    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ बेस vs टॉप मॉडल: बेस वेरिएंट में किन चीजों की है कमी? जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 09, 2026 08:02 pm । सोनू

    134 Views
    एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस और टॉप मॉडल के डिजाइन में बहुत कम अंतर है

    Mahindra XUV 7XO Base vs Top

    नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ 6 वेरिएंट्स: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि बेस मॉडल एएक्स एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप मॉडल एएक्स7 लग्जरी में ऐसी कौनसी चीजें हैं जो बेस वेरिएंट में नहीं दी गई है, तो यहां इसकी पूरी जानकारी दी गई है:

    एक्सटीरियर

    मेरा मानना है कि महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस मॉडल के डिजाइन में सच में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपका बजट कम भी है तो भी आपको मॉडर्न और शानदार डिजाइन में ज्यादा कुछ कमी महसूस नहीं होगी। इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही ड्यूल-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललाइटें, और चौड़ी ग्रिल पर नई क्रोम स्लेट जैसी चीजें मिलती है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX7 L

    19-इंच अलॉय व्हील की जगह आपको कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील मिलते हैं। असली कमी केवल फॉग लैंप्स और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर की है। लेकिन फॉग लैंप्स को महिंद्रा की तरफ से बेस मॉडल से ही जेन्यूइन एसेसरीज के तौर पर फिट करवाया जा सकता है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX7 L

    खास बात: एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप मॉडल एएक्स7 एल में ड्यूल-पोड फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक में कॉर्नरिंग फंक्शन है, जो सिर्फ उसी दिशा में जलता है जिस दिशा में आप स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX7 L

    कलर

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ बेस मॉडल में आपको कुछ कलर से भी समझौता करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ड्यूल-टोन ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए इसके कलर ऑप्शन:

    एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स

    एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 एल

    • एवरेस्ट व्हाइट

    • मिडनाइट ब्लैक

    • स्टील्थ ब्लैक

    • गैलेक्सी ग्रे

    • नेबुला ब्लू

    • एवरेस्ट व्हाइट*

    • मिडनाइट ब्लैक*

    • स्टील्थ ब्लैक

    • गैलेक्सी ग्रे*

    • नेबुला ब्लू

    • रूबी वेलवेट

    • डेजर्ट मिस्ट*

    *डुअल-टोन के लिए स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ भी चुना जा सकता है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन यहां देखिए।

    केबिन

    सबसे बड़ी बात ये है कि महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में बेस मॉडल से ही ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले मिल रही है। जहां एएक्स7 एल वेरिएंट में बैज और टेन थीम है, वहीं एएक्स वेरिएंट में आपको काफी ब्लैक कलर मिलेगा। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, और अपहोल्ट्री पर, जहां एएक्स7 एल की तरह लेदरेट नहीं बल्कि फैब्रिक है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX7 L

    स्टीयरिंग व्हील भी अलग है। एएक्स में एक्सयूवी700 वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा! वहीं एएक्स7 एल में नया टू-स्पोक ड्यूल-टोन स्टीयरिंग व्हील दिया है। बेस मॉडल में आपको डोर पेड पर सॉफ्ट टच सरफेस भी नहीं मिलेंगे जो टॉप मॉडल में दिए गए हैं।

    बेस और टॉप मॉडल के एसी कंट्रोल्स में भी एक बड़ा अंतर है। बेस मॉडल में मैनुअल एसी दी गई है, और इसके लिए आपको फिजिकल नोब और बटन मिलते हैं। इससे जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी नजर सड़क से नहीं हटानी पड़ती है। टॉप मॉडल एएक्स7 एल में आपको इसे टचस्क्रीन से ऑपरेट करना होता है, जो उतना आसान नहीं है। हमें लगता है कि महिंद्रा को एक्सयूवी 700 की तरह ड्यूल-जोन फिजिकल एसी कंट्रोल्स को बरकरार रखना चाहिए था।

    नोट: बेस मॉडल एएक्स केवल 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है, जबकि एएक्स7 एल 6 सीटर और 7 सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध है।

    अब बात करते हैं पिछली सीटों की, आपको पीछे विंडो सनशेड नहीं मिलते हैं लेकिन आपके आराम का ध्यान रखा गया है, और इसके लिए पीछे सेंटर आर्मरेस्ट और एसी वेंट्स दिए गए हैं। तीसरी पंक्ति के पैसेंजर को भी एसी वेंट्स और कंट्रोल्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट में स्काई व्यू और अतिरिक्त लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पैनोरमिक सनरूफ नहीं है। अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं।

    फीचर

    जैसे कि हम एसी के बारे में बात कर रहे थे, एक्सयूवी एक्सओ एक हाई-टेक कार है और एएक्स7 एल में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ कूलिंग का काम होता है, लेकिन बेस मॉडल में यह आपके ऊपर है जिसमें मैनुअल यूनिट है। मैनुअल एडजस्टमेंट की बात करें तो बेस मॉडल में ड्राइवर सीट 6 तरह से मैनुअल एडजस्ट होती है, जबकि टॉप मॉडल में 6 तरह से पावर एडजस्ट होती है। इतना ही नहीं, बल्कि को-ड्राइवर सीट को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है और इस सीट को पीछे बैठने वाले भी पावर्ड बोस मोड की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि टॉप मॉडल की तुलना में एएक्स वेरिएंट में बहुत सी चीजों की कमी है।

    Mahindra XUV 7XO harman kardon audio

    टॉप मॉडल एएक्स7 एल में आपको आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, पीछे वाले पैसेंजर की एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए बीवाईओडी, बीई 6 जैसी लाइट शो (ग्रू मी नाम दिया गया), दो वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम जैसे कुछ प्रीमयम फीचर मिलेंगे।

    सेफ्टी

    सुरक्षा की बात करें तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में आपको 7 एयरबैग (6 स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

    Mahindra XUV 7XO 540-degree camera

    टॉप मॉडल में आपको एक्सट्रा नी एयरबैग, 540 डिग्री कैमरा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    इंजन

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव

    6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प टॉप मॉडल्स तक सीमित है और ये बेस मॉडल एएक्स में नहीं दिए गए हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    यहां देखिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स3 और एएक्स7 एल वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर:

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    एएक्स

    13.66 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये

    एएक्स7 एल

    23.45 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये

    महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार जैसी एसयूवी कार से है।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस

    महिंद्रा एक्सयूवी700 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    R
    rajveer raj
    Jan 9, 2026, 6:54:14 PM

    Electronic chahie

