindra XUV 7XO

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें नए अलॉय व्हील्स (अनुमानित 18 इंच) दिए गए हैं। एक्सयूवी700 की तरह एक्सयूवी 7एक्सओ में फ्लश डोर हैंडल्स दिए जा सकते हैं। पीछे की तरफ इस एसयूवी कार में नए एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसके अंदर नए लाइटिंग एलिमेंट मिलेंगे। इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और चौड़ा बंपर दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है। 

    Mahindra XUV 7XO

    अनुमान है कि एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में कई नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए जा सकते हैं। बता दें कि टीजर में इस गाड़ी को एक्सईवी 9एस की तरह नए रेड कलर शेड में देखा गया था। 

    इंटीरियर 

    एक्सयूवी700 के मुकाबले महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का केबिन ज्यादा अपमार्केट और टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। जैसा की टीजर में देखा जा चुका है, इसका डैशबोर्ड लेआउट लेयर्ड और मॉडर्न है। इस गाड़ी के केबिन का सबसे हाइलाइट फीचर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है जिसमें बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टॉप वेरिएंट में व्हीकल फंक्शन के लिए अतिरिक्त स्क्रीन शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO

    इसमें नए महिंद्रा लोगो और माउंटेड कंट्रोल्स के साथ नया फ्लैट-बॉटम 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इस गाड़ी के इंटीरियर में वेरिएंट अनुसार अलग-अलग कलर थीम मिल सकती है, जिसमें से लाइट कलर ऑप्शन इसके केबिन को काफी हवादार और स्पेशियस लुक देंगे। 

    महिंद्रा ने इसमें क्लाइमेट सेटिंग के लिए फिज़िकल बटन दिए हैं जिसे ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना काफी आसान है। 

    फीचर

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी कार हो सकती है। इस अपकमिंग एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, को-ड्राइवर के लिए एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Mahindra XUV 7XO

    एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, और 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर भी मिलेंगे। रियर सीट कंफर्ट के लिए इसमें रियर सीट वेंटिलेशन और रियर वायरलेस चार्जर भी मिल सकता है। जैसा कि टीजर से कंफर्म हुआ है, इसमें पीछे वाली सीट पर ब्रिंग योर ओन डिवाइस (बीवायओडी) फीचर भी मिलेगा।  

    सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग (छह स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 540-डिग्री कैमरा और एक बेहतर लेवल-एडीएएस सूट मिलेगा जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल होंगे। यहां देखें अपडेटेड एडीएएस सूट से जुड़ी जानकारी। 

    इंजन ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    इंजन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर और इस गाड़ी से जुड़ी जानकारी। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार को 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। इस एसयूवी कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।

    यदि आप इसकी बुकिंग प्रकिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ सकते हैं।  

