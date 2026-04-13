महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 vs एएक्स7 टी: दोनों में से कौनसा वेरिएंट रहेगा एक स्मार्ट चॉइस? जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 13, 2026 07:31 pm । भानु

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को इस साल की शुरुआत में एक्सयूवी700 के फेसलिफ्टेड वर्जन के रूप में लॉन्च किया गया था। नए डिज़ाइन, प्रीमियम केबिन, शानदार फीचर्स और दमदार इंजन के साथ इसने पिछले मॉडल की लोकप्रियता को बरकरार रखा है।

एक्सयूवी 7एक्सओ छह मुख्य वेरिएंट : एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। इस आर्टिकल में, हमने टॉप स्पेसिफिकेशन वाले एएक्स7 वेरिएंट की तुलना इससे एक नीचे वाले एएक्स7 टी वेरिएंट से की है, ताकि यह पता चल सके कि 'टेक्नोलॉजी' पैकेज के लिए अतिरिक्त भुगतान करने पर आपको कितना ज्यादा फायदा मिलता है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: कीमत

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) पेट्रोल एमटी 18.48 लाख रुपये डीज़ल एमटी 18.95 लाख रुपये पेट्रोल एटी 19.93 लाख रुपये डीज़ल एटी 20.40 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) डीज़ल एमटी 20.99 लाख रुपये डीज़ल एमटी 6-सीटर 21.39 लाख रुपये पेट्रोल एटी 21.97 लाख रुपये पेट्रोल एटी 6-सीटर 22.16 लाख रुपये डीज़ल एटी 22.44 लाख रुपये डीज़ल एटी 6-सीटर 22.84 लाख रुपये डीज़ल एडब्ल्यूडी एटी 23.44 लाख रुपये

मिड-स्पेक एएक्स7 वेरिएंट की कीमत 18.48 लाख रुपये से 20.40 लाख रुपये के बीच है।

इससे एक नीचे वाले एएक्स7 टी वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये से 23.44 लाख रुपये के बीच है।

दोनों ट्रिम्स में उपलब्ध वेरिएंट्स की कीमत में लगभग 2.04 लाख रुपये का अंतर है।

एएक्स7 टी ट्रिम में ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) सेटअप भी मिलता है, जो केवल डीजल ऑटोमैटिक इंजन के साथ उपलब्ध है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: डिज़ाइन

एएक्स7 और एएक्स7 टी वेरिएंट का डिज़ाइन लगभग एक जैसा है, और अंतर बताने के लिए पैनी नज़र की ज़रूरत होगी।

फ्रंट

दोनों वेरिएंट में क्रोम इंसर्ट के साथ एक ही ग्रिल डिज़ाइन मिलती है, और बंपर पर भी इसी तरह के क्रोम इंसर्ट हैं। दोनों वेरिएंट में डेटाइम रनिंग लैंप्स और हेडलाइट हाउसिंग का डिज़ाइन एक जैसा है। हालांकि, ध्यान दें कि एएक्स7 में अंदरूनी प्रोजेक्टर लाइट डमी है।

एएक्स7 टी में हेडलाइट बूस्टर (इनर बिनेकल में) और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आइस क्यूब फ्रंट फॉग लैंप दिए गए हैं। साथ ही, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं है। दोनों वेरिएंट में एक जैसे 18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क और क्लैडिंग के साथ-साथ विंडो लाइन के समानांतर क्रोम स्ट्रिप भी दी गई है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एएक्स7 में फ्लश डोर हैंडल मैन्युअल रूप से इस्तेमाल में लिए जाते हैं , जबकि एएक्स7 टी में ये मोटराइज्ड हैं।

यह है महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट का डीटेल्ड लुक।

रियर

पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट का डिज़ाइन एक जैसा है। एएक्स7 और एएक्स7 टी दोनों ही ट्रिम्स में पिक्सल जैसी डिटेलिंग वाली नई एलईडी टेल लैंप, टेल लैंप को जोड़ने वाला ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग, रूफ माउंटेड स्पॉयलर और रियर बंपर पर स्किड प्लेट दी गई हैं।

हालांकि, अगर आप ध्यान से देखें तो एएक्स7 वेरिएंट के टेल लैंप का हनीकॉम्ब डिज़ाइन ब्लैक कलर में है, जो एएक्स7 टी वेरिएंट में नहीं है।

कुल मिलाकर, एएक्स7 से एएक्स7 टी वेरिएंट में अपग्रेड करने पर डिज़ाइन में मामूली बदलाव ही दिखता है, और अंतर ज़्यादातर अंदरूनी हिस्से में ही नज़र आते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: कलर विकल्प

एक्सयूवी 7एक्सओ कुल 11 कलर में उपलब्ध है, जिनमें मोनोटोन और ड्यूल टोन दोनों शामिल हैं। उपलब्ध सभी कलर्स की लिस्ट यहां दी गई है:

डेजर्ट मिस्ट

एवरेस्ट व्हाइट

नेबुला ब्लू

स्टैल्थ ब्लैक

रूबी वेलवेट

गैलेक्सी ग्रे

मिडनाइट ब्लैक

एवरेस्ट व्हाइट ड्यूल टोन

गैलेक्सी ग्रे ड्यूल टोन

डेजर्ट मिस्ट ड्यूल टोन

मिडनाइट ब्लैक ड्यूल टोन

ड्यूल-टोन सहित ये सभी कलर एएक्स7 और एएक्स7 टी दोनों वेरिएंट में उपलब्ध हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: इंटीरियर

यहीं पर अंतर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। मुख्य बदलाव कलर में है। एएक्स7 वेरिएंट में ब्लैक-कॉपर-व्हाइट कलर का डैशबोर्ड और ड्यूल-टोन ब्लैक/ब्राउन कलर की सीटें मिलती हैं (जिनकी देखभाल करना आसान होगा)। वहीं, एएक्स7 टी वेरिएंट में ज़्यादा प्रीमियम ब्लैक-टैन-व्हाइट डैशबोर्ड और व्हाइट और ब्राउन कलर की सीटें मिलती हैं (जिन्हें साफ़ रखना थोड़ा मुश्किल होगा)। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि एएक्स7 टी में ड्यूल-टोन स्टीयरिंग कवर मिलता है, जबकि एएक्स7 में यह ब्लैक कलर का है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी का डीटेल्ड एनालिसिस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

जहां एएक्स7 वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील, डोर पैड और गियर लीवर पर लेदरेट पैडिंग मिलती है, वहीं एएक्स7 टी वेरिएंट में डैशबोर्ड पर भी लेदरेट पैडिंग दी गई है। एएक्स7 टी वेरिएंट में आपको फ्रेमलेस ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और कैप्टन सीटों के साथ 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प भी मिलता है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: फीचर्स

एएक्स7 वेरिएंट में कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (12.3 इंच टचस्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले), वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और पैनोरमिक सनरूफ। इसके अलावा, इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप और मेमोरी फंक्शन वाले ओआरवीएम्स जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

हालांकि, अधिक प्रीमियम और टेक्निकल रूप से एडवांस्ड पैकेज के लिए, एएक्स7 टी वेरिएंट में कूलिंग के साथ फ्रंट वायरलेस फोन चार्जर, दमदार 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं।

इस एसयूवी की फीचर लिस्ट की विस्तृत जानकारी के लिए, आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-अनुसार फीचर डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: सेफ्टी

सुरक्षा की दृष्टि से, एएक्स7 वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलते हैं। इसमें 540 डिग्री कैमरा भी है जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन के साथ आता है।

इन फीचर्स के अलावा, एएक्स7 टी वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलता है जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट और स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

इसमें नी एयरबैग भी दिया गया है, जिससे एयरबैग की कुल संख्या सात हो जाती है। साथ ही, इसमें व्हीकल नॉइज़ कम्पेनसेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइवर ड्राउज़नेस डिटेक्शन जैसे एक्सट्रा फीचर्स भी मिलते हैंं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 Vs एएक्स7 टी: पावरट्रेन

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

एएक्स7 और एएक्स7 टी दोनों वेरिएंट में ऊपर दी गई टेबल में बताए गए इंजन विकल्प मिलते हैं। हालांकि, ट्रांसमिशन विकल्पों और ड्राइवट्रेन में कुछ अंतर हैं। एएक्स7 वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं।

इस प्रकार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का एएक्स7 वेरिएंट एएक्स5 वेरिएंट से अलग है।

एएक्स7 टी वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प उपलब्ध है।

कारदेखो ओपिनियन…

2.04 लाख रुपये के अतिरिक्त कीमत पर, एएक्स7 टी का डिज़ाइन एएक्स7 जैसा ही रहता है, लेकिन आपको एक अधिक प्रीमियम केबिन, कुछ अतिरिक्त आकर्षक और शानदार फीचर्स, और एक कहीं ज्यादा सेफ्टी पैकेज मिलता है, जो इस एक्सट्रा कीमत को उचित ठहराता है। थोड़ा और खर्च करने पर, आपको ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी मिलता है जो आपकी एडवेंचर लाइफस्टाइल के अनुरूप हो सकता है।

लेकिन अगर आपको इन प्रीमियम फीचर्स की ज्यादा परवाह नहीं है और आप अपनी कार में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सभी ज़रूरी फीचर्स चाहते हैं, तो एएक्स7 एक ऐसा पैकेज पेश करती है जो आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अगर आप अपनी एक्सयूवी 7एक्सओ में सभी आकर्षक फीचर्स नहीं चाहते हैं, तो एएक्स7 के बजाय इसे चुनकर आप अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं।